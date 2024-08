Ezen az olimpián láthatunk utoljára lovakat az öttusában

A párizsi olimpia az utolsó, ahol még láthatunk lovaglást az öttusa versenyszámai között, miután 2021-ben a Nemzetközi Öttusa Szövetség úgy döntött, kiveszi a sportot és akadályversennyel helyettesíti.

A döntés azután született meg, hogy a 2021-es tokiói olimpián a német aranyesélyes Schleu Annika sírva fakadt, amiért lova nem engedelmeskedett neki, edzője pedig megrovást kapott, miután ököllel a ló fenekére ütött.

De tényleg elég volt ennyi ahhoz, hogy elkaszáljanak egy teljes sportágat az öttusában, amire generációk óta edzenek a versenyzők?



A katona, aki lóval menekül az ellenség elől

Azok, akik a hagyományokra és az ókori görögökre hivatkozva siratják most a lovaglást, nagy tévedésben vannak. Az öttusa sportágainak összetétele ugyanis folyamatosan változott az évszázadok során, ezért az, hogy ezen 2024-ben ismét változtatnak, valójában nem számít kirívó esetnek. Ráadásul az ókori öttusában egyáltalán nem szerepelt a lovaglás, sőt szinte más sem azok közül, ami a modern öttusában: az ókorban távolugrás, stadionfutás, diszkoszvetés, gerelyhajítás és birkózás volt.

A modern öttusa kitalálása Pierre de Coubertin francia báró nevéhez fűződik, aki kezdeményezte az antik olimpiák öttusa versenyeinek analógiájára a – (korabeli) modern kornak megfelelő – modern pentatlon versenyeket. Így lett a ma ismert öt sport: a lovaglás, a vívás, a lövészet, az úszás és a futás. Az öt sportág köré egy kis mesét is költöttek, miszerint egy katonai futárnak a folyó túloldalára kell egy levelet kézbesítenie, lóval indul útnak, de az ellenség kiszúrja, ezért karddal és pisztollyal kell magát átvágnia az ellenséges katonákon, de a lovát kilövik, ezért a maradék távot a folyón átúszva, majd futva teszi meg.

photo_camera Kancsal Tamás későbbi olimpiai bronzérmes, világbajnok öttusázó 1974-ben. Fotó: Fortepan/Urbán Tamás

Az öttusa azonban a 19. század után is sok változáson esett át, a versenyek például sokáig ötnaposak voltak - minden napra egy sportág jutott -, de később már négy nap alatt lezavarták, a lövészetet és az úszást egy napra rakva. 1996 után viszont már az összes versenyszámot egy napon tartották. Időközben változtak a teljesítendő távok is, az úszás 300 méterről 200 méterre csökkent, és az eredeti 4 kilométeres tereplovaglást felváltotta a díjugratás. A futás távja pedig 4000-ről 3000 méterre csökkent. A közelmúltban is változtattak a szabályokon, 2009-ben a futást és a lövészetet összevonták egy kombinációs számba.

Az öttusa további modernizálása a Nemzetközi Öttusa Szövetség (UIPM) asztalán volt már egy ideje, ugyanis a sport nem túl népszerű a fiatal generációk nézőinek körében, és lássuk be, valóban nem könnyű ma már azonosulni a levelet vivő katona meséjével.

Martinek János, a Magyar Öttusa Szövetség szövetségi kapitánya szerint a nemzetközi szövetség 30 éve próbálja elérni, hogy kikerüljön a lovaglás az öttusából elsősorban nézettségi okok miatt, ugyanis a nemzetközi szövetség 124 tagországa közül mindössze 35-ben van öttusa lovaglás. Martinek szerint amikor összevonták a futást és a lézerlövészetet, az ugyan sokat dobott a nézettségen, ahogy az is segíthet, hogy az 1 napos versenyekből 1,5 órás versenyek lettek, de ez a lovaglás problémáját nem oldotta meg. Aztán jött a tokiói olimpia.