Ügyészi hatáskörbe vonta a Szőlő utcai javítóintézet ügyében folyó nyomozást a legfőbb ügyész

A Legfőbb Ügyészség a Szőlő utcai javítóintézet ügyében a nyomozást ügyészi hatáskörbe vonta. A további nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) soron kívül, nyomozó csoportban folytatja le – írja az ügyészség pénteki közleménye. A KNYF-en tehát külön nyomozó csoport alakul, amely az ügyben soron kívül jár el.
Azt is közölték, hogy a nyomozó hatóság eddig két személyt hallgatott ki gyanúsítottként, akik jelenleg letartóztatásban vannak. A Fővárosi Főügyészség indítványára a nyomozási bíró a gyanúsítottak letartóztatását további két hónappal – 2025. november 29-ig –meghosszabbította.
A Szőlő utcai javítóintézet és annak vezetője kapcsán súlyos médiavihar alakult ki az elmúlt napokban. A tisztánlátás kedvéért pénteki podcastunkban összefoglaltuk, mik a valódi információk az ügyben. Itt pedig összeszedtük a fontosabb cikkeinket a témában:
Nagyon sok a félinformáció, a csúsztatás az ügyben. Podcastunkban ezeket beszéltük át Bábel Vilmossal, aki hónapok óta dolgozik a témán.
A Fővárosi Főügyészség a letartóztatásukat indítványozta.
Egy hónapra.
Két nőről van szó, papíron a javítóintézetben vállaltak munkát.
A múlt héten letartóztatott javítóintézeti igazgatóval kapcsolatban több jelzés is érkezett a rendőrségre korábban. Juhász Péter mindeközben 30 milliós terepjáróval járt be dolgozni, és az általa és az élettársa által a gyanú szerint prostitúcióra kényszerített lányok is a javítóintézetben dolgoztak, legalábbis névleg. Úgy tudjuk, az őt igazgatónak felterjesztő minisztériumi főosztályvezetőt figyelmeztették vele kapcsolatban, mégis kinevezték.
Mindez nem Juhász Péter, a Szőlő utcai javítóintézet igazgatójának 2025-ös letartóztatásakor, hanem egy évtizeddel korábban történt. Juhász ezek után is úgy lehetett díjakkal elismert gyermekvédelmi szakember, hogy közben az intézetben tudták: vannak lányok, akik az irodájában szokták tölteni az éjszakát.
Mária még 14 sem volt, amikor a 90-es években együtt táborozott a Szőlő utcai javítóintézet későbbi igazgatójával, az akkor még egy gyermekotthonban dolgozó Juhász Péterrel. Eszébe sem jutott, hogy baj lehet abból, ha kettesben maradnak. A férfi mégis olyasmit tett, ami a mai napig hatással van Mária életére.
Mit lehet tudni a Szőlő utcai javítóintézet letartóztatott igazgatójáról? Hány áldozat lehet? Milyen kapcsolatai lehettek? Podcast.
Miután Kuslits Gábor a gyermekvédelmen belüli súlyos visszaélésekről beszélt, őt jelentették fel rágalmazásért.
A meghallgatáson arról a 10 évvel ezelőtti esetről volt szó, amikor Kuslits többedmagával beszámolt egy rendőrnek arról, hogy tudomásuk szerint Juhász szexuálisan kizsákmányol nevelőintézetis lányokat.
Összegyűjtöttünk mindent, ami ahhoz vezetett, hogy Semjén Zsolt hétfőn délután felállt a parlamentben, és azt mondta: „Soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt közöm.”
A mindössze 3 oldalas jelentés nagy része kronológia, és utalnak benne Káncz Csaba brit titkosszolgálati kapcsolataira.
Elindult a Fővárosi Közgyűlés is, a Tisza és a Fidesz természetesen egymással van elfoglalva.
Káncz reagált arra is, hogy a Tuzson-jelentésben a brit hírszerzéssel hozták kapcsolatba.
Az Igazságügyi Minisztérium jelentése alapján az sem egyértelmű, melyik párt szakértőjeként vett részt a parlament nemzetbiztonsági bizottságának ülésein.
A Szőlő utcai javítóintézet ügyéről szóló miniszteri jelentéssel kapcsolatban súlyos formai és tartalmi aggályok merültek fel.
A Szőlő utcai javítóintézet vezetője, Juhász Péter Pál 2001-től vállalkozó is volt, összesen három cégben tűnik fel a neve. Vele dolgozott két olyan ember is, akik karriert futottak be állami cégeknél, egyikük ma is egy közpénzzel és NER-káderekkel kitömött alapítványban ül.
Többen is arról vallottak, hogy F. Zsolt, aki a vád szerint a BKV-ba és a parkolásba beépült bűnszervezetet vezetett, és egy rakás politikust lefizetett, az Orbán-rendszer egyik legtitokzatosabb háttéremberét képviselte.
Ilyen gyorsan terjedő, konkrét és súlyos vádaskodás talán még soha nem volt kormánypárti politikus ellen, mint most Semjén Zsolt ellen. Az ezt terjesztők kérdésünkre és a kormány nyomozására is azt mondták, nincs bizonyítékuk. Sok dolog együttállása kellett ahhoz, hogy egy ilyen vád ennyire hatásos legyen bizonyítékok nélkül, nem csoda, hogy a Fidesz megtorlást ígér.
Gulyás Gergely, ahogy várható volt, sok kérdést kapott kormányinfón a Semjénnel kapcsolatos állításokról. A minisztertársát védte, a vádlókat keményen támadta, de néhány érdemi újdonságot is mondott.