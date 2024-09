Egy házaspártól kicsaltak másfél millió forintot, és még pénzbírságot is fizetniük kell

Nem létező ismerősére hivatkozva hitette el egy nő egy dunántúli házaspárral, hogy tud nekik intézni 30 millió forint pályázati támogatást. Ennek fejében 1,5 millió forintot kért tőlük arra hivatkozva, hogy a pályázatról döntő, minisztériumban dolgozó ismerősének kell átadni a pénzt azért, hogy az aláírja a támogatást.

A házaspár balszerencséjére ez a minisztériumban dolgozó ismerős nem létezett, így értelemszerűen aláírni sem tudott semmit. A másfél millió pedig a „közvetítőnél” maradt, akit a történetnek ezen a szálán bátran átnevezhetünk egyszerű csalónak.

Pláne azért, mert erről már jogerős bírósági ítélet is van. A Győri Fellebbviteli Főügyészség keddi közleménye szerint a hiszékeny és pénzéhes házaspárt kihasználó nőt a Győri Ítélőtábla másodfokon 3 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte (ez súlyosabb az első fokon kiszabott 2 év 3 hónapos börtönnél).

A csaló emellett 4 év közügyektől eltiltást és 480 ezer forint pénzbüntetést is kapott első fokon, a mostani közlemény arra nem tér ki, hogy ez változatlanul maradt-e. Az viszont biztos, hogy a csalót feljelentő házaspár duplán pórul járt: a másfél millió forintnyi kicsalt pénzre már első fokon vagyonelkobzást rendelt el a bíróság, de emellett jogerősen pénzbüntetést is kaptak, miután azzal a tudattal – vagyis most már tudjuk: abban a hiszemben – adták oda a pénzt a nőnek, hogy az megvesztegessen vele valakit.