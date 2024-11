Hétfőn kerül a parlament elé a „békeköltségvetés”

Ez ám a tempó: Donald Trump megnyerte az amerikai elnökválasztást, másnapra pedig már el is készült a költségvetés, sőt a költségvetési tanács már el is olvasta.

photo_camera Idén nyáron Orbán Trumpot is meglátogatta a békemissziója során az új elnök floridai rezidenciáján, Mar-a-Lagóban Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

A Pénzügyminisztérium közleménye szerint a Költségvetési Tanács egyetért a jövő évi költségvetési törvény tervezetével, amit véleményében hitelesnek és végrehajthatónak ítélt meg. A Tanács megerősíti, hogy a jövőre tervezett 3,4 százalékos gazdasági növekedés elérhető, az államadósság csökkentése megvalósítható.

Így a kormány a 2025-ös költségvetési törvényjavaslatot hétfőn terjeszti az Országgyűlés elé.

A kormány – vállalása szerint – a hiány mértékét 2025-ben 3,7 százalékra, 2026-ra pedig 2,9 százalékra mérsékli. A Tanács üdvözli azt a célt is, hogy az államadósság GDP-arányos mértékét a kormány a jövő év végére 72,6 százalékra javítja, a következő években pedig tovább mérsékeli. Az intézmény egyetért azzal is, hogy a kormány ezen céljai eléréséhez fegyelmezett költségvetési politikára van szükség. A Költségvetési Tanács szerint a kormány által kitűzött 3,4%-os gazdasági növekedés elérhető, de az orosz-ukrán háború és az európai szankciók hatásai kockázatot jelentenek. A Tanács véleményében kiemeli, hogy a költségvetési törvény tervezete szerint a kamatkiadások a 2024. évi 4,8 százalékról 3,8 százalékra csökkennek 2025-ben, amit az alacsonyabb infláció és kamatok is elősegíthetnek.

A kormány a korábbi évek tendenciáival ellentétben idén a kora nyári időpont helyett novemberre, pontosabban az amerikai elnökválasztás utánra tolta el a jövő évi költségvetés benyújtását, mondván, nagyban befolyásolja a jövőt a választás eredménye, és ha jön Trump, akkor eljön a béke is, amire a kormány ún. békeköltségvetéssel készülhet. Az amerikai ígéretek alapján a magyar gazdaságnak még nagyon fájhat Trump győzelme.