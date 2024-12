Teljes nonszensz: a játékbabák ruhájából már kivonták a mérgező anyagot, a gyerekruhákból még nem

Nyakunkon a karácsony, nagyban vásároljuk az ajándékokat. A tudatos szülők alaposan megnézik a játékokat, amiket beraknak a kosárba, nehogy olyasmit válasszanak, ami ártalmas lehet a gyerek egészségére. És ez így van jól. Viszont amire jóval kevesebben figyelnek, az a ruha, amit a gyerekre adnak.

Így fordulhat elő, hogy egy gyerekruhában olyan mérgező vegyületek lehetnek, amiket egy játékbaba ruhájából már rég kivontak.

Nonszensz, ugye?

Ahogy azt már egy korábbi cikkben megírtam, a Tudatos Vásárlók Egyesületének alsónemű tesztje kimutatta, hogy még a kisgyerekek számára készült ruhákban is jelen vannak a biszfenolok - ezek olyan káros vegyi anyagok, amelyek már kis dózisban is képesek felborítani a hormonrendszert, és súlyos egészségügyi problémákhoz vezethetnek.

Ugyanakkor Európában a gyerekjátékok esetében már szigorú határértékek vonatkoznak a toxikus vegyi anyagok használatára. Ez az a védelem, ami a gyerekruhák piacán egyelőre nem létezik.

Mi ez pontosan?

A biszfenolok olyan vegyi anyagok, amelyeket széles körben használnak többek között polikarbonát műanyagok (PC, jelölése 7–egyéb műanyag) és gyanták előállításához. A legismertebb és legelterjedtebb biszfenol a mai napig a biszfenol A (azaz a BPA), ami már egészen alacsony koncentrációban károsítja a hormonrendszert, és így különösen terhes nők, magzatok és csecsemők számára jelent veszélyt. De nem csak rájuk: minden nemre és korosztályra nézve számos súlyos egészségügyi következménye van.

Vannak persze a BPA-t helyettesítő más biszfenolok, csakhogy az újabb kutatások alapján ezek is ugyanolyan egészségügyi kockázatokat hordoznak magukban: a biszfenol S (BPS) és a biszfenol B (BPB) például károsítja a hormonrendszert, ezért ezek ugyanúgy szerepelnek az Európai Unióban érvényes különös aggodalomra okot adó vegyületek (Substances of Very High Concern – SVHC) listáján, mint a biszfenol A.

A biszfenolok megzavarhatják a hormonrendszer egészséges működését, a magzat idegfejlődését, rákkeltők lehetnek, meddőséget, terméketlenséget okozhatnak, elhízáshoz, hiperaktivitáshoz vezethetnek, és felelőssé tehetők a cukorbetegség

kialakulásáért.

Az viszonylag már ismert tény, hogy a konyhai eszközökből, műanyag edényekből, kulacsokból veszélyes biszfenolok oldódhatnak ki. Csakhogy ezeket a vegyületeket nemcsak a műanyag használati cikkekben, hanem a textíliákban is alkalmazzák, színrögzítőként. A műszálas poliamid textilek 80 százaléka színtartósító kezelést kap, a színtartósító keverékek pedig biszfenolokat tartalmaznak, melyek a termékekben maradványként elkerülhetetlenül jelen vannak.

A ruhaneműkre ennek ellenére nem vonatkozik biszfenol tartalom korlátozás.

A Tudatos Vásárlók Egyesületének tesztjében összesen 166-féle alsóneműt teszteltek, és a vizsgált termékek közül minden harmadik bugyiban megtalálható volt ez a káros vegyszer. És ami még riasztóbb: minden tizedik alsónemű tartalmazott az egészségre káros mennyiségben biszfenolokat.