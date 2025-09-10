Repülős Viki politikai turbulenciában

reggel 4
Belföld

Már Kötcse sem a régi: Orbán Viktor szerint ha mindenki mindent alárendel a győzelemnek, nem lesz baj, Magyar Péter szerint pedig bár nem rájuk fogadnának a fogadóirodákban, a Tisza győzni fog. Magyar pártja az elégedetlenséget próbálja becsatornázni, és így tesz a tizenöt éve kormányzó Fidesz is. Nagyriportunk Kötcse kapcsán.

Fotó: Németh Dániel/444

Orbán Kötcse előtt pár órával még magángépen ült, Szily Lászlónak erről Repülős Gizi, gyakorlott besurranó tolvaj jutott eszébe, és azon elmélkedett, hogy van az, hogy Orbán egyszer fapadossal utazik, ellensúlyozva a luxizásról szóló híreknek, hogy aztán egy magángépről leszállva bejelentse, mindig is így járt a focimeccsekre.

Fotó: Németh Dániel/444

Összegyűltek a Nemzeti Múzeum dolgozói, hogy a saját munkahelyük előtt a saját főnökük, Demeter Szilárd uralma ellen tüntessenek. A tavaly létrehozott kulturális szuperintézmény fejese évek óta béremelést ígér az általa is bevallottan gyalázatos bérezésű kulturális dolgozóknak – garanciát azonban most sem tud adni.

Fotó: Kolozsi Ádám

A Fővárosi Törvényszék szerint még mindig alaptörvény ellenes, hogy a kormány milliárdokat von el a Fővárosi Önkormányzattól a szolidaritási hozzájárulás miatt. Karácsony Gergely szerint azonban hiába a jogi győzelmek, Budapest csődbe megy, mire végleges győzelmet hirdehet, ezért közvetlen tárgyalásokat szeretne a kormánnyal.

Fotó: Németh Dániel/444

Szijjártó Péter kedd reggel rejtélyes gázbeszerzésről és arról posztolt, hogy Magyarországnak fontos az energiaimport diverzifikációja. Aztán sikerült megtudnunk, hogy a külügyminiszter a Shell-el fog új megállapodást kötni, ami leginkább egy Donald Trumpnak tett gesztusként értelmezhető. Aztán valamivel később már arról szóltak a hírek, hogy Magyarország ismét négy orosz üzletember érdekében fenyegetőzik az EU-s szankciók akadályozásával, és hogy mégsem érkezik Budapestre az ukrán külügyminiszter.

Szijjártó Péter tárgyal 2024-ben Jefferson Edwardsszal, a Shell Energy alelnökével a Budapesti LNG Summiton
Fotó: Szijjártó Péter Facebook-oldala

Gazdaság

Beragadt az infláció: augusztusban még gyorsabban nőtt a gázár, nem lassult az élelmiszer-drágulás sem. Az inflációs adatok alapján az is kiszámítható, várhatóan mennyibe kerülnek jövőre az autópálya-matricák: az éves hatvanezer forint fölé megy, míg a tíznapos matrica hétezer forint lesz. Budapestről már azelőtt eltűntek a 30 milliósnál olcsóbb lakások, hogy az Otthon start program elstartolt volna.

Fotó: Varga Jozsef Zoltan/Varga_photography - stock.adobe.com

Foci

Ötgólos meccsen kapott ki Portugáliától a magyar labdarúgó-válogatott, folytatás októberben Örményország ellen. Magyar Péter országjárásának hétfői állomásán Váczi Zoltán egykori válogatott labdarúgó arra biztatta a sportolókat, hogy „álljanak át” a Tiszához. Kubatov Gábor az MLSZ-t kérte meg arra, hogy a jövőben ne használják a Ferencváros játékosait „nívótlan kampányfilmekhez”. Sőt, Kubatov még azt is mondta, hogy a magyar foci legnagyobb problémája, hogy túl nagy a jólét itthon.

Váczi Zoltán

Külföld

Izrael Dohában, Katar fővárosában bombázta a Hamász vezetőit, kedd estig öt halálos áldozatról lehetett tudni, a Hamász vezetői azonban túlélték a csapást. Bár a Fehér Ház már reggel tudott a támadás tervéről, Donald Trump azt mondta „nagyon rosszul érzi magát”, hogy pont Katarban történt a támadás. Szijjártó Péter úgy állt ki Katar mellett, hogy közben nem ítélte el, hogy Izrael egy idegen országban bombázott.

