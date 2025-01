Akár már hétvégén blokkolhatják a TikTok-ot az Egyesült Államokban

Hiába tiltakoztak a TikTok tulajdonosai, a Legfelsőbb Bíróság döntése értelmében a hétvégén hatályba léphet a közösségi oldal betiltása az Egyesült Államokban, írja a CNN. A határozat még a Biden-adminisztráció kezdeményezése nyomán született meg, mivel úgy találták, hogy az oldal súlyos nemzetbiztonsági fenyegetést jelent az országra nézve annak Kínához fűződő kapcsolata miatt.

Az ugyanakkor továbbra sem világos, hogyan is fog kinézni a tiltás, hiszen az Egyesült Államokban nem volt példa arra, hogy egy jelentős közösségi oldalt blokkoljon a kormány.

A Legfelsőbb Bíróság a véleményében elismerte, hogy a TikTok 170 millió amerikai számára kínál lehetőséget az önkifejezésre, ennek ellenére az oldallal kapcsolatos nemzetbiztonsági aggályokra fókuszált a mérlegelés során.

Korábban Joe Biden leköszönő elnök kormánya jelezte, hogy a tilalom érvényesítését Donald Trumpra fogják bízni, akit január 20-án iktatnak be. Biden egyik tisztviselője a CNN szerint azt mondta: egyértelmű az álláspontjuk, a TikTok-nak amerikai tulajdonban kell lennie, tekintettel arra, hogy mikor lép életbe a tilalom, annak végrehajtása már a következő adminisztráció feladata lesz.

Donald Trump azonban sokkal inkább az oldal megmentését szorgalmazná, ezt sugallja az a tény is, hogy a TikTok vezérigazgatója, Shou Chew is vendégként részt vesz a beiktatáson. És mivel a kongresszusban többen is amellett vannak, hogy több időre van szüksége a TikTok-nak, hogy megtalálja a megfelelő vevőt, támogatást szerezhet Trump ahhoz, hogy kitolja a tilalom érvénybe lépését. Ezt egyébként 90 nappal hosszabbíthatja meg, viszont bizonyítani kell, hogy a tranzakcióban már jelentős előrehaladást értek el a felek.