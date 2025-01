Vitézy Lázár 10 pontjáról: Marad tehát a lassú haladás, késő vonatok, régi járművek, de legalább tisztább lesz a WC

Lázár János tíz ígérete közül „persze több is naiv, kivitelezhetetlen vagy értelmetlen ötlet, de annyi biztosan látszik belőle: az élesedő politikai versenynek van hatása. Mostantól például minden egyetemista a 945 forintos vármegyebérletéből 94 forintot visszakap majd, ha havi ötször késik a vonata húsz percnél többet” - kommentálta Vitézy Dávid a közlekedési miniszter 10 pontos vállalását. Szerinte

„A tavaly még 3000 milliárdos, akkor épp öt pontos óriási vasútfejlesztési ígéretekből nem lett semmi, már a pontok közül is eltűntek. Maradt ez az összesen 20 milliárd forintnyi tíz pont, a komoly pálya- vagy pályaudvar-fejlesztések, új járműbeszerzések mind eltűntek már a beígért pontok közül is. Továbbra is a MÁV új Kopaszi gáti üvegpalotája a legnagyobb magyar hazai forrásból finanszírozott vasúti beruházás - sőt, lassan az egyetlen. A Lázár János által leállított vasúti nagyberuházások pedig továbbra is a fiókban pihennek.”