Hétvégi olvasnivalók luxizásról, szolidaritásról és fideszes gimnasztikáról

Kifogástalan életvitel

Hétfőn írtuk meg, hogy annak ellenére nevezték ki Juhász Pétert 2011-ben a Budapesti Javítóintézet igazgatójának, hogy a Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat akkori igazgatója jelezte az Emberi Erőforrások Minisztériumának, hogy ez hiba. Telefonon értük el azt az egykori fideszes polgármesterjelöltet, aki a főosztályvezetőként jelölte Juhászt az intézmény élére. Mondjuk telefonhívásnak aligha volt nevezhető, mivel egy ponton megkérdezte, hogy kit fenyegettünk meg, hogy megkapjuk a számát?

Az intézet igazgatója aztán átment azon az átvilágításon is, amit már a bicskei botrány után vezettek be. A szerdai kormányinfón számos kérdést feltettünk, így az átvilágításról is. Gulyás Gergely később megerősítette számunkra, hogy Juhász Péter valóban átment az átvilágításon, ezért a Belügyminisztérium belső vizsgálatot indított.

Szolidaritás Budapesten

Karácsony Gergely azt mondta, újabb 18 milliárdot vonna el a kormány egy ártalmatlannak tűnő módosítással a fővárostól, a kormány szerint csak 10 milliárd mínuszt jelentene a szerencsejátékra vonatkozó adócsökkentés. „Nem fogjuk feltett kézzel várni, hogy főbe lőjenek minket” – ezt Baranyi Krisztina mondta a közlekedési és pénzügyi szakbizottságok rendkívüli ülésén, amit a főváros súlyos pénzügyi helyzete miatt hívtak össze.

Székesfehérvár fideszes polgármestere bocsánatkérést vár a kormányszóvivőtől a sírós-picsogós beszólásáért.

A kormány múlt héten vonta le azt a 10,2 milliárdos szolidaritási hozzájárulást, amit Karácsony szerint nem lett volna joga elvenni. Számos közmű kifizetését le kellett állítani, most pénteken pedig a közösségi közlekedés állt le 10 percre, hogy felhívják a figyelmet a közösségi közlekedés fontosságára. A Budapest melletti kiálláshoz egy sor másik fővárosi cég és intézmény is csatlakozott.

Karácsony egy interjúban arról beszélt, hogy „Budapest érdeke, így Budapest főpolgármestereként elemi érdekem, hogy Magyar Péter miniszterelnök legyen.” Orbán Viktor Ukrajna ekézésén túl pénteki interjújában szomorúnak nevezte „azt a vergődést, ahogy a város vezetése nem tud megbirkózni a város kihívásaival.” Azt mondta, ha szólnak nekik, Orbánék jönnek, és segítenek. Ehhez képest a Harcosok Klubja privát csoportjában már nindzsa-Orbán küldte online katonáit a csatába a főpolgármester ellen.

Ezek ugyanazok, de szó szerint: kísérteties, hogy pont azok a nevek és cégek bukkannak fel a mostani BKV-botrányban, mint 15 éve, a NER előtt a legendás nokiásdoboz-ügynél.

Gázszerelő

Bemutattuk, kikkel röpköd külföldre meccsre Mészáros Lőrinc, aki ezzel sikeresen valósította meg az MSZMP egyik utolsó közlekedési miniszterének álmát. Lázár János tisztázta, amikor arról beszél, hogy elege van a luxizásból, arra gondol, amit Mészáros csinált.

Idén legalább 35 milliárd osztalékot szavazott meg magának Mészáros.

Mészáros Lőrinc szerint Mészáros Lőrinc 2009-ben lett milliárdos. De tényleg?

A leggazdagabb magyar nyílt levelet írt Magyar Péternek, sajnálja, hogy „Önöknek köszönhetően” mára a „gázszerelő szakma szitokszó lett”. A Tisza Párt elnöke hamar válaszolt is: „Bilincs, bilincs, rács, rács.” Gulyás Gergely szerint Mészáros és Magyar között munkaadó és munkavállaló vitája zajlik. Ez a vita azzal folytatódott, hogy csütörtökön Magyar dilizős levélben kérdezte fel Mészárost, idegen szavakat magyarázott el neki, Felcsúton, hordókban elásott casht emlegetett, és a zebrák ízéről érdeklődött.

Videó a luxizásról

Most már tényleg elég volt a luxizásból – fakadtak ki a Fideszben, érzékelve a közhangulatot. A probléma valódi okáról mégsem akarnak beszélni, mert az már túlságosan kényelmetlen kérdésekhez vezetne. Inkább nekimennek annak a sajtónak, ami bemutatta a fényűzést. A NER „lázadása” a saját milliárdosai ellen.

Fideszes gimnasztika

Nemzetközi etikai vizsgálat folyik Deutsch Tamás felesége, az RGS-s Deutsch-Lazsányi Erika ügyében, mert többen is verbális és fizikai bántalmazással vádolták meg. Ugyanazt csinálja a sportban, mint a Fidesz nagyban. Hogy vette át a hatalmat 2016-tól kezdve az edző-sportvezető a ritmikus gimnasztikában?

Sátáni

Jeszenszky Zsolt szerint a kalapáccsal fejbe vágott apja – aki a jövő héten már előadást tart Ukrajnáról – évek óta a sátánt szolgálja, az apuka erre úgy reagált: „Elsősorban a fiamat sajnálom.” A fia szerint az apja elleni támadásokban nem akarja a sátán munkáját látni, az sajnálatraméltóan vak.

Elrendelte a bíróság a Jeszenszky Gézára támadó férfi letartóztatását, a férfi azt mondja, pszichiátriai kezelés alatt áll, gyógyszert szed.

