Irán kimenekíti Szíriából a katonai és diplomáciai tisztviselőit

Pénteken reggel kezdte el Irán kimenekíteni a katonai tisztviselőit és a diplomáciai alkalmazottakat Szíriából, írja a The New York Times névtelenséget kérő tisztviselőkre hivatkozva. Mindez arra utalhat, hogy Irán nem tudja segíteni Bassár el-Aszad elnököt a hatalmon tartásában, akinek a lázadók újjáéledő offenzívájával kell szembenéznie. A szomszédos Irakba és Libanonba evakuáltak között voltak a Forradalmi Gárda egyik ága és az iráni Kudszi Erők legfőbb parancsnokai is. Kiürítést rendeltek el Irán damaszkuszi nagykövetségén és a Forradalmi Gárda támaszpontjain is.

A döntés azért is figyelemre méltó fordulatot jelent, mert Irán a 13 éves szíriai polgárháború során végig támogatta az iráni vezetést. „Irán rájött arra, hogy jelenleg semmilyen katonai művelettel nem tudja kezelni a helyzetet Szíriában, ezért ez a lehetőség lekerült már az asztalról”, mondta Mehdi Rahmati, a regionális stratégiával kapcsolatos tisztviselőknek tanácsot adó iráni elemző.

A lázadók meglepetésszerű offenzívája drámai módon megváltoztatta a polgárháború helyzetét, valamivel több mint egy hét alatt a lázadók végigsöpörtek Aleppó és Hama városain, elfoglalták azokat és Damaszkusz felé tartanak.

„Szíria az összeomlás szélén áll, mi pedig nyugodtan figyeljük” – mondta Ahmad Naderi iráni parlamenti képviselő pénteken a közösségi médiában közzétett bejegyzésében. Hozzátette, ha Damaszkusz elesik, Irán is elveszítené hatalmát Irakban és Libanonban, mondván: „Nem értem ennek a tétlenségnek az okát, de bármi legyen is, az nem tesz jót országunknak”.