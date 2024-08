Egy friss közvéleménykutatás szerint Kamala Harris három csatatérállamban megelőzte Trumpot

Joe Biden visszalépése óta először készítettek megbízható és alapos közvéleménykutatásokat Michiganben, Pennsylvaniában és Wisconsinban. A New York Times által megrendelt kutatások szerint Kamala Harris demokrata elnökjelölt mindhárom csatatérállamban megelőzte Donald Trump republikánus elnökjelöltet.

Michigan: Harris 50%, Trump 46%,

Pennslyvania: Harris 50%, Trump 46%,

Wisconsin: Harris 50%, Trump 46%.

A kutatások hibahatára mindhárom állam esetében kicsivel több, mint 4 százalék.

Harris előnye azért biztató a demokraták számára, mert Bident már a katasztrofális tévévitája előtt is rosszabb százalékokra mérték ezekben az államokban. Májusban Michiganben és Wisconsinban is döntetlenre állt Trumppal. Miután 2020-ban mindhárom csatatérállamban győztek, megtartásuk kulcsfontosságú a demokraták számára, ha idén is győzni akarnak.

photo_camera Kamala Harris Fotó: KAMIL KRZACZYNSKI/AFP

Azt azonban nem lehet tudni, hogy a mérést mennyire befolyásolta Tim Walz demokrata alelnökjelölt bejelentése. Ilyenkor hagyományosan megnő annak az elnökjelöltnek a támogatottsága, aki frissen mutatta be alelnökjelöltjét. Harris ezt kedden tette meg, amikor Michiganben és Wisconsinban még az adatfelvételt végezték a közvéleménykutatók.

Az elnökjelölti cserét viszont láthatóan értékelték a demokrata szavazók. A kutatás szerint 87 százalékuk elégedett a támogatott jelöltjével, májusban ez a mutató csak 60 százalék volt.

A kutatás során arra is rákérdeztek a regisztrált választóknál, hogy mit gondolnak a két jelöltről négy speciális szempontból. Ezek a következők voltak: