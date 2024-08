Meghalt Fatman Scoop amerikai rapper

Pénteki, Connecticut államban tartott koncertjén összeesett és meghalt Fatman Scoop, polgári nevén Isaac Freeman, írja a BBC. Az amerikai rappert a koncert helyszínéről kórházba szállították, de nem tudták megmenteni az életét, 53 éves volt.

photo_camera Fotó: ANDREW D. BERNSTEIN/Getty Images via AFP

„Scoop a zenei világ megbecsült alakja volt, akinek munkásságát rengetegen szerették szerte a világon. Ikonikus hangja, energiája és nagyszerű személyisége kitörölhetetlen nyomot hagyott” – írta közleményében a zenészt képviselő ügynökség.

Freeman 1990-es évek New York-i hip-hop szcénájának egyik meghatározó alakja volt, többek között dolgozott Missy Elliott Lose Control és Mariah Carey It's Like That című dalán is. Legnépszerűbb száma az 1999-es Be Faithful című volt.