Az izraeli hírszerzés 2015 óta dolgozott a Hezbollah elleni csipogós akción

Izraelben a Moszad, vagyis a hírszerzés vezetésével gyártatták le azokat a csipogókat és walkie-talkie-kat, amik szeptemberben 17-én felrobbantak Libanonban a Hezbollah harcosok zsebeiben, írja a Washington Post.

photo_camera Részlet egy libanoni biztonsági kamera felvételéből, ami rögzítette egy csipogó felrobbanását Fotó: AFP

Az ügyet ismerő izraeli, közel-keleti és amerikai tisztviselők szerint az akció ötlete 2022-ben fogalmazódott meg, ekkor viszonylagos nyugalom volt a libanoni-izraeli határon. A háttérben azonban a Moszad már évek óta dolgozott azon, hogy behatoljon a csoportba, egyfajta kommunikációs trójai falovat akartak létrehozni.

A Hezbollah régóta aggódott, hogy a telefonjaikat lehallgatják. Idén február 13-án a főnök, Hassan Nasrallah televíziós üzenetben közölte harcosaival, hogy telefonjaik „veszélyesebbek, mint az izraeli kémek”, és ezért mindenki törje össze, ássa el vagy zárja el a saját mobilját.

Az izraeliek által könnyen bemérhető, és így a támadásaik tervezésénél használható mobiltelefonok helyett a Hezbollah harcosai – de a Reuters szerint még az egészségügyi szakemberei is – személyi hívókat kaptak. A csipogók tökéletesnek tűntek a telefonok pótlására, csakhogy azokat a Moszad tervezte.

A terv első része

A csipogókon kívül szeptemberben walkie-talkie-k is felrobbantak, ezeket közel egy évtizede 2015-ben kezdte el Libanonba juttatni a hírszerzés. Az eszközök túlméretezett akkumulátorokat, rejtett robbanóanyagot és egy olyan átviteli rendszert tartalmaztak, amivel Izrael az egész szervezet kommunikációját le tudta hallgatni.

Kilenc éven át az izraeliek megelégedtek a Hezbollah lehallgatásával – mondták a tisztviselők –, miközben fenntartották maguknak a lehetőséget, hogy ha szükség van rá, a walkie-talkie-kat később bombaként használják.

Szinte felfedezhetetlen robbanóanyag, speciális aktiválás

A személyi hívókról 2023-ban kapott ajánlatot a Hezbollah egy, a források által meg nem nevezett nőtől, aki a tajvani Gold Apollo cég korábbi közel-keleti értékesítési képviselője volt. A nő az AR924-es készüléket ajánlotta a csoportnak, mert azt kábellel lehetett tölteni, és az akkumulátorok hosszabb élettartamúak voltak.

Mint kiderült, a készülékek tényleges gyártását kiszervezték, és az Apollo nem tudott arról, hogy a csipogókat Izraelben szerelték össze, mondták a tisztviselők. A tajvani cég azt állította, hogy a Magyarországon bejegyzett BAC Consulting kötött gyártási és forgalmazási szerződést. Ennek a cégnek az egyszemélyi tulajdonosa és ügyvezetője Bársony-Arcidiacono, akiről itt írtunk portrét, és megnéztük a lakcímeit is. Ő korábban azt állította, cége nem gyártotta az eszközöket, csak közvetítő volt. A New York Times szerint a vállalat az izraeli titkosszolgálat fedőcége lehetett, ahogy egy eltűnt norvég férfi bolgár cége is.

A készülékek akkumulátorába kis mennyiségű, erős robbanóanyagot rejtett el, de úgy, hogy azt gyakorlatilag nem lehetett észrevenni, még akkor sem, ha a készüléket szétszedték. Az izraeli tisztviselők úgy vélik, hogy a Hezbollah valóban szétszedte a csipogók egy részét, és talán még meg is röntgenezte azokat.

photo_camera Egy felrobbant csipogó

A csipogók másik különlegessége az volt, hogy távolról lehetett őket aktiválni, írja a Post. Az eszköz jelezte, ha üzenet érkezett, de ezt csak úgy lehetett megnézni, ha egyszerre két külön gombot megnyomtak. Ehhez viszont két kézzel meg kellett fogni a csipogót, és a robbanás után harcképtelenné tette a használóját.

A Moszad szeptember 12-én tájékoztatta Benjamin Netanjahut a csipogókról, ami addigra már több ezer harcos zsebében ott volt. A hírszerzés attól tartott, hogy a feszültség növekedése miatt a Hezbollah fel fogja fedezni a csipogókban rejlő robbanóanyagot, és akkor oda lesz a több éves munka adta lehetőség. Netanjahu és a kormánya a források szerint sokat vitázott, végül jóváhagyták az akciót, a szövetségeseket, köztük az Egyesült Államokat nem tájékoztatták.