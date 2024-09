Fülöp Attila szerint aki nem veti alá magát a gyermekvédelmi átvilágításnak, az veszélyes a gyerekekre

„A dolgozók 1,4 százaléka hagyta ott a gyermekvédelmet kifejezetten azért, mert nem akarta alávetni magát a Nemzeti Védelmi Szolgálat vizsgálatának. Aki nem írta alá az adatlapot, annak van takargatni valója. El akar rejteni valami olyat, amiből kiderülhet, alkalmatlan arra, hogy nevelje az állami gondozásban lévő gyermekeket. Másképpen, sarkosabban: veszélyes a gyerekekre. Jobb, hogy önként távozott” - írta Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár a Népszavának arra a kérdésére, hogy hányan mondtak fel a bicskei botrány után elrendelt átvilágítások miatt.

Augusztus végén a Népszava számolt be arról, hogy 113 nevelőszülő már biztosan felhagy a hivatásával, mert nem hajlandó alávetni magát a kifogástalan életvitel újonnan bevezetett ellenőrzésének. A kifogástalan életvitelt mostantól egy 500 kérdéses alkalmassági vizsgával ellenőrzik a gyermekvédelemben. A kérdések többek között a nemi életre és irányultságra, alkoholfogyasztási és szórakozási szokásokra is rákérdeznek. Az új tesztet a kormány a kegyelmi botrányra reagálva vezette be, azt hangsúlyozva, hogy ezzel akarják megelőzni a pedofil és egyéb visszaéléseket. Aki nem tölti ki az adatlapot, azt elbocsátják, miközben a teszt bevezetése többek szerint személyiségi jogokat sért.

A lap azon kérdésére, hogy eddig hány embert szűrtek ki a vizsgálat során Fülöp azt válaszolta: az NVSZ eddig 2 291 kifogástalan életvitel ellenőrzést fejezett be, 4 esetben javasolta a kifogásolható életvitel megállapítását, jellemzően a büntetett előéletre vonatkozó adatok alapján.