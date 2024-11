Pert nyert az ukrán futballszövetség ellen Anatolij Timoscsuk, akinek a vagyonát is befagyasztották, mert a totális háború kitörése után Oroszországban maradt dolgozni

A Sportdöntőbíróság (CAS) helyt adott Anatolij Timoscsuk volt ukrán válogatott labdarúgó fellebbezésének, amit azután nyújtott be, hogy az ukrán szövetség (UAF) szankcionálta őt az Oroszországban végzett edzői munkája miatt, írja a 112.ua.

photo_camera Anatolij Timoscsuk Fotó: MIKE KIREEV/NurPhoto via AFP

Az UAF 2022-ben, a háború kitörése után megfosztotta Timoscsukot – akinél több alkalommal soha senki nem szerepelt a nemzeti csapatban, amelynek éveken át a kapitánya is volt – minden címétől, edzői licencétől, illetve törölték a válogatottak nyilvántartásából. Az ukrán állami kitüntetéseit is elvették, a vagyonát pedig befagyasztották. A Sportdöntőbíróság most megsemmisítette az UAF döntését,

szerintük Timoscsuk nem követett el semmi olyat, ami szankcionálásra adhatna okot.

Az ukrán szövetség a döntést formálisnak és nem egyértelműnek ismerte el.

Timoscsuk, aki fénykorában többek közt a Bayern Münchenben is futballozott, 2017 óta dolgozik a Zenit Szentpétervár stábjában. Míg mások a háború kitörése után felszólaltak vagy hazajöttek, ő azóta is a csapatnál dolgozik, nem ítélte el az agressziót, a háborút pedig az orosz narratívának megfelelően „különleges katonai műveletnek” nevezte. Ősszel egy jótékonysági aukción is részt vett, aminek a bevételéből az ukránok által megszállt kurszki régiót támogatta.

A Magyar Narancs nemrég közölt cikket az egykor nemzeti hősnek, most már árulónak tekintett labdarúgóról, ebben azt írták, Timoscsuk hallgatása szimbolikus is, hiszen nemhogy a háború szponzorának számító Gazprom által támogatott Zenitnél dolgozik, de Vlagyimir Putyinnak is szívügye a szentpétervári focicsapat.