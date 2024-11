Csalás miatt vádat emeltek Gautam Adani indiai milliárdos ellen, aki egykor Ázsia leggazdagabb embere is volt

Csalással vádolják az Egyesült Államokban Gautam Adani indiai milliárdost. Az ügyészek szerint Adami 250 millió dollár értékben vesztegetett meg indiai tisztségviselőket, hogy megbízásokhoz jusson, majd a vesztegetést eltitkolva tőkét vonjon be amerikai és nemzetközi befektetőktől.

A vád szerint Adani azért vesztegette meg az indiai döntéshozókat, hogy megújuló energiával foglalkozó vállalkozása új szerződéseket köthessen, amikkel aztán 20 év alatt több mint 2 milliárd dolláros profitot termelhet.

photo_camera Guatam Adani Fotó: INDRANIL MUKHERJEE/AFP

A vádemelés hírére az Adani-vállalatcsoport részvényei több mint 10 százalékkal estek csütörtök reggel. A csoport mintegy 30 milliárd veszített a piacon, a vád középpontjában álló Adani Green Energy pedig visszavonta 600 millió dolláros kötvénykibocsátását.

A vesztegetéssel kapcsolatos találgatások nem ma kezdődtek, az amerikai ügyészek már 2022-ben elkezdtek nyomozni az ügyben.

Adani korábban Ázsia leggazdagabb embere is volt, Narendra Modi indiai miniszterelnökkel pedig a mai napig jó viszonyt ápol. Adani múlt héten Donald Trumpnak is gratulált a győzelméhez, valamint azt ígérte, 10 milliárd dollárt fektet be az Egyesült Államokban. Az üzletember botrányairól ebben a cikkben írtunk bővebben. (via BBC)