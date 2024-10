Zsidó utasok diszkriminálásáért 4 millió dollárra bírságolták a Lufthansát Amerikában

Az USA 4 millió dolláros bírsággal sújtja a Lufthansa német légitársaságot, mert az ítélet szerint zsidó utasokat diszkriminált 2022 májusában a New Yorkból Frankfurt érintésével Budapestre tartó egyik járatán – közölte az amerikai közlekedési minisztérium.

Azt írták, 128 zsidó utast, akik csaknem kivétel nélkül ortodox zsidók öltözetét viselték, nem engedtek fel Frankfurtban a csatlakozó budapesti járatra egyesek helytelen viselkedésére hivatkozva. Annak ellenére, hogy az érintettek közül sokan nem is ismerték egymást, és nem is együtt utaztak, az Amerikában meghallgatott utasok azt állították, a Lufthansa úgy kezelte őket, mintha egy csoport lennének, és így nem engedték fel őket a járatra az állítólag helytelenül viselkedő kevesek miatt.

A 170 fős csoport néhány tagja a New Yorkból Frankfurtba tartó járaton a légi utaskísérők figyelmeztetése ellenére sem volt hajlandó maszkot viselni, pedig a Lufthansa gépein ez kötelező volt. A beszámolók szerint a gép személyzetének munkáját azzal is akadályozta több haszid utas, hogy csoportosan imádkozott a folyosón és a konyhán. A gép kapitánya is figyelmeztette őket, végül az átszálláskor, Frankfurtban kiderült, hogy a viselkedésük miatt nem engedik őket fel a Budapestre tartó járatra, ami így csak 20 fővel indult útnak. Ebből felfordulás lett a reptéren, a Lufthansa munkatársai rendőröket is hívtak.

Az amerikai közlekedési minisztérium 2 millió dollár bírsággal sújtja a német légitársaságot, továbbá ráterheli azt a 2 millió dollárt, amit a tárca kártérítésként fizetett ki az érintetteknek. A Lufthansa tagadta, hogy alkalmazottai hátrányosan megkülönböztettek volna utasokat, de belegyezett a bírság kifizetésébe, hogy elkerüljön egy lehetséges peres eljárást, amivel az amerikai kormány fenyegetett.

A New York-i haszidok Bodrogkeresztúrra tartottak. 2021-ben videóban mutattuk be egyrészt azt, hogy mennyire népszerű lett az elmúlt években az ortodox zsidóság körében a csodarabbi ünnepe, másrészt azt, hogy az akkor még szigorú járványügyi korlátozások ellenére rengeteg zarándok látogathatott el a faluba. Az egyik legnagyobb kelet-európai zarándoklat jött létre Tokaj mellett, a tízezernyi haszidra komoly ipar épült, de a helyiek nem nagyon részesülnek ennek az áldásaiból. (MTI)