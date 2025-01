City-Real meccs lesz a BL-ben, aránylag könnyű a Liverpool sorsolása, a Fradi a szurkolók álmát kapta az EL-ben

Sorsoltak a Bajnokok Ligájában.

Megkapta a magáét az idegroncs Guardiola Manchester Cityje a borzalmas BL-szereplése miatt: a Real Madriddal játszhatnak a legjobb 16 közé jutásért. Jól járt a Bayern Müchen, ők a gyenge Celticet kapták. Nem rossz a Dortmundnak sem, a nekik kisorsolt Sporting Amorim edző elrablása óta összecsuklott és árnyéka az idényeleji önmagának.

A bátor és szervezett játéka miatt az utóbbi években sok semleges fociszerető B vagy C csapatává előlépő Atalanta ideális ellenfelet kapott a lelkes, de közel sem világverő Bruges személyében. Az egyre laposabb Juventus jól megszenvedhet a nem bomaberős, de lendületes PSV elllen. A Monaco-Benficán bármilyen kimenetel elképzelhető, A bukdácsoló Milan és a nagy lehetőséget kapó Feyenoord párosítása a maga perverz módján szintén izgalmasnak ígérkezik, a kortárs futball nagy ideggyengéje, Conceicao mester megfelelő eredmény estén gutaütést is kaphat vagy végigverheti a fél csapatát. A PSG talán még nem ebben a körben esik ki, hiszen a Brestet kapta ellenfélnek, a francia kiscsapat ugyanakkora története legnagyobb húzását mutathatja be, ha véletlen csoda történik és kiverik az olajpénzes zsákokat.

Egyelőre ennyit tudni a BL-ről, mert azt majd csak február 21-én sorsolják ki, hogy a fenti párharcok továbbjutói közül ki kivel játszik a BL első felvonásában az első 8 helyen végzett csapatok közül.

Annyit azért tudni lehet, hogy a magyar szurkolókat nyilván legjobban lérdeklő Liverpool jól járt: ők vagy a francia háziverseny továbbjutóját, vagy a Monaco-Benfica győztesét kaphatják. Egyikük sem verhetelen, sőt!

Elkezdték az EL sorsolását is, itt rögtön az első párban kiderült, ki lesz a Fradi ellenfele. Örülhetnek az igazi, a csapatot idegenbe is követő szurkolók, Plzenben lehet majd sörözniük és így még a továbbjutás sem 100 százalékosan kizárt.