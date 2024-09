Egyre kevesebben töltik vagy sodorják a cigit, egyre többen hevítik a dohányt

2023-hoz képest kisebb mértékben, de továbbra is csökkenő tendenciát mutat a cigarettafogyasztás Magyarországon, miközben a hevítéses dohánytermékek egyre jobban fogynak, így a két termékkategória között tovább zárult az olló – írja a 24 a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) adatairól.

photo_camera Illusztráció: Jose Luis Magana/AFP

Bár van némi kilengés, de hónapról hónapra egyre több fogy a hevítéses dohánytermékekből a trafikokban, így sorra dőlnek meg az eladási rekordok: 2024 júliusában és augusztusában már közel 300 millió szálat vettek ezekből a termékekből a vásárlók, pedig 2020 januárjában – amikor ez a termékkategória még új volt – csak havi 38,3 millió szálat értékesítettek. Míg 2020-ban 802 millió, 2021-ben 1594 millió, 2022-ben 2591 millió, addig 2023-ban pedig már 3007 millió szál hevítésre szánt dohánytermék fogyott itthon, 2024 pedig rekordot fog elérni.

Viszont havonta csak kb. 100 ezer hevítő eszközt adnak el a korábbi 200–300 ezres számokhoz képest, de erről tudni kell, hogy a Dohányügyi Igazgatóság Adatgyűjtő Rendszerében „hevítő eszköz” néven nyilvántartott adatsor összesített adat, azaz nem csak a hevítésre szánt dohánytermékek használhatóságának elektronikus eszköze, hanem ez a sor valamennyi kapcsolódó kiegészítő eszközt, tartozékot is tartalmazza.

Nyáron minden évben keresettebb a cigaretta, de összességében havi szinten az előző év azonos időszakához viszonyítva van kb. 10–20 millió szálas visszaesés az értékesítésben. 2020-ban még 7644 millió szál, 2021-ben 6848 millió szál, 2022-ben 6477 millió szál, 2023-ban pedig 5715 millió szál cigaretta fogyott, idén pedig várhatóan még kevesebb fog.

Az arányaiban olcsóbb, finomra vágott fogyasztási dohányból is kevesebbet vesznek: 2023-hoz képest kb. havi 20–30 tonnával fogy kevesebb ezekből a termékekből, a 2020-as évvel összevetve pedig 80–100 tonnával visznek el kevesebbet havonta.

De a statisztikákból kimaradt valami fontos: most rég nem látott szinten pörög a dohányipari feketepiac, sokan illegálisan szerzik be a dohánytermékeiket (így a betiltott eldobható e-cigijeiket is).

2025-ban jöhet egy trendforduló, mert ki fogják vezetni a jellegzetes ízű hevítéses dohánytermékeket is, bár ez a cigarettánál korábban nem jelentette azt, hogy tömegek szoktak volna le csak azért, mert a már bevált termékeket kivezették, inkább az volt a jellemző, hogy találtak valamilyen alternatívát.