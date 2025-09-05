Felfokozott piknikhangulat

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt 24 óra legfontosabb-érdekesebb cikkeivel. Például ezzel a néggyel:

Fotó: Németh Dániel/444

Kötcsei hétvége még sosem tartogatott ennyi izgalmat: az esemény 2004 óta a fideszes elit zárt körű, zavartalan, lagzihangulatú bulija, idén viszont Magyar Péter rászervezett a napra és a helyszínre, ilyet ellenzéki szereplő még sosem tett. Orbánék erre kvázi kinyitották a pikniket: egész napos élő közvetítést ígérnek vasárnapra. Kapcsolódott ehhez a témához két csütörtöki eredmény a 21 Kutatóközponttól, melyek szerint Magyar Péter népszerűbb, mint Orbán Viktor, viszont egyéniben kicsit nehezebb dolga lesz a Tiszának, itt jobban áll a Fidesz.

Tegnap reggel összeszedtük, kik azok a NER-ben, akik a lesajnált nyugati országokban építik életüket magyar közpénzből, közben kiderült, hogy Hadházy újabb túrát szervez Hatvanpusztára, közel ezermilliárd forinttal növelte cégeinek értékét Mészáros Lőrinc és családja, és eldőlt, hogy Garancsi István és Habony Árpád cége indíthatja el a negyedik online kaszinót.

Szuverenitási ügyekért rajongó hírfogyasztók csak úgy kapkodhatták a fejüket csütörtökön: hír volt, hogy az oroszok tiszteletbeli konzulnak nevezték ki az egykori fideszes alpolgármestert, Orbán és Fico ismét orosz oligarchákat akar levetetni az uniós szankciós listáról, a VSquare pedig arról írt, hogy Csen Ven-Csing kínai titkosszolgálati tiszt májusban titokban tárgyalt a magyar hírszerzés központjában. Kiderült még, hogy közel 2,5 milliárd forintból gazdálkodott tavaly az MCC brüsszeli irodája, Szijjártó pedig általános iskolás beszólással támadt vissza a lengyel külügyminiszterre.

Ott vagyunk az éves közgazdász vándorgyűlésen, ahol Varga Mihály arról beszélt, hogy hasonló a 2007–2008-as válság idején történt a magyar gazdasággal, Nagy Márton az EU-t szidta és az amerikai vámokat dicsérte, míg Windisch László levonta az MNB-ügy általános tanulságait. És hír volt még itthonról, hogy

Trump és Modi 2020 februárjában Újdelhiben Fotó: PRAKASH SINGH/AFP

Fél éve még úgy tűnt, Amerika és India természetes szövetségesek, az ország vezetői közt pedig remek a kémia. Mára a biztonságpolitikai és gazdasági kapcsolatok is évtizedes mélypontra kerültek, és ennek elsősorban Donald Trump kaotikus külpolitikája az oka. A viszonyok megváltozását jelzi az is, hogy Modi ott volt Pekingben is, ahol nagy feltűnést keltett a tinilány, aki Kim Dzsongunt kísérte: Ju Ae a diktátor lánya és éppen egyik lehetséges utódjaként emlegetik. Kapcsolódó hír volt még, hogy alaposan eltüntették Kim Dzsongun nyomait, miután Putyinnal találkozott.

Kiderült, hogy Trumpék megvágják az Oroszországgal szomszédos országok katonai támogatására szánt forrásokat, és az orosz-ukrán háborúhoz kapcsolódott a hír, hogy részben megvan, milyen biztonsági garanciákat kaphat Ukrajna a háború után, valamint hogy a bolgárok szerint mégsem zavarták meg Ursula von der Leyen repülőgépének navigációját, és megírtuk, hogy szabálysértési eljárás indulhat Oroszországban azok ellen, akik nem hivatalos forrásból származó információt posztolnak a háborúról. A Lakmusz pedig annak nézett utána, hogy tényleg egymás után vezették-e be az európai országok a kötelező sorkatonai szolgálatot.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Az eheti rész nők elleni erőszakról, bántalmazásról és zaklatásról, politikai ignoranciáról, a társadalom elfordulásáról és az áldozathibáztatásról szól.