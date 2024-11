Rogán arról beszélt, hogy jövőre már nem szeretnék módosítani a választási törvényt

photo_camera Előadás a Technológia, ami összeköt című konferencián Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

A választási szabályok rohamtempóban, egyeztetés nélkül átvinni tervezett módosításról is beszélt Rogán Antal a Techxpón a hvg.hu tudósítása szerint.

A miniszter azt mondta, hogy a választási törvény alapvető változtatásait idén december 31-ig el akarják fogadni, mert a választás előtti évben már nem szeretnék módosítani a jogszabályt. De, teszem hozzá, ezt hiba lenne bemondásra elhinni.

Emlékezhetünk rá ugyanis, hogy az önkormányzati választások előtt is kijelentette a Fidesz, hogy „a Velencei Bizottság állásfoglalása alapján a választástól számított egy éven belül nem lehet módosítani a szabályokon”, de aztán csak megtette a Mi Hazánk segítségével.

Rogán most azt mondta, hogy a törvényi kötelezettségüknek tettek eleget, amikor kettővel csökkentették a budapesti körzeteket, a fővárosban ugyanis jelentősen csökkent a lakosságszám. De azt tegnapi cikkünkben már részletesen bemutattuk, hogy a módosítással nem kiegyenlítették a helyzetet, hanem megfordították, és így Budapesten lesznek a legnagyobb egyéni választókerületek.

photo_camera Illusztráció: Kiss Bence/444 / Forrás: NVI, Választási Földrajz

Rogán szerint azokban a vidéki körzetekben, ahol szintén indokolt lett volna a változtatás, még a törvényben rögzített 20 százalékos határon mozognak, és ezeken a helyeken nehezebb is lenne módosítani, mert talán megyehatáron átnyúlóan kellene változtatni.

A technikai konferencián Rogán reményét fejezte ki, hogy a Digitális Állampolgárság Program alkalmazás széles tömegeknek elnyeri a támogatását, mert látni fogják, hogy így egyszerűbb ügyet intézni, magukat azonosítani. A miniszter bízik abban is, hogy el fog terjedni a digitális aláírás és a digitális okmány is, mert ezzel egyszerre spórolunk, kíméljük a környezetet és a bürokráciát is csökkentjük. A DÁP szeptemberben indult, jelenleg 350-360 ezer ember telepítette telefonjára az alkalmazást. Az a célunk, hogy 2026 közepére-végére ez a szám 3-5 millió között legyen - tette hozzá.

Az előadása után, kérdésekre válaszolva Rogán mindenkit igyekezett megnyugtatni: alaptalanok azok az aggodalmak, amelyek szerint egy „mini-Pegasus kémszoftvert” telepítenek a telefonjukra azok, akik letöltik a DÁP-ot. Ettől „egyáltalán nem kell tartani. A DÁP-nak még a leírása is nyilvánosan hozzáférhető, egyszerű azonosítási kulcs, ami megfelel az összes nemzetközi sztenderdnek (…), a hitelesítését többen is elvégezték. (…) Arra alkalmas, hogy az emberek csak azokat az információkat osszák meg magukról, amelyeket ők meg szeretnének.”

Elsőre jól hangzik, hogy a telefon egyéb tartalmaira nem lát rá a DÁP, és hogy nem raknak kémszoftvert a magyarok telefonjaira, de az biztos, hogy az állam többet fog tudni állampolgárairól, mint korábban bármikor. Ahogy az is tény, hogy számos magyar állampolgár telefonjára telepítettek Pegasus kémprogramot büntetlenül. (hvg.hu, MTI)