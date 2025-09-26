Ügyészi hatáskörbe vonta a Szőlő utcai javítóintézet ügyében folyó nyomozást a legfőbb ügyész

A Legfőbb Ügyészség a Szőlő utcai javítóintézet ügyében a nyomozást ügyészi hatáskörbe vonta. A további nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) soron kívül, nyomozó csoportban folytatja le – írja az ügyészség pénteki közleménye. A KNYF-en tehát külön nyomozó csoport alakul, amely az ügyben soron kívül jár el.

Azt is közölték, hogy a nyomozó hatóság eddig két személyt hallgatott ki gyanúsítottként, akik jelenleg letartóztatásban vannak. A Fővárosi Főügyészség indítványára a nyomozási bíró a gyanúsítottak letartóztatását további két hónappal – 2025. november 29-ig –meghosszabbította.

A Szőlő utcai javítóintézet és annak vezetője kapcsán súlyos médiavihar alakult ki az elmúlt napokban. A tisztánlátás kedvéért pénteki podcastunkban összefoglaltuk, mik a valódi információk az ügyben. Itt pedig összeszedtük a fontosabb cikkeinket a témában:

Kapcsolódó cikkek
Podcast

Szőlő utca: ez egy olyan fekete kampány, amit nem vezényelt le senki

Nagyon sok a félinformáció, a csúsztatás az ügyben. Podcastunkban ezeket beszéltük át Bábel Vilmossal, aki hónapok óta dolgozik a témán.

Bábel Vilmos, Diószegi-Horváth Nóra, Botos Tamás
podcast

Emberkereskedelemmel és kényszermunkával gyanúsítják az egyik budapesti intézmény vezetőjét

A Fővárosi Főügyészség a letartóztatásukat indítványozta.

Székely Sarolta
bűnügy

Elrendelték az emberkereskedelemmel és kényszermunkával gyanúsított budapesti intézményvezető letartóztatását

Egy hónapra.

Molnár Kristóf
bűnügy

A javítóintézet letartóztatott igazgatója gyermekotthonban felnőtt lányokat futtatott prostituáltként a gyanú szerint

Két nőről van szó, papíron a javítóintézetben vállaltak munkát.

Fődi Kitti
belföld

Jeleztem a minisztériumnak, hogy Pétert a helyükben én nem nevezném ki javítóintézeti igazgatónak

A múlt héten letartóztatott javítóintézeti igazgatóval kapcsolatban több jelzés is érkezett a rendőrségre korábban. Juhász Péter mindeközben 30 milliós terepjáróval járt be dolgozni, és az általa és az élettársa által a gyanú szerint prostitúcióra kényszerített lányok is a javítóintézetben dolgoztak, legalábbis névleg. Úgy tudjuk, az őt igazgatónak felterjesztő minisztériumi főosztályvezetőt figyelmeztették vele kapcsolatban, mégis kinevezték.

Bábel Vilmos
belföld

Mindenki meglepődött, amikor a rendőr azt mondta: ismerik az ügyet, tudnak az igazgató visszaéléseiről

Mindez nem Juhász Péter, a Szőlő utcai javítóintézet igazgatójának 2025-ös letartóztatásakor, hanem egy évtizeddel korábban történt. Juhász ezek után is úgy lehetett díjakkal elismert gyermekvédelmi szakember, hogy közben az intézetben tudták: vannak lányok, akik az irodájában szokták tölteni az éjszakát.

Bábel Vilmos
belföld

„Semmi félelem nem volt benne, hogy kiszaladok és sírva elmesélem, ami történt velem”

Mária még 14 sem volt, amikor a 90-es években együtt táborozott a Szőlő utcai javítóintézet későbbi igazgatójával, az akkor még egy gyermekotthonban dolgozó Juhász Péterrel. Eszébe sem jutott, hogy baj lehet abból, ha kettesben maradnak. A férfi mégis olyasmit tett, ami a mai napig hatással van Mária életére.

Bábel Vilmos
bűnügy

Hogyan lehet ezt megúszni évtizedeken keresztül?

Mit lehet tudni a Szőlő utcai javítóintézet letartóztatott igazgatójáról? Hány áldozat lehet? Milyen kapcsolatai lehettek? Podcast.

