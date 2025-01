Felmondott a Washington Post karikaturistája, miután nem hozták le a laptulajdonos Jeff Bezosról készült rajzát

„Még soha nem utasították vissza egy rajzomat azért, mert azt ábrázolt, akit. Egészen mostanáig” – írta Substacken Ann Telnaes, a Washington Post amerikai hírlaptól távozó karikatúrista szombaton. Telnaes rajza a laptulajdonos milliárdost, Jeff Bezost ábrázolta, ahogy a hivatalba készülő Donald Trump megválasztott amerikai elnök előtt térdel a leggazdagabb amerikai üzletemberek társaságában.

Jeff Bezos never wanted this cartoon to become public.



He killed it, and as a result, pulitzer prize editorial cartoonist Ann Telnaes quit.



Make sure everyone sees this cartoon.