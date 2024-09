Kivásárolta a kormány a GySEV-ből a Strabagot

Lázár János építési és közlekedési miniszter jelentette be csütörtökön, hogy a magyar állam megszerezte az osztrák Strabag tulajdonrészét a GySEV-ben. A társaságban jelenleg a magyar államnak 65,6 százaléka, Ausztriának 28,2 százaléka, az osztrák Strabagnak pedig 6,1 százalékos tulajdonrésze van, azonban ezzel a helyzettel a magyar fél nem volt elégedett, mert az osztrák vétójog miatt úgy érezték, az osztrákok pedig nem teljesítették a rájuk eső tőkeemelést. A viszony tényleg nem volt súrlódásmentes, tavaly Lázár kirúgta az osztrák állam emberét, Hana Dellemann vezérigazgató-helyettest, amit az osztrák fél törvénytelennek nevezett, és perrel fenyegetett.

photo_camera Stadler Flirt villamos motorvonat a Gyõr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. (GYESEV) soproni állomásán Fotó: Jászai Csaba/MTI/MTVA

A tavaly őszi miniszteri meghallgatásán Lázár a tulajdoni viszonyokról azt mondta: „Az osztrák fél uralja ezt a vállalatot huszonegynéhány százaléknyi tulajdoni aránnyal. A magyar félnek a vállalat jelenéről és jövőjéről kevés döntési kompetenciája van.[…] Az a modell, hogy az osztrákok vannak fölül, és mi balekként vagyunk alul magyarként, nem működik.” A miniszter közös vállalatirányítást akart. Akkor a magyar állam kész lett volna az egész céget átvenni az osztrákoktól, ahogy a Budapest Airport, most azonban csak ennek a 6,1 százalékos résznek a megszerzésére adott engedélyt az osztrák versenyhatóság.

Lázár szerint ezzel az utolsó akadály is elhárult a magyar tulajdonos jogainak helyreállítása elől. A miniszter úgy értékelte, hogy „végre a helyére kerülhetnek a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt-ben a tulajdoni arányok és így a cég vezetése is. Miénk lehet a döntő szó”. De már nem bánja, hogy az osztrák állam a cégben maradt. „A tranzakció jó hír a magyar vasút minden utasának és dolgozójának is. A GySEV – magyar adófizetői pénzből is elért – fejlettsége mostantól érezhető mértékben fog hozzájárulni a MÁV felzárkóztatásához is”- tette hozzá. Arról azonban nem írt, hogy hogy mindez mennyibe került, arról nem írt.