Fotó: JACQUELINE PENNEY/AFP

Nepálban a kormány olajat öntött a tűzre, amikor az amúgy is forrongó közéletbe bedobta a közösségi oldalak betiltását. A tiltást rövidesen feloldották, de a halálos áldozatokat követelő tüntetések akkorra már megállíthatatlanok voltak, és hiába mondott le a miniszterelnök, a parlament lángokban állt, egyes minisztereket pedig helikopteren kellett kimenekíteni.

Fotó: PRABIN RANABHAT/AFP

Venezuela partjainál ért össze az amerikaiak drog- és terrorellenes háborúja. Az amerikaiak kilőttek egy csónakot, amin szerintük egy Trump által terrorszervezetnek minősített drogkartell szállított kábítószert. A venezuelai diktatúrának végső soron ez jól jön, az amerikaiknak pedig a nagyon rövid távú dicsőségen túl talán semmi hasznuk nem lesz belőle. Latin-Amerika viszont megszenvedheti a megújuló amerikai fegyveres beavatkozásokat.

A kilőtt csónak az amerikaiak által közzétett videón
Fotó: Donald Trump/Truth Social

Egy női alakba írt elképzelt párbeszéd Trump és Epstein közt a későbbi elnök aláírásával – nyilvánosságra került egy születésnapi köszöntőlevél, amit elvileg Trump küldött ahhoz a könyvhöz, amelyet Epstein 50. születésnapjára állított össze a Epstein volt barátnője és bűntársa 2003-ban. A születésnapról készült egy kép is, amelyen Epstein egy DJ Trump aláírással ellátott csekket tart a kezében. A fotó mellett van egy kézzel írt szöveg is, mely szerint Epstein több mint húszezer dollárért „eladott” egy nőt Trumpnak.

Fotó: Oversight Dems
Kapcsolódó cikkek

Repülős Gizi 2.: Repülős Viki rejtélye

Orbán sokféle szokott lenni, de sosem viselkedik úgy, mint egy elkényeztetett kisgyerek, ezt a kérdést kivéve. A magyar közélet első Repülőse egy lakásbetörésekben utazó öregasszony volt, a második egy hatvanas férfi testében lakó tízéves.

Szily László
publicisztika
Videó

Akkorát változott a politika, hogy már Kötcse sem csak a Fideszről szól

Egy évvel azután, hogy Orbán Viktor meghirdette a szerénység, alázat, munka hármas jelszót, a miniszterelnök már a kötcsei piknik napját is magánrepülőn kezdte. A Fidesz minden erővel igyekszik a Tisza felé terelni a megélhetési gondok keltette indulatokat, Magyar Péter viszont már egyetlen pillanatot sem akar átengedni Orbánnak.

Kiss Bence, plankog, Jelinek Anna, Kovács Bendegúz, Kristóf Balázs
video

Petőfiék után most a lerohasztott Nemzeti Múzeum dolgozói demonstrálnak a múzeum lépcsőjén, az úrbéri viszonyok helyett ezúttal Demeter Szilárd regnálása ellen

Működésképtelenség határán a közgyűjtemény, a bérek az Orbán-hívő elnök szerint is gyalázatosak, a dolgozók szerint párbeszéd sincs. Mit mond Demeter Szilárd működéséről és a Fidesz kultúrpolitikájáról a szétzüllesztett Nemzeti állapota?

Kolozsi Ádám
KULTÚRA

Venezuela partjainál ért össze az amerikaiak drog- és terrorellenes háborúja

Az amerikaiak kilőttek egy csónakot, amin szerintük egy Trump által terrorszervezetnek minősített drogkartell szállított kábítószert. A venezuelai diktatúrának végső soron ez jól jön, az amerikaiknak pedig a nagyon rövid távú dicsőségen túl talán semmi hasznuk nem lesz belőle. Latin-Amerika viszont megszenvedheti a megújuló amerikai fegyveres beavatkozásokat.

