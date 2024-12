Medvegyev szerint a Times szerkesztői „legitim katonai célpontok”

Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács helyettes vezetője – és az ország volt elnöke – azután nevezte a Times című brit lap szerkesztőit „legitim katonai célpontnak”, hogy azt írták, Igor Kirillov orosz tábornok meggyilkolása Ukrajna részéről „legitim védelmi cselekmény” volt.

Kirillovot, a nukleáris, biológiai, vegyi védelmi erők vezetőjét – és asszisztensét – kedden reggel ölték meg Moszkvában, amikor kiléptek egy lakóépületből, és felrobbant mellettük egy elektromos rollerbe rejtett szerkezet. Kirillov a legmagasabb rangú orosz katonai tisztviselő, akit a háború közel három évvel ezelőtti kezdete óta a frontvonalakon kívül elkövetett merényletben öltek meg.

„Az Oroszország elleni bűncselekményeket elkövetőknek mindig vannak cinkosai. Most már ők is legitim katonai célpontok. Ebbe a kategóriába tartoznak a Times szerencsétlen sakáljai is, akik gyáván elbújtak a cikkük mögé. Ez a kiadvány teljes vezetőségét jelenti” – írta Medvegyev Telegramon, majd azzal a fenyegetéssel folytatta, hogy a Times újságíróinak „óvatosnak kell lenniük”, mert „Londonban bármi megtörténhet”.



Medvegyev üzenetére David Lammy brit külügyminiszter Twitteren/X-en reagált, azt írta, hogy ez a „gengszterfenyegetés kétségbeesésre vall”, ehhez pedig egy fotót mellékelt, amin a Timest olvassa.

Medvegyev a posztjában egyébként az Ukrajnának segítő NATO-tisztviselőket is hasonlóan megfenyegette, azt írta: „Egy egész légió van belőlük. Nincs is elég hely, hogy felsoroljam őket, de ők mind az orosz állam legitim katonai célpontjainak tekinthetők.” (Guardian)