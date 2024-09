Magyar Péter felszólította Sulyok Tamást, hogy szólaljon meg

A Tisza Párt elnöke a Facebookon 12 pontban írt arról, milyen felháborító állapotok uralkodnak az országban, például a korrupciót, a szociális ellátást, a közoktatást, az egészségügyet és hasonló területeket illetően. „A magyar állam nem működik, veszélyben van a hazánk. A Nemzeti Együttbűnözés Rendszere a szabadrablás utolsó fázisába lépett. Hazánk csak egy van” – írta Magyar Péter, aki a hosszú poszt végén felszólította a köztársasági elnököt, hogy szóljon hozzá ezekhez a témákhoz:

„Itt az ideje, hogy kifejezzük, hogy nem hagyjuk tovább, hogy szétrabolják és totálisan lezüllesszék Magyarországot. Itt az ideje, hogy a nemzet egységét kifejezni hivatott köztársasági elnök, Sulyok Tamás is megszólaljon a fenti témákban és a magyar emberek mellé álljon.”

Az államfő egyébként pár órával korábban arról számolt be, hogy főparancsnokként a Magyar Honvédség technikai és terepgyakorlati bemutatóin vett részt Veszprémben és Hajmáskéren. „A Légierő Airbus H225M szállítóhelikopterét az augusztus 20-i légiparádén csodálhattuk meg, most utasként is kipróbálhatom ezt a korszerű hadieszközt, és hamarosan még sok egyebet is. Kérem, kapcsolják be öveiket!” – írta a köztársasági elnök.