„Aggodalommal figyeljük a színház igazgatói pályázata körül kialakult helyzetet” – több mint ötven író és színész írt alá a Kolibri miatt nyílt levelet

„Mi, magyar alkotóművészek, akik az elmúlt több mint három évtized alatt együttműködtünk a Kolibri Színház társulatával, aggodalommal figyeljük a színház igazgatói pályázata körül kialakult helyzetet” – így kezdődik az a levél, amit cikkünk megírásáig több mint ötven, az elmúlt harminc évben a Kolibrivel együttműködő művész írt alá. Az aláírók között van mások mellett Marék Veronika, Darvasi László, Pogány Judit, Háy János, Molnár Piroska, Grisnik Petra, Scherer Péter, Udvaros Dorottya, Zalán Tibor, Szabó Győző és Tasnádi István is.

A levél szerint az aláírók hisznek abban, hogy a színházban az elmúlt évtizedekben „olyan értékek születtek, amelyeket érdemes megőrizni, amelyek átadása a következő generációknak mindannyiunk közös érdeke és felelőssége”. A levelet a fővárosi közgyűlés tagjainak címezték, csatlakozva a fővárosi fenntartású színházak igazgatóinak múlt heti nyílt leveléhez, és arra kérték benne a képviselőket: „tegyenek meg mindent, ami módjukban áll, hogy elkerülhessük ezt az értékvesztést”. A színházigazgatók közös közleménye ennél is keményebben fogalmazott, a Szabad Tér Színház, a Trafó, az Örkény, a Radnóti és a Katona József Színház igazgatója aláírt levél szerint „megszűnés fenyegeti Budapest egyetlen professzionális, több évtizedes konzekvens munkával felépített gyermek- és ifjúsági színházát”.

Az ügy előzménye, hogy Hankó Balázs kulturális miniszter a Magyar Színháztól viharos körülmények között távozott Zalán Jánost nevezte ki a Kolibri élére. Úgy, hogy a minisztérium tavaly májusban ismeretlen tettes vagy tettesek ellen feljelentést tett egy belső ellenőrzés alapján. Az ellenőrzést a minisztérium soron kívül folytatta le a színház működési problémái miatt, még abban az időszakban, 2022. január 1. és 2024 márciusa között, amikor Zalán János volt a színház igazgatója. A feljelentés szerint a vizsgálat során olyan dolgokat tártak fel, amelyek beletartozhatnak a költségvetési csalás, a számvitel rendjének megsértése és a hűtlen kezelés bűntettének körébe.

A Kolibri Színház társulata már akkor nyílt levéllel fordult a nyilvánossághoz, amikor Zalán Jánost – aki a társulattól végül csak egyetlen szavazatot kapott – még csak jelölték az igazgatói posztra. A levélben többek között azt nehezményezték, hogy Zalán korábban sosem dolgozott a színházban.

A mostani levélírók által megszólított fővárosi közgyűlés a tegnapelőtti, szerdai ülésén foglalkozott is a színház ügyével. A tiszás Barna Judit, aki előterjesztést nyújtott be az ügyben – azzal az indoklással, hogy így a kolbrisek be tudjanak jönni, és elmondhassák álláspontjukat – azt mondta, ő dolgozott Zalán idején a Magyar Színházban, ahol a munkahelyi környezet abuzív volt, ő és több kollégája viharos körülmények között távoztak. Megemlítette azt is, hogy Zalán színházigazgatóként a covid idején 8 óráról 4 órára csökkentette az emberek foglalkoztatását, ezzel nehéz helyzetbe hozták a színházban dolgozókat, miközben több millióért újítottak fel egy irodát. Az ülésen Barna azt mondta: szeretné, ha a Kolibri visszamenne fővárosi fenntartásba. A testület végül egy olyan határozatot fogadott el, hogy a főpolgármester mérje fel, milyen lehetőségük van a helyzet kezelésére.