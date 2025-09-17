Orosz sírásók, ittas hollandusok

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele az elmúlt nap legfontosabb cikkeivel. A többi hírlevelünkre itt lehet feliratkozni.

Belföld

Józsefváros legszegényebb részén mások mellett a Fideszből egy hónapja kiugrott független küzd a fideszes jelölttel az önkormányzati posztért. Valójában a mandátum a Fidesz és a Kutyapárt között dőlhet el. A másik független megjárta a DK-t és a Szolidaritást, indulása a Fidesznek kedvez.

Kunhalmi Ágnes indul a 2026-os választáson.

Fotó: Bankó Gábor/444

Ismeretlen tettesek lerombolták az orosz nagykövetséggel szemben található Alekszej Navalnij-emlékhelyet. Terézváros állandó emlékhelyet javasol, amivel Karácsony Gergely is egyetért. A kormánymédia Orbán Viktorral karöltve kezdett terjeszteni egy fotót, amelyen Ruszin-Szendi Romulusz a feltételezések szerint egy pisztolytáskával az oldalán tart lakossági fórumot. A Tisza politikusa azt mondta, van fegyvertartási engedélye, de manapság már nem hord fegyvert.

Fotó: Kovács Bendegúz/444

A Direkt36 hosszú cikkben foglalkozott Gyurcsány Ferenc politikai összeomlásával, ebből kiderült az is, hogy a DK volt elnöke évek óta viszonyt folytatott a párt egyik munkatársával. Dobrev Klára a cikket saját személye elleni, nőellenes támadásként értelmezte, mondván, ha már a teljesítményével nem, akkor a magánéletével támadják.

Gyurcsány Ferenc 2025 márciusában, lakókocsis országjárásán Fotó: Bankó Gábor/444

Két napra kibérelte a hétvégén a Hungexpo területét Mészáros Lőrinc, hogy óriási eszem-iszommal, mindenféle játékokkal és koncertekkel szórakoztassa a cégcsoportja 25-30 ezer dolgozóját. Orbán egyik lánya villát vett Orbán másik lányának egyik fontos emberétől.

Mészáros Lőrinc

Az egyházak bőkezű támogatása és a vallásos retorika jóval többről szól, mint a hívők szavazatának behúzása, állítja Alexander Faludy teológus, újságíró. A Fidesz hatékonyan használja a vallást nemzetközi kapcsolatainak ápolásában az Egyesült Államoktól kezdve Oroszországon át Törökországig.

Georg Spöttle a front orosz oldaláról: Nagyon jó, hogy itt vagyok a csecsenekkel, mert rengeteg új dolgot látok.

Az Egyesült Államok visszaállította Magyarország vízummentességét.

Alexander Faludy teológus, újságíró Fotó: Bankó Gábor/444

Külföld

Hét pontban emeltek vádat Charlie Kirk gyilkosával szemben Utah államban, a bíró halálbüntetést kért a 22 éves Tyler Robinsonra. A bíróság ejtette a terrorizmus vádját Luigi Mangione ellen Brian Thompson egészségbiztosítási cégvezető 2024. decemberi meggyilkolása kapcsán, ettől függetlenül a férfira valószínűleg életfogytiglani börtönbüntetés vár. Az alkotmányos rend megdöntésére irányuló cselekményekben való bűnrészesség és hamis információk közlése miatt emeltek vádat Călin Georgescu volt román elnökjelölt ellen.

Charlie Kirk feltételezett gyilkosa Fotó: Utah Governor's Office/AFP

Sport

A darts végső soron kocsmasport, és mint Amszterdamban is kiderült, szépen megőrizte a maga eredeti velejét. Helyszíni beszámoló a nagyszerű Michael van Gerwen újjászületéséről és hét jó kis meccsről, Littlerrel, Price-szal, Rockkal és más ufókkal.

Egy orosz krematórium csapata is elindult a magyar sírásóversenyen, de az utolsó helyen végeztek. Halász Bence bronzérmet szerzett a kalapácsvetés keddi döntőjében a tokiói atlétikai világbajnokságon. Tizenöt NB II.-es klub nehezményezi, hogy az MLSZ a cigányozást áttette a rasszista kategóriába. Folytatódott az MLSZ és Kubatov Gábor csörtéje.