Mi annyira jó a ketaminban, hogy Matthew Perry meghalt érte, egyre több amerikainak pedig már-már olyan lett, mint egy pohár jó bor a munka után?

„Lőj be nekem egy jó nagyot!”

Az ügyben folyó büntetőper dokumentumai szerint közvetlenül ezek a szavak vezettek Matthew Perry színész, a Jóbarátok Chandler Bingjének halálához.

A felszólítás címzettje Perry személyi asszisztense, Kenny Iwamasa volt, aki aznap már a harmadik ketamininjekciót adta be az egész felnőtt életében drogfüggőséggel küzdő főnökének. Mint utóbb kiderült, összességében lórúgásnyi adagot. Perryt pár órával később arccal lefelé lebegve, holtan találták meg a jacuzzijában. Halálát a halottkém jelentése szerint a „ketamin akut hatásai”, illetve fulladás okozták. A szervezetében több ketamint találtak, mintha műtét miatt altatták volna a szerrel.

A napokban publikált periratok, majd a jelenséget bemutató újságcikkek döbbentették rá a közvéleményt arra, hogy Hollywoodban - de egyesek szerint már az egész Egyesült Államokban - ketaminhelyzet van.

A rendőrség által felderített tények arra utalnak, hogy Perry előbb legálisan, klinikai kúrák részeként kapott ketaminos kezeléseket, majd, ahogy a függősége kifejlődött és elszabadult, már az orvosokkal összejátszó drogdílerektől is nagy mennyiségben vásárolt az anyagból, amit egy idő után már nem ellenőrzött, biztonságos körülmények között, hanem otthon, sőt parkolókban adatott be magának.

A sztori azonban messze túlmutat egyetlen híres ember személyes tragédiáján. Most már világos ugyanis, hogy Matthew Perry esete a legkevésbé sem egyedi, neki csak pechje volt a függésre való szélsőséges hajlamával és a jakuzzival. A helyzet az, hogy a ketamin kicsit úgy férkőzik be a Los Angeles-i filmes világ és egyre több amerikai polgár mindennapi életébe, ahogyan egy hullámmal korábban az ópiáttartalmú fájdalomcsillapítók.

Újabban sokan ráadásul kifejezetten gyógyszerként, sőt az új, divatos csodaszerként veszik magukhoz, a legkülönbözőbb pszichés problémáktól, például a depressziótól az ADHD-n át egy rakás nyavalya és viselkedési zavar ellen hatásos kúraként. De még Lyme-kórt is próbálnak gyógyítani vele.

Maga a ketamin évtizedek óta népszerű partidrog ugyan, de most már másról van szó: a szert ma már a hétköznapokban is egyre többen fogyasztják, olyanok is sokan, akik egyáltalán nem rekreációs drogfogyasztóként tekintenek magukra és más kábítószert eszükbe sem jutna magukhoz venni. Olyanok tolnak le gond nélkül pár csík, ampulla vagy pirula ketamint, akik még egy sima füves cigit sem szívnának el amúgy. Mások úgy tekintenek rá, mint egy laza sör, egy pohár bor vagy egy meló után elszívott könnyű spangli alternatívájára. Sok ember pedig - ez aránylag új jelenségnek számít - kifejezetten gyógyítani próbálja magát vele, miközben az ilyen irányú pozitív hatása tudományosan nem bizonyított.

Hogy megértsük a jelenséget, először is legalább alapfokon érdemes tudni, hogy mi is az a ketamin és hogy milyen érzés ketaminozni.