Bede Márton
külföld

Dömötör Csaba szerint nem a fideszeseknek üzent Orbán, amikor azt mondta, „semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve és minden el lesz rendezve”

A fideszes EP-képviselő szerint az ország érdekei ellen dolgozóknak szólt a miniszterelnök megjegyezése.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Orbánt megkérdezték, kiknek üzent, amikor azt mondta, „semmi nem lesz elfelejtve”

A Balzac újság arról is kérdezte a miniszterelnököt, hogy ő miért nem mehetett el a pekingi győzelem napi parádéra.

Keller-Alánt Ákos
POLITIKA

A Tisza leendő alelnöke szerint a „hatalom megkezdte vállalkozása tönkretételét”

Forsthoffer Ágnes azt mondja, „felsőbb utasításra” mondtak le egy nála megrendelt eseményt az utolsó pillanatban.

Keller-Alánt Ákos
POLITIKA

Ruszin-Szendi nem meglökte, hanem mosolyogva odébb tolta a Mandiner munkatársát, mondja Magyar Péter

A vasárnap Kötcsén készült felvételek alapján Ruszin-Szendi nagyon nem akart válaszolni a kormánypárti lap kérdéseire, majd odébb lökte (tolta) a kérdezőt.

Keller-Alánt Ákos
belföld

Hadházy Ákos feljelentést tett a Hatvanpusztán lerombolt műemlékek miatt

Óriási összegből épült fel a miniszterelnök családjának birtoka láthatóan jó minőségben. Csakhogy az eredeti műemlékek eltűntek, márpedig épp műemlékvédelemmel érvelnek a beruházás mellett.

Kaufmann Balázs
belföld

Jogsértő a szolidaritási hozzájárulás újfajta beszedési módja is a Fővárosi Törvényszék szerint

Másodszor is az Alkotmánybíróság elé küldték normakontrollra az állami sarcról szóló jogszabályokat.

Kaufmann Balázs
Budapest

Karácsony: A kormánynak el kell döntenie, hogy belöki-e a várost a busz elé

Nincs idő várni a jogi út végigjárására, mert Budapest csődbe megy, közvetlen tárgyalásokra van szükség a kormánnyal, mondta a főpolgármester. Nagy Márton szerint az adókat mindenkinek be kell fizetnie, és a kialakult helyzetben „mindenkinek vaskos felelőssége van”.

Keller-Alánt Ákos
POLITIKA

Rejtélyes posztot publikált Szijjártó földgázos diverzifikációról és hosszú távú nyugati irányú beszerzési szerződésről

Hogy hova repül bizniszelni, azt egyelőre nem írta meg.

Bódog Bálint
gazdaság

„Hogy legyen mit mutogatni a Szabadság téren” – Trumpnak is üzenhetett rejtélyes reggeli posztjával Szijjártó Péter

A nagy nyugati nyitás egy 2021-es, most még az orosz gázvásárlás töredékéről szóló Shell-szerződés felturbózását jelenti.

Haász János
gazdaság

Magyarország megint négy orosz üzletember érdekében fenyegetőzik a szankciók akadályozásával

Jövő héten lejár 2400, a háborúból profitáló orosz uniós szankcionálása, hosszabbítani kellene ezeket, de Magyarország és Szlovákia neveket akar levétetni a listáról.

Kaufmann Balázs
külföld

Úgy tűnik, mégsem jön Budapestre az ukrán külügyminiszter

Szibiha helyett az európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettessel találkozik Szijjártó csütörtökön.

Keller-Alánt Ákos
POLITIKA

6480 milliárd forint hitelt kért fegyverkezésre a békepárti Orbán-kormány az EU-tól, többet mint a legtöbb tagállam

Ez a pénz az államadósság 10 százaléka, az éves költségvetési bevételnek pedig közel 17 százaléka.

Székely Sarolta
gazdaság

Beragadt az infláció: augusztusban még gyorsabban nőtt a gázár, nem lassult az élelmiszer-drágulás sem

Az éves infláció 4,3 százalékos volt, a gázár több mint 23 százalékkal nőtt. Az árszint lényegében megegyezett a júliusival.

