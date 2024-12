Kipufogót szippantani, sütőport zabálni – a fura teljesítménynövelő szerek éve volt 2024

Szén-monoxidot belélegezni semmiképpen nem tűnik jó ötletnek, az emberek bele szoktak halni, de ha megússzák, akkor is mérgezéses tüneteket produkálnak, fejfájást, szédülést, hányást. Kinek jutna eszébe, hogy akár doppingszer is lehet? Senkinek, nincs is a doppinglistán.

Pedig a kerékpáros világban, egy állóképességi sportágban, ahol a vér oxigénszállító kapacitása fontos dolog, 2024 pont arról szólt, hogy a szén-monoxidot akár teljesítménynövelőként is lehet használni, és az illetékesek csak zavarodottan toporognak, hogy mi is legyen akkor.

Maga az alapanyag nem új, orvosi és tudományos célokra már régóta használják. Precíziós szén-monoxid-inhalátorok léteznek, hogy azokkal mérjék a vér hemoglobin értékeit, és azok alapján optimalizálják az edzéstervet. Ez a mérés különösen a magaslati edzőtáborok előtt és után fontos, amiknek pont az a lényegük, hogy hozzászoktatják a sportolót a levegő kisebb oxigénszintjéhez, hogy aztán a szokásos szinten könnyebben működjön a test.

Egy inhalátoros mérés a vér szén-monoxid-szintjét 6 százalék körülire emeli a normális 0,5-ről. Másnap reggelre ez az arány 2 százalék körülire esik vissza, majd még aznap visszaáll normálisra.