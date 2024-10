Egy nap alatt 55 tonnányi illegális szemetet szedett össze a Magyar Közút

55 tonna körülbelül 10 afrikai hím elefánt súlya. Így lehet, hogy könnyebb elképzelni, mennyi szemetet szedett össze a Magyar Közút október 11-én, az országos szemétgyűjtési akciónapon, amikor körülbelül ezer fő indult el körülbelül 170 különböző útszakaszon, hogy megtisztítsa az utak menti területeket.

Fő-, mellék-, bekötő- és szervizutak mentén, illetve pihenőhelyeken takarították a szeméttel borított területeket. Az 55 tonnányi eldobott szemét nagy része csomagolási hulladék volt, de találtak több illegális lerakót is, mert sokan a felesleges hulladékot kevésbé forgalmas utak mellett dobják ki, így a közutasok találtak bútorokat, textileket, építési törmeléket, elektronikai berendezéseket, gépjárműalkatrészeket és gumiabroncsokat is. Közleményük szerint előfordult, hogy gázálarcok, de még éles lőszer is került elő a szeméthalmokból.

A mostani szemétszedés alatt a legtöbb illegális hulladékot Nógrád és Somogy vármegye országos közút mellőli területeiről gyűjtötték össze a közutasok. Azt írják, hogy ez a feladat évi 1-1,5 milliárd forintjába kerül a társaságnak és így az adófizetőknek is, amiből például 15-20 kilométernyi mellékutat is teljes körűen fel lehetne újítani.