Tömegtüntetés volt Újvidéken, szennyvízzel borították be a városházát

Szennyvizet eresztettek az újvidéki városháza elé és közben a „szart a szarra” rigmust kiabálták a tüntetők, akik amiatt a pénteki tragédia mentek utcára, amelyben 14-en meghaltak – írja a Szabad Magyar Szó. A tüntetők követelték többek között Goran Vesić építésügyi miniszter lemondását, amit ma már be is jelentett, valamint Miloš Vučević miniszterelnök és Milan Đurić újvidéki polgármester távozását is. A szippantó autós eset így nézett ki a tévében:

Az mti azt írja, a tiltakozók betörték a kormányzó Szerb Haladó Párt irodájának, illetve a városházának az ablakait, és megpróbáltak bejutni az épületbe. A városházát vért jelképező vörös festékkel is megdobálták. Az N1 regionális hírtelevízió beszámolója szerint újvidéki ellenzéki politikusok közölték, a kormányzó pártok szurkolóbandák segítségével akarnak rendbontást előidézni, hogy azt később az ellenzékre foghassák. Aleksandar Vucic a közösségi médiában üzent a rendbontóknak, és leszögezte, hogy a randalírozásban részt vevőket meg fogják büntetni. A helyi rádió élő videóban követi az eseményeket.

Pénteken az újvidéki vasútállomás részben betonból, részben üvegből készült tetőrésze ráomlott az emberekre, és 14-en meghaltak. A balesetben még három ember súlyosan megsérült, egy férfinak mindkét lábfejét, egy nőnek mindkét lábát, egy másiknak pedig egy karját amputálni kellett. A Szabad Magyar Szó a szerbiai Forbes alapján korábban azt is megírta, hogy egy magyar hátterű cég felügyelte az újvidéki állomásnak a rekonstrukcióját. A Project Bureau Utibert 2014 júniusában alapították Újvidéken, a cég 85 százalékát a magyar Utiber Közúti Beruházó birtokolja, míg 15 százalékát egy belgrádi szerb állampolgár, Jović Miodrag, aki egyben a cég igazgatója is. Megemlítik, hogy az Utiber gyakran dolgozik együtt a Mészáros Lőrinchez kötődő cégekkel.