Kaufmann Balázs, Bábel Vilmos, Kovács Bendegúz, Botos Tamás
podcast

A volt igazgató szerint politikusoknak szállítottak kiskorúakat, Jámbor András parlamenti vizsgálóbizottságot kezdeményez

Miután Kuslits Gábor a gyermekvédelmen belüli súlyos visszaélésekről beszélt, őt jelentették fel rágalmazásért.

Kolozsi Ádám
belföld

Tanúként hallgattak meg egy volt gyermekvédelmi vezetőt a Juhász-ügyben

A meghallgatáson arról a 10 évvel ezelőtti esetről volt szó, amikor Kuslits többedmagával beszámolt egy rendőrnek arról, hogy tudomásuk szerint Juhász szexuálisan kizsákmányol nevelőintézetis lányokat.

Bábel Vilmos
belföld

Semjén Zsolt kiborulása

Összegyűjtöttünk mindent, ami ahhoz vezetett, hogy Semjén Zsolt hétfőn délután felállt a parlamentben, és azt mondta: „Soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt közöm.”

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Itt a Tuzson-jelentés: tanúként hallgatták meg Káncz Csabát és Kuslits Gábort a Szőlő utcai botrány kapcsán

A mindössze 3 oldalas jelentés nagy része kronológia, és utalnak benne Káncz Csaba brit titkosszolgálati kapcsolataira.

Bábel Vilmos
belföld

A Fővárosi Közgyűlés is a Szőlő utcai botránytól volt hangos

Elindult a Fővárosi Közgyűlés is, a Tisza és a Fidesz természetesen egymással van elfoglalva.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Káncz Csaba szerint az őt kihallgató rendőrség nem kérdezte meg, van-e bizonyítéka a Szőlő utcai javítóintézet igazgatójának politikai kapcsolatairól

Káncz reagált arra is, hogy a Tuzson-jelentésben a brit hírszerzéssel hozták kapcsolatba.

Inkei Bence
bűnügy

Szalay-Bobrovniczky és Habony cégének is dolgozott a brit kémnek beállított Káncz Csaba

Az Igazságügyi Minisztérium jelentése alapján az sem egyértelmű, melyik párt szakértőjeként vett részt a parlament nemzetbiztonsági bizottságának ülésein.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Tuzson-jelentés: előbb volt kész, mint hogy a felhatalmazás megszületett volna

A Szőlő utcai javítóintézet ügyéről szóló miniszteri jelentéssel kapcsolatban súlyos formai és tartalmi aggályok merültek fel.

Inkei Bence
bűnügy

Magasra jutott NER-esekkel vitt együtt cégeket a Szőlő utcai intézet igazgatója

A Szőlő utcai javítóintézet vezetője, Juhász Péter Pál 2001-től vállalkozó is volt, összesen három cégben tűnik fel a neve. Vele dolgozott két olyan ember is, akik karriert futottak be állami cégeknél, egyikük ma is egy közpénzzel és NER-káderekkel kitömött alapítványban ül.

Bábel Vilmos
bűnügy

A Nagymester mögött állt egy nála jóval nagyobb mester

Többen is arról vallottak, hogy F. Zsolt, aki a vád szerint a BKV-ba és a parkolásba beépült bűnszervezetet vezetett, és egy rakás politikust lefizetett, az Orbán-rendszer egyik legtitokzatosabb háttéremberét képviselte.

Ács Dániel
bűnügy

Minden összeállt, hogy nagyot üssön a Semjén elleni vád, és ezt a Fidesz is érzi

Ilyen gyorsan terjedő, konkrét és súlyos vádaskodás talán még soha nem volt kormánypárti politikus ellen, mint most Semjén Zsolt ellen. Az ezt terjesztők kérdésünkre és a kormány nyomozására is azt mondták, nincs bizonyítékuk. Sok dolog együttállása kellett ahhoz, hogy egy ilyen vád ennyire hatásos legyen bizonyítékok nélkül, nem csoda, hogy a Fidesz megtorlást ígér.

Rovó Attila, Windisch Judit
POLITIKA

A Semjén által emlegetett tíz év nem tíz év, a rágalmazók megtorlása börtön lesz – mit tudtunk meg a kormányinfón a Szőlő utca-ügyről?

Gulyás Gergely, ahogy várható volt, sok kérdést kapott kormányinfón a Semjénnel kapcsolatos állításokról. A minisztertársát védte, a vádlókat keményen támadta, de néhány érdemi újdonságot is mondott.

Rovó Attila
POLITIKA