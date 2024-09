Nagy Feró: Mit akarnak a csajok már, ennél többet nem adhatok

„Nekem otthon egy szavam sincs... Mit akarnak a csajok már, ennél többet nem adhatok” – mondta házasságáról Nagy Feró, önbevallásos Fidesz-csicska, aki többek között Kovács 'Kokó' István ökölvívóval és Bajusz Orsolya kultúrakutatóval kerekasztal-beszélgetett női és férfi szerepekről a kormánypárti XXI. Század Intézet identitáspolitikáról tartott konferenciáján.

„A 21. század elején megjelentek az új szüfrazsettek, kikiáltották ellenségnek a fehér keresztény férfit. Mi történt?” – tette fel a kérdést Gulyás István, az M5-ös Ez itt a kérdés műsorvezetője.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Erre Székely Levente, az MCC Ifjúságkutató Intézetének vezetője azt mondta, hogy régen a keresztény társadalomban konkrét szabályok vonatkoztak a férfi-női kapcsolatokra. Ezeket a szerepeket azonban újragondolták, és „már nincs olyan terület, amelyen csak az egyik nem dominál”. Azt pozitívumként emelte ki, hogy a magyar fiatalok a mai napig a nőre az érzelmi háttér biztosítójaként, a férfire pedig az anyagi körülmények előállítójaként tekintenek.

Ezután Bajusz Orsolya a progresszív hálózatokról kezdett beszélni. A feminizmushoz a művészeten keresztül került közel, ám az első feminista rendezvényen megbotránkozott, amikor „felnőtt emberek arról vitatkoztak, hogy ki miért áldozat”. Szerinte ez a közeg, amely civil szervezeteken keresztül terjed, kontrollálni akarta őt, és rá akarták erőltetni az olyan dogmáikat, mint például, hogy az áldozatnak mindig igaza van.

photo_camera Bajusz Orsolya (k)

Fotó: Bankó Gábor/444

Ott van például a Minecraft

A gyereknevelés problémáiról is beszéltek az internet korában: Kovács szerencsésnek érzi magát, mert életében hamar megjelent a sport, ahol tradicionális értékeket kapott, az edzőjére, Öcsi bácsira pedig egyenesen apaként nézett fel. Most azonban azt látja, hogy már a hétéves gyerekek profin kezelik a telefonjaikat, és olyan tartalmak is eljutnak hozzájuk, amelyek rossz irányba terelhetik a személyiségüket. Ezek a tartalmak ráadásul játékos formába vannak csomagolva:

„Ott van például a Minecraft. Tele van a YouTube Minecraftot játszókkal, akik hülyeségeket beszélnek, káromkodnak, és millióan nézik meg. Sokkal többen látták, mint a világbajnoki győzelmemet.”

Kokó szerint fontos, hogy a családban szocializálódjon a gyerek, a szülőknek pedig most már erőfeszítéseket kell tenniük, hogy ellentartsanak a világhálónak. Gyakran olvas esti mesét a gyerekeinek, nehogy azok olyan mesékre aludjanak el, amelyek eltérítik a személyiségét. Gyereküket pedig két éves korától arra nevelték, hogy álljon fel, ha szól a Himnusz.

photo_camera Kovács István, Nagy Feró (b-j)

Fotó: Bankó Gábor/444

Nagy Feró szerint a családok vesztésre állnak. „[A gyerek] a világhálón mást lát, és én nem győzöm elmondani, hogy ez hülyeség. Engem fog hülyének nézni, mert annyira megfertőzték” – mondta Nagy Feró, majd hülyeségnek nevezte a Thomas, a gőzmozdony című mesét, mondván, a vonatok nem is beszélnek. Szerinte ha megtiltja a gyereknek, hogy például Minecraftozzon, ha bemegy az iskolába, kinevetik, mert, minden gyerek a Minecraftról beszél.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Megtanítani az anyaságot

„A történelem folyamán a család mindig is létezett” - világított rá Székely, aki szerint a család a társadalom szövetének az alapja, és kizárólag attól kaphatunk támogatást. Ekkor Gulyás beleszólt, hogy a progresszió ellenségként tekint a családra, mire Székely kifejtette, hogy szerinte a család intézményét „akarják annyira kibővíteni, hogy az a végén egy teljesen karakter nélküli valami legyen, aminek igazából nincs is definíciója”.

Kovács azt gondolta, hogy a férfi-női kapcsolatok mikéntje genetikailag meghatározottak, a szülőség csodálatos voltát pedig a nevelés meg tudja mutatni. „Én továbbra is bízom benne, hogy egy lányban ez kifejlődik gyerekkorától kezdve. Főleg akkor, hogyha babázik, ha a szülőktől és a családtól ezeket látta.” Ekkora információáradatban elképzelhetőnek tartja, hogy a jövőben általános iskolában kell majd tanítani az anyaság és az apaság szerepét. Azt viszont a szülők feladatának tartja, hogy „az anya nő, az apa férfi”.

A konferencia hétfőn kezdődött, megnyitóbeszédében a XXI. Század Intézet főigazgatója, Schmidt Mária arról értekezett, hogy miért szexelnek egyre kevesebbet Nyugaton.