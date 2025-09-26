Ügyészi hatáskörbe vonta a Szőlő utcai javítóintézet ügyében folyó nyomozást a legfőbb ügyész

A Legfőbb Ügyészség a Szőlő utcai javítóintézet ügyében a nyomozást ügyészi hatáskörbe vonta. A további nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) soron kívül, nyomozó csoportban folytatja le – írja az ügyészség pénteki közleménye. A KNYF-en tehát külön nyomozó csoport alakul, amely az ügyben soron kívül jár el.

Azt is közölték, hogy a nyomozó hatóság eddig két személyt hallgatott ki gyanúsítottként, akik jelenleg letartóztatásban vannak. A Fővárosi Főügyészség indítványára a nyomozási bíró a gyanúsítottak letartóztatását további két hónappal – 2025. november 29-ig –meghosszabbította.

A Szőlő utcai javítóintézet és annak vezetője kapcsán súlyos médiavihar alakult ki az elmúlt napokban. A tisztánlátás kedvéért pénteki podcastunkban összefoglaltuk, mik a valódi információk az ügyben. Itt pedig összeszedtük a fontosabb cikkeinket a témában: