Trump mindenhol tarolt, messze nem csak az iskolázatlan fehér férfiaknak köszönheti a győzelmét

Az amerikai elnökválasztás előtt az volt az általános várakozás, hogy 2020-hoz hasonlóan megint napokat kell majd várni, hogy biztossá váljon, ki lesz az Amerikai Egyesült Államok következő elnöke. Sokan arra számítottak, hogy a verseny végül egyetlen ingaállamban, leginkább Pennsylvaniában fog eldőlni, és csak néhány ezer szavazaton múlik majd.

Ehhez képest Trump helyi idő szerint már éjjel kettőkor győztesnek hirdethette magát, és hamarosan sorban jöttek a gratulációk a világ vezetőitől Macrontól Zelenszkijig is. Néhány óra múlva a wisconsini győzelme kihirdetésével simán meglett az elnökséghez szükséges 270 elektori szavazat is.

photo_camera Fotó: JIM WATSON/AFP

Jelen állás szerint Trump mind a hét, előzetesen legkiélezettebbnek gondolt csatatérállamot elviszi. Bár a közvélemény-kutatások abban nem tévedtek, hogy mindegyikben tényleg viszonylag szoros volt a küzdelem, a különbség szisztematikusan nagyobb volt a vártnál a republikánus jelölt javára.

Az ingaállamok közül elsőként elnyert Észak-Karolinában és a korábban az első számú kulcsállamnak gondolt Pennsylvaniában (nem véletlenül itt költötték a pártok a legtöbbet politikai hirdetésekre) is közel 200 ezerrel többen szavaztak rá, mint Harrisre. Trump 120 ezer szavazattal, behozhatatlanul vezet Georgiában is.

Michiganben matematikailag ugyan még fordulhatna az eredmény, reális esély a szavazatok több mint 95 százalékának megszámlálása után azonban erre már nincs, itt is majdnem 100 ezer szavazat Trump előnye. Nevadában és Arizonában még több van hátra a feldolgozásból, de ezekben az államokban is 3-4 százalékpontos a republikánus jelölt előnye.

Trump mindenhol tarolt, ahol annak valódi tétje volt.

Most már az is biztosra vehető, hogy Trump ezúttal nemcsak az elektori szavazatokat nyeri meg, hanem a “popular vote”-ot is, vagyis ezúttal szövetségi szinten is rá érkezett a legtöbb szavazat. Amikor 2016-ban először elnök lett, Hillary Clintonra kétmillióan többen szavaztak, mint rá, 2020-ban pedig, amikor Trump választási csalást kiáltott, hétmillióan választották többen Bident, mint őt.

Ehhez képest az eddig megszámolt szavazatok közül idén 71 millióan választották Trumpot, míg Harrist csak 66 milliónyian. Ez az ötmilliós előny ugyan némileg csökkenhet, mire a demokrata többségű Kaliforniában vagy Washington államban is befejezik a számlálást, de az eredmény már nem fog megfordulni.