Pride

A rendőrség kedden tiltó határozatot hozott a Pride napjára és tervezett útvonalára, az igazságügyi miniszter a Kincsem Parkot javasolta alternatív helyszínként. Lázár János a saját gyerekének magyarázta, hogy igenis betiltották a Pride-ot, mindenhol. Conchita Wurst, a Linke társelnöke és más német közszereplők nyílt levélben szólítják fel az EU-t a Budapest Pride megvédésére.

Az AI-NER-elittel együtt luxizó, hetero Harcossá gyógyult Horváth Jürgenként énekel Bödőcs Tibor.

Átláthatatlanság

Kocsis Máté belső vitákra hivatkozva bejelentette, hogy elnapolják a nagytakarítási törvény elfogadását, nem hoznak döntést a nyár előtt. Megnéztük, melyik kormánypárti politikusok nem írták alá a törvényjavaslatot. Puzsér Róberték ettől függetlenül megtartják a keddre hirdetett tüntetésüket. Szerintük a Fidesz csak azért napolja a szavazást, hátha őszig alábbhagy a felháborodás. Egy pillanat alatt lett a cenzúratörvény radikális kritikusa a Pesti Srácok, Dobrev közben magáénak érzi a sikert.

Ha valóban felmerült, hogy Ruszin-Szendi együttműködött az ukrán titkosszolgálattal, a politikának hallgatnia kellett volna, míg fel nem dolgozzák az ügyet – mondta Buda Péter volt nemzetbiztonsági főtiszt. A nemzetközi helyzetet Orbán is fokozza, külpolitikai stratégiája pedig az orosz nagystratégiába illik. Buda szerint az háborúpárti, aki hagyja elkanászodni Putyint.

Nemzetközi barátságok

Orbán balkáni szövetségese, Milorad Dodik, a bosznia-hercegovinai Szerb Köztársaság elítélt elnöke a lítiumban találta meg azt a varázsszert, ami nagyobb szabadságot biztosíthat neki bel- és külpolitikailag egyaránt, ha jól keveri a kártyákat. Kínálgatja is bőszen a portékát, Orbán barátsága pedig akár a magyar cégek előtt is megnyithatja az ajtókat.

Miközben Dodik a Budai Várban járt, Németh Ferenc Balkán-szakértő arról tartott előadást, hogy éppen mennyire van jelen az orosz dezinformáció az EU déli szomszédaiban. Sok helyen nem annyira, mint nálunk.

Tizedszázalékon múlt, de elkezdett visszatérni a lengyel jobboldal. Az agitpropból kikupált fociultra a végén csak lenyomta a túlfésült libsit, de nemcsak ezért elégtétel Orbánnak Nawrocki győzelme: béna kacsák, egy szatyor vétó és egy fontos meccs következményei Varsóból.

Magyar mintára készült, de a szlovákiai magyar szervezeteknek árthat leginkább Ficoék civiltörvénye. A kormány átláthatósággal indokol, az orosz inspirációt pedig annak ellenére tagadják, hogy az eredeti, szigorúbb törvény benyújtó SNS vezetője, Andrej Danko maga mondta, hogy Moszkvában erről a törvényről is egyeztetett az orosz kollégáival. A Via Iuris szlovák jogvédő szervezet igazgatójával beszélgettünk.

Barátság vége

Csütörtökön nyíltan egymásnak esett Elon Musk és Donald Trump, mindketten saját közösségi oldalukon gyalázták a másikat, Musk odáig is elment, hogy Epsteint emlegette Trumppal kapcsolatban. Összeszedtük a teljes kommentpárbajt, ami új irányba lökheti a világ folyását. Trump szerint neki semmi köze az Epstein-ügyhöz, és el is adta a Mukstól vett piros Tesláját.

Egyetlen modern iparág sem tud ritkaföldfémek nélkül működni, beleértve a katonai-védelmi ipart is. A világ termelésének több mint 90 százaléka Kína kezében van, de Trump vagdalkozása miatt április óta nem nagyon adnak belőle a világnak. Ma már diplomaták, ipari lobbik könyörögnek Pekingnek. Úgy tűnik, Kína akár még a EU-t is el tudja marni az USA-tól, amiben Magyarország is szerepet kaphat.

Rapperek

Horváth László drogügyi kormánybiztos szerint bűntárs az, aki drogokról rappel, és megálljt kell neki parancsolni. Nem ez az első téma, amiben művészeknek vagy civileknek akar megálljt parancsolni. Miről mesél Pogány Induló esete a kormánybiztossal?

Újabb iszonyatos részletekről számoltak be a tanúk padján a producer Sean Combs, vagyis P. Diddy ügyében. A férfi a vád szerint évtizedeken át súlyosan bántalmazott és szexre kényszerített nőket. Például Combs egy alkalommal kalapáccsal próbálta betörni egykori barátnője lakásának ajtaját, miután 2016-ban a nő megpróbált elmenekülni egy hotelben tartott orgiáról.

Borízű

Növényevő Winkler, tokaszalonna, mélyülő rókaválság a főváros környékén, magyarnak magyar legyen a Pepsije, kormányinfó cipőhalom alól, jobboldali puffogók és kipuffogók, Mészáros Lőrinc kiesik az ütődött bácsi szerepéből. Itt az új borízű!

Kiállítás

Ki a legveszélyesebb ember? Erre a kérdésre keresi a választ Horváth Gideon képzőművész OFF-Biennálén látható kiállítása, melyhez hét, vidéken élő, szexuális kisebbségekhez tartozó emberrel készült életútinterjú adta a kiindulópontot.