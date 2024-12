Módosították a KRESZ-t, már nem csak a rendőrök, a tűzoltók és a mentők közlekedhetnek a buszsávban

Egy KRESZ-módosítás szerint már nemcsak a rendőr-, mentő- és tűzoltóautók használhatják a buszsávokat, de a rendőrség közlekedésrendészeti, közrendvédelmi, illetve személyvédelmi szolgálati ágának helyszíni beavatkozására használt járművei is, olvasható a Magyar Közlöny december 16-i számában, amelyről a Kresz TV Youtube-csatorna készített részletes magyarázó videót.

Összefoglalva azok a járművek használhatják a buszsávot, amelyekre fix fény- és hangjelzést szereltek, így például a terrorelhárítás egységei is.

A módosítás arra is kitér, hogy a szirénázó járművek már nemcsak a sebességkorlátozást léphetik át, hanem mindkét irányból behajtani tilos jelzéssel ellátott útszakaszokra is behajthatnak, és ehhez sem kell szirénát használniuk. A védett személyeket és kíséretüket szállító megkülönböztető jelzéssel ellátott járművek eddig csak akkor állhattak meg a tilosban, ha felkapcsolták a kék villogót, mostantól erre sem lesz szükség. (via Telex)