Magyar Péter feljelentette Vogel Evelint

Facebookon közölte Magyar Péter, hogy feljelentette Vogel Evelint, a Budapesti Rendőr-főkapitánysághoz eljuttatott feljelentésében pedig azt írta: „Az utolsó négyszemközti találkozónkon jeleztem Evelinnek, hogy semmi sem áll távolabb tőlem az ügy hatóságok elé vitelétől. Kértem, hogy szóljon, ha az anyagi juttatásokon kívül a Fidesz bármivel sakkban tartja vagy zsarolja, mert ez esetben minden tőlünk telhető módon igyekezni fogunk segíteni neki.”

Magyar azt írta, „az utolsó pillanatig” hezitált, hogy tegyen-e feljelentést, mivel korábban Vogellel élettársak voltak és a kezét is megkérte. „Azonban az, hogy engem és a párttárasimat többször megzsarolt, majd miután a követelt 30.000.000,- forintot nem kapta meg, a jogtalanul elérni kívánt vagyoni előnyt személyem és politikai közösségem lejáratása útján biztosította magának, nem hagyott más lehetőséget számomra” – írta Magyar, aki bejegyzését azzal zárta, hogy Vogelt az elnökség tegnap kizárta a TISZA Pártból.

photo_camera Magyar Péter és Vogel Evelin vonattal utazik a Tisza Párt debreceni tüntetésér Fotó: Bankó Gábor/444

Magyar Péter vasárnap hozta nyilvánosságra azt a június 16-i felvételt, ami szerint volt barátnője, Vogel Evelin 30 millió forintot kért a Tisza Párt egyik munkatársától „a hallgatásáért cserébe”. Magyar Péter akkor azt mondta, eddig nem tett feljelentést az ügyben, de ennek vége, és hétfőn bemegy a rendőrségre a bizonyítékokkal, miután olyan információk jutottak birtokába, amelyek szerint ezen a héten példátlan lejárató kampányt indítanak ellene, és a Vogel Evelin által átadott 11 órányi hangfelvételt is használni fogják. Az első felvételt hétfőn kapta meg a sajtó egy névtelen levélben, Magyar büdös szájú emberekről és nyugdíjaskommandóról beszélt.

Magyar Péter azt is közölte vasárnap, hogy Vogel Evelin és volt felesége, Varga Judit is Vertán Györgytől kap fizetést Kubatov Gáboron keresztül, Vogel pedig Vertán Alkotmány utcai lakásában lakik. Varga Judit lapunknak megerősítette, hogy szeptember óta valóban a Vertán tulajdonában álló Tigra Kft.-nél dolgozik, ahol a cég külpiacra jutását segíti szaktudásával. Vertán pedig azt erősítette meg a megkeresésünkre, hogy valóban a lakásában lakik Magyar volt barátnője. Azt is elmondta, hogy Vogel már több mint 10 éve a barátja, ezért segítette most őt azzal, hogy átmenetileg használhatja a lakását. Azt azonban cáfolta, hogy bármikor is pénzt adott volna a nőnek.