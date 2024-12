„Nemcsak a fejünk van kint a vízből, hanem elképesztő kéz- és lábtempóval úszunk előrefelé”

„Sokan kérdezik, mégis hogyan képes körbeutazni a világot. Ma is megmutatta, hogyan. Ugyan tönkrement a gépe, de most mégis itt van velünk. Amikor elindult Moszkvából, azt kérdezte tőlem, biztos megvárják-e a derék pécsiek, nem ciki-e az egy órás késés. Mondtam neki, hogy dehogy” – konferálja fel vendégét Hoppál Péter, fideszes parlamenti képviselő.

Pécsen vagyunk, a református gimnázium sportcsarnokában, ahol Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tart fideszes országjáró fórumot. A helyszínt jól ismerem, három hónapig jártam ide vívni általános iskolás koromban, ráadásul 300 méterre van a háztól, amiben felnőttem. Akkor még Hoppál volt a gimnázium igazgatója, a tornacsarnok pedig óriásinak tűnt. Most már kisebbnek látom, de így is körülbelül 600 fideszest számolok benne össze. Akárcsak Magyar Péter szerencsi gyűlésén, itt is majdnem mindenki nyugdíjas.

Bár az egyik mögöttem ülő férfi morgolódik a késés miatt, Szijjártó rögtön kiengeszteli. Elmeséli, hogy reggel csak egy órás késéssel tudott elindulni Moszkvába, mert elromlott a repülőgépe. Emiatt még a roratét, vagyis a hajnali misét is ki kellett hagynia, de két moszkvai tárgyalása között elsietett egy helyi templomba, hogy legalább pár szót válthasson egy pappal. Hazafelé tartva ráadásul valamilyen allergiás reakció miatt annyira felpuffadt a feje, hogy a kecskeméti katonai légibázison szteroidinjekciót adtak neki. Az injekció szerencsére használt, így itt van Pécsen, és sűrű elnézéseket kér mindenkitől a késésért.

Kétszínű Nyugat

A rövid bevezető után Szijjártó bele is csap a közepébe, elmondja, miért kellett hétfőn reggel Moszkvába utaznia. Egyrészt azért, mert Joe Biden kormánya „semmibe veszi az amerikai népakaratot”, így bár Donald Trump győzelme miatt soha nem voltunk ilyen közel a háború végéhez, mégis eddig még soha nem látott sebességgel eszkalálódik a helyzet. Emiatt újra szükség van a magyar békemisszióra. Másrészt pedig azért, mert az amerikaiak tiltólistára tették a Gazprombankot, így tárgyalnia kellett az oroszokkal, hogy továbbra is akadály nélkül érkezhessen az orosz gáz Magyarországra.