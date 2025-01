Szeflizett Angela Merkellel, megváltozott a szír menekült élete

Anas Modamani 2015 nyarán arra lett figyelmes, hogy egy berlini menekültszálló mellett megáll egy autó, abból pedig kiszáll egy nő. Ugyan az akkor mindössze 18 éves szír menekült férfinak, aki alig egy nappal korábban érkezett több száz társával a német fővárosba, fogalma sem volt arról, hogy ki lehet a nő, elmondása szerint megörült neki, hogy valakit érdekel, hogy élnek a menekültek, ezért odalépett hozzá, és kért tőle egy szelfit. Miután lefotózkodtak, a körülöttük állóktól tudta meg, hogy magával Angela Merkellel készített közös képet. Merkel ekkor jelentette be, hogy a szíriai menekültek egy részét Németország befogadná.

photo_camera Az ominózus szelfi.



A kép pedig bekerült a volt kancellár nemrég megjelent, és óriási népszerűségnek örvendő önéletrajzába (amiről mi is írtunk), így Modamani most éppen sorra kapja a gratuláló üzeneteket, ő maga pedig a Guardiannek azt nyilatkozta, örül az elismerésnek, „ami azt jelenti, hogy [a kép] most már örökre a történelem része lesz”.

Modamani az elmúlt években sikeres videóproducer lett, a mintegy egymilliós Németországban élő szír közösség egyik prominens tagja. Köszönetét fejezte ki a német államnak, amely finanszírozta a tanulmányait, támogatta a nyelvtanulásban, fedezte a lakbérét és segítette, hogy német állampolgárságot szerezzen. Ugyanakkor azt is jelezte, hogy a német szélsőjobboldali populisták az ominózus szelfi miatt sokáig célkeresztben tartották.

2017-ben Modamani pert indít a Facebook ellen, mert a közösségi médiaplatformon Anas Modamani rágalmazták, terrorizmussal hozták összefüggésbe a kommentelők.

A férfi azt akarta elérni, hogy a Facebook kutassa fel és törölje az összes becsületsértő, lejárató bejegyzést, amit a német kancellárral 2015 nyarán készített szelfije felhasználásával hoztak létre vagy terjesztenek a portál felhasználói.

A felvétel felhasználásával legalább két olyan fotómontázs készült, amik azt sugalmazták, hogy Anas Modamani bűnöző vagy terrorista.

Az egyiken a 2016 decemberében egy berlini karácsonyi vásáron végrehajtott terrormerénylet elkövetőjeként állították be, a másik montázs pedig azt sugalmazza, hogy tagja volt annak a csoportnak, amely szintén akkoriban megpróbált felgyújtani egy hajléktalant a német fővárosban.

A Facebook jogi képviselői akkor arra hivatkoztak, hogy a portál szabályszerűen járt el, megvizsgálta, majd törölte a bejelentett, kifogásolt tartalmat, valamennyi új bejegyzés és feltöltött kép átkutatása a két montázs kiszűrése céljából pedig aránytalanul nagy erőfeszítést igényelt volna.

Elmondása szerint az volt élete legrosszabb időszaka, közel egy évig alig merte elhagyni a lakását, bujkált, minden életkedvét elvesztette. De még ennél is jobban megviselte, hogy az édesanyja, aki Szíriában maradt, azt olvasta a sajtóban, hogy a fiát leterroristázzák.

Modamani azt tervezi, hogy idén februárban visszatér szülőhazájába, a családjához, és újjáépíti Damaszkusztól nem messze porig rombolt otthonát. Ráadásul magával viszi ukrán barátnőjét is, akivel Berlinben ismerkedett meg, tanulmányai során. Barátnője gépészmérnök, és Modamanisegített neki a családját Kijevből Németországba hozni, miután Oroszország lerohanta Ukrajnát.

Aszad bukását úgy kommentálta: „Új embernek érzem magam”. Elmondása szerint öröméhez sok német barátja és szomszédja is csatlakozott, mert - mint mondta - „felismerték, hogy nekünk ez ugyanaz, mint ami számukra a berlini fal leomlása volt.”

Arra a kérdésre, mint mondana Merkelnek, ha ma találkozna vele, azt felelte: