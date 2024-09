Egy olajvezeték megrongálásáért több hónap börtönre ítéltek egy 69 és egy 74 éves német klímaaktivistát

Több hónap börtönbüntetésre ítéltek két idős német klímaaktivistát egy kelet-németországi olajvezeték megrongálása és szabotázskísérlet miatt – közölte a neubrandenburgi kerületi bíróság.

A jelentés szerint a 69 és 74 éves vádlottak ellen két különböző, Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartomány szivattyútelepein 2022 áprilisában történt incidens miatt indult eljárás vagyoni károkozás, birtokháborítás és közüzemi tevékenység megzavarása vádjával.

Az egyik telepre az aktivisták a kerítést és egy forgócsap biztonsági láncát megrongálva hatoltak be, de ekkor ott éppen nem szivattyúztak olajat. Napokkal később egy Brandenburg tartományhoz közel fekvő szivattyúállomásra jutottak be hasonló módon, és ott le is állították az olaj áramlását a Rostock kikötőjéből induló csővezetékben.

photo_camera A Last Generation klímaaktivistáinak müncheni tüntetése 2024. augusztus 31-én. Fotó: Michaela Stache/AFP

Az elsőfokú, nem jogerős ítélet szerint a 69 éves aktivistának – az ellene egy másik, bajorországi eljárásban kiszabott büntetés tétellel kiegészítve – összesen 7 hónapra, míg az idősebb társának 3 hónapra kell börtönbe vonulnia.

A vádlottak nem tagadták, de „a bolygó klímájának megmentése érdekében” jogosnak látták a bűncselekmények elkövetését. A párosra végül azért szabtak ki felfüggesztett helyett ténylegesen letöltendő börtönbüntetést, mert az eljárás során további akciókat helyeztek kilátásba.

A páros – más szabotázsakciókban részt vevő és eljárás alá vont klímaaktivistákkal szemben – azért került bíróság elé, mert megtagadták a büntetésül rájuk kiszabott 4000 eurós bírság kifizetését. (MTI)