Ezüstérmes a magyar férfi kardcsapat

Ezüstérmet szerzett a Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád, Rabb Krisztián összeállítású magyar férfi kardcsapat a párizsi olimpián, miután a házigazdákat kiejtő, címvédő Dél-Korea 45:41-re legyőzte őket.

Ez a csapat ebben a felállásban még nem szerepelt nagy nemzetközi versenyen, Szilágyi, Szatmári és Gémesi is a vártnál jóval hamarabb kiesett egyéniben, a bizonyítási vágy érezhetően mindenkiben megmaradt.

photo_camera Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A Grand Palais-ban rendezett verseny negyeddöntőjében a magyar csapat az olaszok ellen kezdett, ahol döcögős kezdés után végül magabiztosan győzött és jutott a négy közé, ahol az Egyesült Államokat meglepetésre egy tussal legyőző irániak következtek. Az elődöntőben borzalmasan kezdtek kardozóink, az első körben mindhárom pástra lépő vereséget szenvedett, az első kör után 15-7-re vezettek az irániak. Csere jött, Gémesi helyett az első olimpiáján vívó Rabb Krisztián állt be, és teljesen megváltoztatta az elődöntőt, összességében plusz 7-tel zárt az elődöntőben, Szilágyi plusz 2-vel, Szatmári -2-vel, a lecserélt Gémesi -4-gyel. Végül rendkívül szoros küzdelemben, 45:43-ra győzött a csapat az irániak ellen.

Szilágyi az olaszok ellen megsérült, láthatóan nehezére esett a járás, mint kiderült, egy régi saroksérülése újult ki. Amikor az elődöntő után megkérdezték a sarkáról, bírni fogja-e a döntőben, csak annyit válaszolt, hogy „nincsen semmi baj a lábammal.”

Az olimpia előtt kisebb vihart kavart, hogy Szilágyi edzője, egyben a férfikardcsapat vezetőedzője, Decsi András lemondott, mert a szövetség nem fogadta el az általa kijelölt keretet, és öccse, Decsi Tamás helyett Rabb Krisztián utazhatott az olimpiára, ő volt a magyar csapat tartalékja, míg be nem cserélték. A döntőbe jutásért folyó asszóban Rabb meg is kapta a bizalmat, és tökéletesen szállt be.

A döntőben Szilágyi Park Szangvonnal kezdett, ő adta az első két tust, de a koreai fordított és nyert 5-4-re. Aztán Rabb jött Oh Szanguk ellen, de ő is alulmaradt 5-4-re. És a harmadik Szatmári is Gu Bongil ellen, 5-3-re. Az első körben 15-11 volt Dél-Koreának.

Rabb aztán megnyerte a második asszóját Pakk ellen 6-5-re, Szilágyi 5-5-öt vívott Guval, Szatmári 7-5-re verte Oh-t. A második kör végén csökkent a különbség, 29-30 vezetett Dél-Korea.

Rabb kezdte a harmadik kört, és váratlanul súlyos, 0-5-ös vereségbe szaladt bele a becserélt Do Gjongdong ellen. Szatmári is alulmaradt 4-5-re Park ellen. Szilágyi befejező emberként 33-40 vette át, nagyot vívott, 8-5-re nyert, de Dél-Korea így is hamarabb érte el a 45 pontot. 41-45 lett a vége.

A magyar kardcsapat legutóbb 1988-ban nyert olimpiát.