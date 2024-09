Egy teherautós kipróbálta, mi lesz a nyitott plató és a felüljáró találkozásából

Az M1-es autópályán szombaton nem akármilyen jelenet okozott torlódást: egy teherautós nyitott platóval közlekedett, hogy miért, az eleve rejtély, és nem gondolt bele abba, hogy mi lesz, amikor ez a nyitott plató egy felüljáróval találkozik. Vagy belegondolt, és kíváncsi volt az eredményre – ezt nem tudhatjuk.

Azt viszont igen, hogy semmi meglepő nem történt: a plató beleakadt a felüljáróba. És ezzel nemcsak a hozzá tartozó teherautót akasztotta meg, hanem az M1-es forgalmát is. Ezen a szakaszon ugyanis, a sztráda Bécs felé vezető oldalán, Hegyeshalom térségében – egészen pontosan Mosonmagyaróvár és Hegyeshalom között – felújítási munkálatok miatt sávelhúzásos terelés volt.

Mint a Bp-i Autósok Közösségének Youtube-csatornáján közzétett videóból is látszik, a forgalom két sávjából az egyiket a túlsó útpályára terelték át, a másik haladt a menetiránynak megfelelő pályán, annak belső sávjában. Ott akadt fenn a teherautós, mögötte pedig több kilométeres sor keletkezett, amiből a külső sávokban folyó útépítési munkák miatt kimozogni sem lehetett.

Egyébként vélhetően az történt, hogy a teherautó az útépítésről hajtott ki, és felnyitva felejtette a platót. Az ugyanis nem életszerű, hogy tartósan így tudott volna 60-70 km/órás sebességgel az autópályán haladni anélkül, hogy észrevette volna a dolgot. Arról nem is beszélve, hogy ha teljes menetsebességgel ütközik a hídnak, akkor a felüljáró is, az autó is jobban roncsolódott volna.