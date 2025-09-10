Repülős Viki politikai turbulenciában

Jó reggelt! Itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt egy nap legfontosabb cikkeivel. Vannak másfajta hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.
Már Kötcse sem a régi: Orbán Viktor szerint ha mindenki mindent alárendel a győzelemnek, nem lesz baj, Magyar Péter szerint pedig bár nem rájuk fogadnának a fogadóirodákban, a Tisza győzni fog. Magyar pártja az elégedetlenséget próbálja becsatornázni, és így tesz a tizenöt éve kormányzó Fidesz is. Nagyriportunk Kötcse kapcsán.
Orbán Kötcse előtt pár órával még magángépen ült, Szily Lászlónak erről Repülős Gizi, gyakorlott besurranó tolvaj jutott eszébe, és azon elmélkedett, hogy van az, hogy Orbán egyszer fapadossal utazik, ellensúlyozva a luxizásról szóló híreknek, hogy aztán egy magángépről leszállva bejelentse, mindig is így járt a focimeccsekre.
Összegyűltek a Nemzeti Múzeum dolgozói, hogy a saját munkahelyük előtt a saját főnökük, Demeter Szilárd uralma ellen tüntessenek. A tavaly létrehozott kulturális szuperintézmény fejese évek óta béremelést ígér az általa is bevallottan gyalázatos bérezésű kulturális dolgozóknak – garanciát azonban most sem tud adni.
A Fővárosi Törvényszék szerint még mindig alaptörvény ellenes, hogy a kormány milliárdokat von el a Fővárosi Önkormányzattól a szolidaritási hozzájárulás miatt. Karácsony Gergely szerint azonban hiába a jogi győzelmek, Budapest csődbe megy, mire végleges győzelmet hirdehet, ezért közvetlen tárgyalásokat szeretne a kormánnyal.
Szijjártó Péter kedd reggel rejtélyes gázbeszerzésről és arról posztolt, hogy Magyarországnak fontos az energiaimport diverzifikációja. Aztán sikerült megtudnunk, hogy a külügyminiszter a Shell-el fog új megállapodást kötni, ami leginkább egy Donald Trumpnak tett gesztusként értelmezhető. Aztán valamivel később már arról szóltak a hírek, hogy Magyarország ismét négy orosz üzletember érdekében fenyegetőzik az EU-s szankciók akadályozásával, és hogy mégsem érkezik Budapestre az ukrán külügyminiszter.
Beragadt az infláció: augusztusban még gyorsabban nőtt a gázár, nem lassult az élelmiszer-drágulás sem. Az inflációs adatok alapján az is kiszámítható, várhatóan mennyibe kerülnek jövőre az autópálya-matricák: az éves hatvanezer forint fölé megy, míg a tíznapos matrica hétezer forint lesz. Budapestről már azelőtt eltűntek a 30 milliósnál olcsóbb lakások, hogy az Otthon start program elstartolt volna.
Ötgólos meccsen kapott ki Portugáliától a magyar labdarúgó-válogatott, folytatás októberben Örményország ellen. Magyar Péter országjárásának hétfői állomásán Váczi Zoltán egykori válogatott labdarúgó arra biztatta a sportolókat, hogy „álljanak át” a Tiszához. Kubatov Gábor az MLSZ-t kérte meg arra, hogy a jövőben ne használják a Ferencváros játékosait „nívótlan kampányfilmekhez”. Sőt, Kubatov még azt is mondta, hogy a magyar foci legnagyobb problémája, hogy túl nagy a jólét itthon.
Izrael Dohában, Katar fővárosában bombázta a Hamász vezetőit, kedd estig öt halálos áldozatról lehetett tudni, a Hamász vezetői azonban túlélték a csapást. Bár a Fehér Ház már reggel tudott a támadás tervéről, Donald Trump azt mondta „nagyon rosszul érzi magát”, hogy pont Katarban történt a támadás. Szijjártó Péter úgy állt ki Katar mellett, hogy közben nem ítélte el, hogy Izrael egy idegen országban bombázott.
Nepálban a kormány olajat öntött a tűzre, amikor az amúgy is forrongó közéletbe bedobta a közösségi oldalak betiltását. A tiltást rövidesen feloldották, de a halálos áldozatokat követelő tüntetések akkorra már megállíthatatlanok voltak, és hiába mondott le a miniszterelnök, a parlament lángokban állt, egyes minisztereket pedig helikopteren kellett kimenekíteni.
Venezuela partjainál ért össze az amerikaiak drog- és terrorellenes háborúja. Az amerikaiak kilőttek egy csónakot, amin szerintük egy Trump által terrorszervezetnek minősített drogkartell szállított kábítószert. A venezuelai diktatúrának végső soron ez jól jön, az amerikaiknak pedig a nagyon rövid távú dicsőségen túl talán semmi hasznuk nem lesz belőle. Latin-Amerika viszont megszenvedheti a megújuló amerikai fegyveres beavatkozásokat.
Egy női alakba írt elképzelt párbeszéd Trump és Epstein közt a későbbi elnök aláírásával – nyilvánosságra került egy születésnapi köszöntőlevél, amit elvileg Trump küldött ahhoz a könyvhöz, amelyet Epstein 50. születésnapjára állított össze a Epstein volt barátnője és bűntársa 2003-ban. A születésnapról készült egy kép is, amelyen Epstein egy DJ Trump aláírással ellátott csekket tart a kezében. A fotó mellett van egy kézzel írt szöveg is, mely szerint Epstein több mint húszezer dollárért „eladott” egy nőt Trumpnak.
