Nem unjátok az olvasást?

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele, nézzük, mi minden történt a hétvégén! (Egyéb hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

Belföld

Tudósítóink megtekintették Mészáros Lőrinc új, épülőfélben lévő házát Felcsúton. Egyszer csak Mészáros öccse, János egy Mercedessel gurult be melléjük, hogy feltegye a kérdést: „Nem unjátok már ezt a fotózgatást, baszdmeg?”

Szijjártó feleségén most éppen egy 2,7 milliós arany napszemüveget szpottolt Hadházy Ákos.

Fotó: Kristóf Balázs

Kongresszust tartott a Tisza Párt, végre többet is meg lehetett tudni arról, mi mindent terveznek egy esetleges győzelem esetén. Magyar Péter egy órán át beszélt a magyar New Deal négy pilléréről, és arról is, honnan lesz az ígéretek megvalósítására pénz. Megígérte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatal felállítását. A meghirdetett mottó: rendszerváltást békésen, felelősséggel.

Fotó: Németh Dániel/444

A Tisza Párt nagykanizsai kongresszusa Fotó: Németh Dániel/444

A fideszes reakciók sem maradtak el: Takács Péter egészségügyi államtitkár szerint a Tisza olyanokat ígér az egészségügyben, amikre nincs pénz, vagy már a Fidesz megcsinálta. A Magyar Távirati Iroda egy olyan „elemzőt” idézett hosszasan a kongresszusról, aki alapítója egy olyan szervezetnek, amely mozgó molinóval próbálta kigúnyolni Magyart az esemény előtt.

A Kormorán zenekar szerint a Tisza Párt munkatársai vagy szimpatizánsai sunyi, alattomos módon propaganda célból használják az egyik dalukat.

Balról jobbra: Takács Péter, Rónai Egon és Kulja András az Egyenes Beszédben 2025. június 23-án. Fotó: ATV

Csak a külföldi hátterű cégeknek volt tavaly több bevétele a szektorban, mint Orbán Győző bányacégének, de a miniszterelnök unokaöccse is egyre sikeresebb. Orbán Viktor és a felesége pénteken Brüsszelbe utaztak, majd Párizsból repültek haza, nem fapadossal. A Mandiner ellátogatott az EFOTT-ra, hogy kiderüljön, tényleg zúg-e a mocskos Fidesz.

Megverték a fideszes függetleneket a gárdonyi időközi választáson.

Nem csitul a Sebestyén József-ügy, újabb videó került elő a férfiról, Orbán a Harcosok Klubjában is erről írt. A felvételen a férfi kúszik-mászik, és panaszkodik a toborzóknak, akik nem bántják, de nem is segítőkészek. Orbán szerint „ami sok, az sok”. Rácz András szerint egy másik férfiről készült felvételt is belevágtak abba a videóba, amin Orbán Viktor Sebestyén haláláról beszél.

Az ukrán külügyminisztérium szerint Magyarország manipulatív módon, politikai célokra használja fel a férfi halálát.

Kubatov: Ukrán merénylő támadt a magyarokra! Rendőrség: Nem éppen.

Mit olvasunk?

Lassan közhely, hogy egyre kevesebbet és egyre felületesebben olvasnak az emberek, de mint kiderült, a helyzet még ennél is rosszabb: úgy tűnik, már felületesen sem vagyunk képesek olvasni. Ennek nem meglepő módon elég visszás következményei vannak, többek között a fellendülő globális fasizmus is sokat köszönhet ennek a trendnek.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Külföld

A thaiok az utóbbi évtizedekben már megszokták, hogy hazájuk a tábornokoknak köszönhetően nem tud kitörni az antidemokratikus ördögi körből. De az nekik is új volt, hogy a miniszterelnökük az ellenséges Kambodzsa vezetőjének gyalázza a saját hadseregét. Új miniszterelnök kerestetik, de ha a fennálló monarchiának és katonai uralomnak nem tetsző jelölt nyerne, folytatódik a káosz.

Az aktuális katonai puccs ellen tüntetők 2014-ben, Bangkokban Fotó: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP

A 90 éves 14. dalai láma bejelentette, hogy utódját a hagyományos úton kell majd kiválasztani, a folyamatba pedig senki sem avatkozhat be. Az üzenet annak a Kínának szólt, ami saját jogának tartja a tibeti buddhizmus következő vezetőjének kiválasztását. A konfliktus jó eséllyel két dalai lámához és geopolitikai feszültségekhez vezethet.

Narendra Modi tartományi miniszterelnökként a 14. dalai lámával 2010-ben Fotó: SAM PANTHAKY/AFP

Az EU hiába reménykedett az átfogó kereskedelmi megállapodásban az amerikaiakkal: Donald Trump 30 százalékos vámot vezet be a Mexikóból és az Európai Unióból érkező importtermékekre. Trump a kampányban még a teljes igazságot ígérte az Epstein-aktákról. Most, hogy Elon Musk arról posztolt, hogy az elnök nyakig érintett az ügyben, már azt mondja, az ügy senkit nem érdekel.

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

A német Johannes M.-et azzal vádolják, hogy palliatív orvosként 15 embert gyilkolt meg. Súlyos betegséggel küzdő áldozataival gyógyszerekkel végzett, ötükre pedig a lakásukat is rágyújtotta. Ha az orvost bűnösnek találja a bíróság, a modernkori Németország negyedik legtöbbet ölt sorozatgyilkosává válik. Ráadásul további 75 esetben még nyomoznak ellene.

Grafika: Kiss Bence/444

Szombat hajnalban fronttól távoli ukrán városokat támadtak az oroszok, többen meghaltak, még többen pedig megsebesültek. A támadásban közel hatszáz drónt és huszonhat rakétát vetettek be az oroszok.

Egyre népszerűbb TikTokon a beanie sapkás szektavezér, aki egyszerre jelentkezett be az új pápának és Jézus Krisztus utódjának is. A csoport jelenleg Angliában, egy egykori árvaházban működik, ahol Hashem arra biztatja követőit, hogy adják el minden vagyonukat és ajánlják fel a közösségnek.

A szekta, Abdullah Hashem vezetésével, az iszlám teológiát összeesküvés-elméletekkel ötvözi. Fotó: The Mahdi Has Appeared/YouTube

Kultúra

A valószerűtlenül regényes életű Libik Györgyről írt könyvet egy szegedi történész, aki a kutatómunka alatt folyamatosan attól félt, hogy az állambiztonsági levéltárban a hőséről őrzött ezer oldal porrá zúzza a róla alkotott képet. Libik élete továbbra is túl szépnek hangzik ahhoz, hogy igaz legyen: a motoros síző rendszereken átívelően mentett meg emberi életeket.

Libik György emigránsként Forrás: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Idén lett nyolcvanéves, ötven éve jelent meg a Köln Concert, minden idők legnépszerűbb szóló zongoralemeze, van tehát apropó, hogy Keith Jarrett hatvan évet felölelő, több mint száz albumban testet öltő életművéről beszéljünk. Jarretthez persze nem kell apropó.

Keith Jarrett Fotó: Henry Leutwyler/ ECM Records

Borízű

A futball Liam Gallaghere. A XXI. század Czinege Lajosa. Anikó igényei. Orbán unokája. Trump Patriotja. A focista Lamborghinije. Almák matricái, kenyerek cetlijei. Winkler morális pillanata. Elérhető a Borízű hang előfizetői verziója!