Indul a per, ami véget vethet Le Pen politikai karrierjének

Hétfőn kezdődik Párizsban a francia jobboldali Nemzeti Tömörülés és a párt vezetői elleni per, ami akár azzal is végződhet, hogy Marine Le Pent közpénzek elsikkasztása miatt eltiltják a 2026-os elnökválasztáson való indulástól. Le Pen biztos az igazában, politikai üldöztetésről beszél, és abban bízik, hogy a mártírszerep akár még növelheti is a támogatottságát.

A per vádlottja Le Pen és 24 párttársa, valamint maga a Nemzeti Tömörülés. A radikális jobboldali, euroszkeptikus pártot és prominenseit azzal vádolják, hogy a párt vezetőinek tudtával és jóváhagyásával éveken át elsikkasztották és a szabályokat megszegve használták fel az európai uniós pártfinanszírozás révén kapott összegeket.

photo_camera Marine Le Pen Fotó: Francois Lo Presti/AFP

A francia ügyészség szerint fiktív EP-képviselői asszisztensek után vettek fel összesen 7 milliós értékben támogatást; az asszisztensek valójában nem végeztek tényleges munkát, a támogatást pedig a párt törvénytelen finanszírozására fordították.

A kérdéses kifizetések 2009 és 2017 között történtek, az első uniós vizsgálatok 2015-ben indultak az EP kezdeményezésére. A párizsi ügyészség szerint az illegális pártfinanszírozási séma még Jean-Marie Le Pen pártelnöksége alatt kezdődött, majd folytatódott azután is, hogy a lánya vette át a párt vezetését. A visszaélések a 2014-19-es parlamenti ciklusban érték el a csúcsot: ekkor a korábbi három asszisztens helyett az RN-nek már 23 EP-s alkalmazottja volt papíron.

Marine Le Pen mindig is tagadta a bűnösségét, ragaszkodik ahhoz, hogy nem követett el semmiféle szabálytalanságot, szerinte politikai boszorkányüldözés zajlik ellene. Az ügyészség ugyanakkor olyan dokumentumokra, többek között a párt pénztárnoka által Le Pennek küldött emailekre hivatkozik, amelyek szerintük egyértelművé teszik, hogy a visszaélések a párt vezetőinek tudtával történtek.

Ha a bíróság bizonyítottnak találja a vádakat, akár tízéves börtönbüntetésre és közügyektől való eltiltásra is ítélheti a vádlottakat. Ez akár Le Pen 2026-os indulását is lehetetlenné tenné a francia elnökválasztáson. A gyakorlatban ez mégsem túl valószínű. Egy másik perben a Macronhoz közelálló François Bayrou-t, a MoDem elnökét az év elején hasonló vádak után bizonyítottság hiányában felmentették, noha több párttársát is bűnösnek találták. Le Pen arra is játszhat, hogy még ha el is ítélnék, a fellebbezésekkel elhúzhatja az ügyet 2026-ig is, ha pedig csak felfüggesztettet kapna, folytathatná a politikai karrierjét.

(via Le Figaro, Guardian)