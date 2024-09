A Fidesz jelöltet váltott, az ellenzék eltüntette a plakátokról a pártlogókat – időközi választás Pécsen

A fideszes Vörösné Deák Andrea és az egyesült ellenzéki Fürj Csaba is 1224-1224 szavazatot kapott a június 9-i önkormányzati választáson a pécsi 15-ös választókerületben.

Az időközi választást vasárnapra írták. Fürj maradt, Vörösné Deák Andrea helyett azonban az a Kővári János indul, aki júniusban egy másik választókerületben vereséget szenvedett.

Vannak más furcsaságok is. A júniusi indulók közül nem indul

az egyesült ellenzékből kivált, a párbeszédes országgyűlési képviselő Mellár Tamás által alapított Mindenki Pécsért Egyesület jelöltje;

az egykori DK-s Bognár Szilvia vezette Tiszta Kezek frakció jelöltje;

a Magyar Kétfarkú Kutyapárt jelöltje.

Hárman együtt több mint 20 százalékot szereztek, és alighanem inkább a (majdnem) egyesült ellenzéki jelöltjének fájhatott az indulásuk, mint a fideszesnek.

Hogy mégse legyen annyira egyszerű a képlet: a júniusban és most is induló mi hazánkos Horváth Sándor László mellett megjelent a színen egy új induló: Körömi Attila. Körömi a pécsi közélet ismert figurája. A rendszerváltás idején a Fidesz színeiben kezdett politizálni, volt önkormányzati, majd országgyűlési képviselő is. 2004-ben a Jobbikba lépett át, országgyűlési képviselőként Balogh Gyulával ketten szavaztak nemmel az EU-csatlakozásra. A közéletből 2006-ban távozott, 2017-ben a Momentumnál bukkant fel, de már ott sem találjuk. Mindig a polgári Magyarországot kereste, indokolta gyakori pártváltásait. Hogy indulása kinek kedvez, azt nem tudni.

Körömi most a Hír TV Híradójában mondhatta el, hogy a baloldal jelöltje megtévesztő, mert pártatlannak hirdeti magát, miközben a Jobbik tagja. Tény, hogy a tavaszi kampányban még voltak pártlogók is Fürj neve mellett (DK, Jobbik, Momentum, MSZP, Pécs Jövőjéért Egyesület, Forum Sopiane), most nincsenek. Fürj hivatalosan a Péterffy Attila Pécs Jövőjéért Civil Egyesület tagja. A választási plakátokon olvasható jelmondata: Pártatlanul a városért!

Tény, hogy Péterffy Attila polgármester sokkal népszerűbb a helyi ellenzéki politikusoknál, a választást 46 százalékos eredménnyel nyerte meg a 35,7 százalékos fideszes Csizmadia Péter előtt. Az egyéni választókerületekben már nem ment ilyen jól az ellenzéknek. 2019-ben még 16 egyéni választókerületben győztek, most csak hatban. Ennek megfelelően a vasárnapi időközi választás tétje sem óriási: akárki is győz, többsége senkinek sem lesz, ehhez ugyanis 13 mandátum kellene. Hogy kire szavaznak a kicsik, akik közül a Tiszta Kezek és a Mindenki Pécsért is az ellenzékből vált ki, az kiszámíthatatlan. Jelenleg így fest a közgyűlés:

Fidesz 11

Egyesült ellenzék 9

Tiszta Kezek 1

Kétfarkú Kutyapárt 1

Mindenki Pécsért Egyesület 1

Mi Hazánk 1

Fürj Csabát arról kérdeztem, hogy miért szerepelt sokkal jobban a polgármester a választókerületi indulóknál. A 2019-ben a választókerületét még simán megnyerő egykori jobbikos politikus szerint az európai parlamenti választással összevont önkormányzati választáson jóval többen szavaztak, ami nem feltétlenül nekik kedvezett.