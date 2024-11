Magyarországnak sikerült az élen maradni: jövőre is nálunk lesz a legdrágább az autópálya-használat

Bár idén csak kis mértékben, 3,4 százalékkal drágul az autópálya-használat Magyarországon – a matricák árát a január-augusztusi infláció alapján lehet emelni –, jövőre is nálunk lesz a térségben a legtöbb mutató alapján a legdrágább a gyorsforgalmi utak használata. A már kihirdetett árak és a most megvásárolható, részben már 2025-re is érvényes vinyetták díjai alapján, az MNB legfrissebb, mai középárfolyamain átváltva az alábbi értékeket kapjuk:

(Ezektől az összegektől vásárláskor az eredeti, euróban, lejben vagy koronában kapott ár eltérhet, ha olyan szolgáltatótól vesszük a matricát, aki ráteszi a maga hasznát – igaz, ilyennél akár a magyar vinyetta is kerülhet többe.) A horvátoknál még fizetőkapus rendszer van, bár a tervekben az szerepelt, hogy ez év végére azokat elkezdik elbontani, és a 2025-ös nyári turisztikai főszezonra ők is átállnak a matricás rendszerre. A magyar matricáknak még csak az új árát tudjuk szeptember eleje óta, vásárolni vasárnaptól lehet majd őket.

Látványosan mindhárom, nagyjából azonos idősávban a magyar úthasználat a legdrágább, különösen az egynapos matricák árai kirívóan magasak. Igaz azonban, hogy a szlovénoknál nem 10, hanem 7 napra érvényesek a középső oszlopban lévő matricaárak, így a „tíznapos” matricák árai időarányosan náluk magasabbak (ráadásul abból, hogy csak 7 napig érvényesek, az is következik, hogy aki egy hétre megy nyaralni, annak már havi matricát kell vennie, Szlovénia ugyanis még az egynapos útdíjat sem vette be). Fontos az is, hogy több külföldi úton, illetve autópályán vannak különdíjak, pl. Romániában helyenként híddíjakat, Ausztriában egyes alagutakon alagútdíjakat kell fizetni.

Ha nem időarányos árakat nézünk, hanem azt, hogy egy matricával hány kilométernyi autópályát lehet használni, akkor is csak kicsit jobb a helyzet. Éves matricaárakkal számolva már csak második, a havi vinyetta kilométerenkénti áraiban csak a harmadik a magyar díjszabás, a napi matrica viszont továbbra is nálunk a legdrágább. Igaz, a számolást itt pedig az nehezíti, hogy a román Rovinietát a közutakra is meg kell venni, de a kilométerenkénti díjra átváltásnál úgy számoltunk, mintha csak az autópályákra kellene. És ne felejtsük el, hogy most egy nagyon pocsék forint-euró árfolyamon váltottunk át, erősebb forint esetén még olcsóbbak lennének a külföldi sztrádahasználati díjak.