Haász János
gazdaság

60 ezer forint fölé drágul az éves sztrádamatrica, majdnem 7000 forint lesz a tíznapos

Miután megjelent az augusztusi inflációs adat, lehet számolgatni. Jövőre két kedvezményes megyei matrica is jön.

Haász János
gazdaság

Budapestről már az Otthon start indulása előtt eltűntek a 30 milliósnál olcsóbb lakások

A fővárosi lakásvásárlók nagy többsége már augusztusban több mint 70 millió forintot fizetett az új otthonáért.

Haász János
gazdaság

Ötgólos meccsen kapott ki Portugáliától a magyar labdarúgó-válogatott

A magyar csapat nagyot küzdött a vb-selejtezőn, de a jóval esélyesebb portugálok hozták a papírformát, 3-2 lett a vége. Folytatás októberben Örményország ellen.

Benics Márk
foci

Az egykori válogatott labdarúgó arra biztatta a sportolókat Magyar Péter rendezvényén, hogy „álljanak át” a Tiszához

Váczi Zoltán a kilencvenes évek sztárja volt, technikai tudásáról, szabadrúgásgóljairól és az alkoholról volt híres.

Kaufmann Balázs
POLITIKA

Kubatov Gábor arra kéri az MLSZ-t, hogy a jövőben ne használják a Ferencváros játékosait „nívótlan kampányfilmekhez”

„Ilyen melléfogást, bénaságot ritkán látni” – a Ferencváros elnöke szerint, aki továbbra is kitartóan harcol a futballszövetség és Csányi Sándor ellen.

Benics Márk
POLITIKA

Kubatov szerint a magyar foci legnagyobb problémája, hogy túl nagy a jólét itthon

Ha ugyanis nehéz körülmények között nevelkednek a gyerekek, akkor nem kell beléjük nevelni az ambíciót. Tudják, hogy ha nem csinálják, nem lesz Ferrarijuk.

Székely Sarolta
agybaj

Izrael Dohában, Katar fővárosában bombázta a Hamász vezetőit

A hírek szerint Donald Trump zöld utat adott a támadásra, közben egyre több ország háborodik fel a lépésen.

Székely Sarolta
külföld

Öt áldozata van Izrael dohai támadásának, a Hamász vezetői viszont túlélték

Az áldozatok között van az egyik célpont fia is.

Székely Sarolta
külföld

A Fehér Ház tudott róla, hogy Izrael bombázni fog Dohában

Ez viszont súlyos kérdéseket vet fel, hiszen Katar az Egyesült Államok egyik legfőbb, nem NATO-tag szövetségese, az országban 10 ezer amerikai katona is állomásozik.

Székely Sarolta
külföld

Donald Trump „nagyon rosszul érzi magát”, hogy Izrael pont Katarban hajtott végre légicsapást

Ugyanakkor úgy véli az amerikai elnök, hogy „ez a sajnálatos incidens lehetőséget adhat a békére”.

Székely Sarolta
külföld

Szijjártó Péter úgy állt ki Katar mellett, hogy közben Izraelt nem ítélte el azért, hogy egy idegen országban bombázott

Pedig már egyre többen ítélik el Izraelt, mivel súlyosan megsértette a nemzetközi jogot.

Székely Sarolta
külföld

Felgyújtott parlament, helikopteren menekített miniszterek: a miniszterelnök lemondása sem állította meg a tüntetéseket Nepálban

A tüntetéseket a közösségi média lekapcsolása váltotta ki, de messze nem azért a legdühösebbek a nepáli fiatalok. Politikusok luxuséletet élő gyerekei, kilátástalan gazdasági helyzet és az éleslőszerrel támadó rendőrség is fűti az elmúlt napok zavargásait.

Horváth Bence
külföld

„Csodás titkokról” írt Trump Epstein születésnapjára

Nyilvánosságra hozták az üzenetet, aminek a létezését is tagadta az elnök.

Kaufmann Balázs
külföld

Egy fotó szerint Epstein „eladott” egy nőt Donald Trumpnak

A Jeffrey Epstein 50. születésnapjára készült, hétfőn közzétett albumban található egy fénykép, amin Epstein egy DJ Trump aláírással ellátott csekket tart a kezében.

Keller-Alánt Ákos
külföld