Állami fenntartásba került Iványiék abaújkéri iskolája

Már állami fenntartásban működik tovább a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség abaújkéri iskolája – közölte a a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) a sajtóval. Iványi Gábor egyháza 2005 óta működtette az intézményt, volt olyan tanév, amikor 800 tanuló járt oda, de a legutóbbi tanévben már csak a szakképzési centrum működött 230 diákkal.

Az ingatlan tulajdonjoga 2022-ben az önkormányzattól a magyar államhoz került, a kezelését az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) látja el. A Nemzeti Vagyonkezelő 2024. áprilisában jelezte, hogy szerintük a fenntartó már nem látja el a megállapodásban vállalt feladatot, ezért szeretnék felbontani a szerződést. A MET azzal érvelt, hogy de, ellátják a feladatot, SNI gyerekeket oktatnak az iskolában. Tárgyalást is kezdeményeztek, de azt mondják, erre nem kaptak választ. Ehelyett az MNV július utolsó napjaiban 15 napos felmondási idővel felmondta az ingatlanhasználati szerződést, és felszólították a MET-et az iskola kiürítésére és elhagyására. Ugyanakkor ígéretet kaptak arra, hogy az intézményt a Szerencsi Szakképző Központ és a Sárospataki Tankerületi Központ átveszi, és így a gyerekek és a tantestület együtt maradhat.

„A MET közgyűlése a diákok és a pedagógusok érdekeit szem előtt tartva végül az iskola átadása mellett döntött. Ha mi nem léptünk volna, valószínűleg ennek az intézménynek a sorsa is megpecsételődik” – írja a közleményük. Augusztus 29-én végül megállapodás született a Szakképzési Centrummal, amelyben vállalták, hogy az összes diákot és tanárt átveszik. Még aznap sor került az iskola átadására. A MET a tanév biztonságos megkezdése érdekében szeptember 30-ig biztosítja a MET tulajdonát képező két tankonyha ingyenes használatát.



Az elmúlt bő tíz évben a kormány ellehetetlenítette a MET és az Oltalom Karitatív Egyesület munkáját. Előbb megvonták az egyházi státuszukat, kizárva ezzel az intézményeiket is a kiegészítő állami támogatások és az egyszázalékos felajánlás köréből. Miután ezt az Alkotmánybíróság, majd a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság is jogsértőnek találta, 2021-ben visszakapták a státuszukat, de a kormány nem volt hajlandó ismét megkötni velük a közfeladatok ellátására vonatkozó megállapodást. Ennek hiányában Iványiék nem kaphatják meg a hasonló karitatív szervezeteknek járó kiegészítő támogatásokat, nagy részben ennek köszönhető, hogy a MET szervezetei nem tudták befizetni az adók és a közterhek jelentős részét.

Az egyház Budapesten kívül is több óvodát, általános iskolát és középiskolát tartott fenn az ország hátrányos helyzetű térségeiben is, de miután a Belügyminisztérium és a NAV is több száz millió forintot vont le a köztartozások miatt a normatíváikból, egy időben már fizetést sem tudtak adni a dolgozóiknak.