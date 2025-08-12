Varangymérgezett világ

reggel 4
Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt 24 óra legfontosabb-érdekesebb cikkeivel, híreivel. Például ezzel a néggyel:

Az élet itthon

Fotó: Hadházy Ákos

Hétfőn Hadházy Ákos újabb hatvanpusztai fotókkal állt elő, Sulyok Tamás a fesztiválokon mocskosfideszező fiatalokhoz szólt, a Fidesz bevetette Digitális Tibort, akire senki nem volt felkészülve, kiderült, hogy szeptember 7-én lesz a kötcsei fideszes eligazítás, alighanem a párttársainak is üzenve lépett vissza a DK kecskeméti képviselőjelöltje (akit a DK szerint igazából ők léptettek vissza), a Mi Hazánk közben fegyvert adna a közszereplők kezébe, a Lakmusz pedig megírta, hogy Magyar Péter szerint nagyobb a magyar háborús infláció, mint az ukrán, de a friss adatok mást mutatnak. És ha mindez nem volna elég, hír volt még, hogy

Világok

Fotó: NIKITA BORISSOV/AFP

Pénteken elvileg Putyin-Trump találkozó, továbbra is úgy fest, hogy az ukránok nélkül. Cikkünkben összeszedtük, hogy mit lehet tudni az előkészületekről és a kilátásokról, és tegnap írtunk arról is, hogy milyen megbeszélések és tárgyalások vezetik fel a csúcstalálkozót.

Trump közben közbiztonsági vészhelyzetet hirdetett Washingtonban, nem túl nagy meglepetésre újabb 90 nappal elhalasztotta a kínai vámok bevezetését, miközben a legnagyobb chipgyártók a kínai bevételük egy részét a kormánynak fizetve exportálhatnak továbbra is Kínába, és írtunk arról is, hogy a svájci aranyiparnak is betehetnek az új amerikai vámok

Trump jelen volt akkor is, amikor Azerbajdzsán és Örményország vezetője megállapodott valamiről a Fehér Házban, ám mint írtuk, tényleges békemegállapodásról még korai lenne beszélni, és rögös lehet az oda vezető út.

Írtunk arról, hogy öt újságíróval végzett izraeli légicsapás Gázában, egy jeruzsálemi férfi felírta a Siratófalra, hogy Gázában holokauszt van, és hogy Ausztrália is csatlakozott azon országokhoz, melyek szeptemberben el fogják ismerni a palesztin államot.

Hír volt még a világból, hogy

Haláleset

Fotó: BRYAN BEDDER/Getty Images via AFP

Matthew Christopher Pietras évekig keltette a milliomos jótevő látszatát, aki kulturális intézményeket támogat, miközben csak Gregory Soros asszisztenseként dolgozott, korábban pedig hajléktalanként próbálta a gazdagok életét élni.

Nincs késés


Fotó: NICOLAS ECONOMOU/NurPhoto via AFP

2024 nyarán összeomlott az európai légiközlekedés, folyamatosak voltak a késések, a járattörlések. Idén nem érkeznek ilyen hírek. A Wizz Air járatai 65 százalékkal pontosabbak, a Ryanairnek is csak pár száz járata késik – a tavalyi több ezerhez képest – havonta. Utánajártunk, hogy mi lehet ennek az oka.

Borízű


Grafika: Botos Tamás

Szokás szerint, hétfőn kijött az ingyenes, rövidebb verzió is.

reggel 4 hírlevél 444 hírlevél reggel 4
