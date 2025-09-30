Szőlővész és buheraszag

Jó reggelt! Ismét itt a 444 reggeli hírlevele, benne az elmúlt nap főbb híreivel. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

BELFÖLD

A Helyzet: van! legújabb élő adásában főként a Szőlő utcai ügyből kinőtt botrányról volt szó. Előtte Orbán Viktor a Harcosok órájában azt mondta: lesz és van haddelhadd, súlyos következmények várhatók. „Önök Majdant akartak csinálni Budapesten” – a Szőlő utcai botrány miatt kiabáltak egymással a politikusok a parlamentben. Semjén Zsolt az ATV-ben arról beszélt, hogy életében nem járt gyerekvédelmi intézményben.

„Felnyílt az emberek szeme” – a fehérgalléros maffiahálózat elleni küzdelemmel magyarázza a Mi Hazánk, hogy behúzta az első városát, Gyömrőt, ahol Kisberk Szabolcsot választották polgármesternek.

A Tisza Párt alelnöke szerint a párt „kevés olyan szereplőt talál, aki hajlandó felvállalni a pártszimpátiáját”, mert aki kiáll, az azonnal célpont lesz. A bíróság szerint véleményt közölt az Index, amikor a Tisza állítólagos adóemelési terveiről írt.

Ukrán híroldalakat blokkol a kormány, köztük kárpátaljai portálokat is, az ukrán külügy szerint ezzel a kormány megfosztja a magyarokat a tényalapú újságírástól.

Kónya Endre könyvet írt arról, hogy a kegyelmi ügy mögött egy koncepciós per áll.

Felidéztük a valaha volt legsúlyosabb malévos légikatasztrófát.

Teljesen abszurd Orbán érvelése, hogy Ukrajna elveszítette a szuverenitását.

GAZDASÁG

Új szőlővész pusztít Magyarországon, viharos sebességgel terjed a járvány, komplett birtokok semmisülnek meg: hektárok ezrei érintettek, olyan ikonikus bortermő vidékeken is tarol már az aranyszínű sárgaság, mint a Szentgyörgyhegy és a Somló.

Fitoplazma-fertőzött tőkék sokasága a Szentgyörgyhegyen, az egész parcella menthetetlennek tűnik.



Újraszámolták a buheraszagú adatokat, és kiderült, hogy sokkal többen vannak a szegénységi küszöb alatt: a KSH-sok úgy próbálnak kijönni a legsúlyosabb bizalmi válságból, hogy ragaszkodnak hozzá, ők semmiben nem hibáztak – a manipuláció vádját visszautasítják, de továbbra sem világos, miért úgy torzultak az adatok, hogy a kormánynak jó legyen.

Mészáros Lőrincék lezáratnák azt az utat, ahonnan rálátni a hatvanpusztai antilopokra és zebrákra: a kérelmet már augusztus közepén, az első hatvanpusztai Hadházy-tüntetés után megírták, de csak szeptember közepén adták be.

Elkezdődött a vadászati főszezon, a helyiek 3 hónapig ki vannak tiltva Pintér Sándorék erdejéből, hogy ott a belügyminiszter lányának szállóvendégei nyugodtan lövöldözhessenek.

A magyar felsősök Európa sereghajtói között vannak nyelvtanulásban: a 11-15 évesek 6,1 százaléka tanult két vagy több idegen nyelvet, miközben az EU-átlag 60 százalék.

40 millió forintért vásárol tapsolókat a közmédia.

KÜLFÖLD

Bármivel foglalkozik egy vállalat, esélyes, hogy a vezetése éppen az AI beépítésén dolgozik: hatalmas pénzek mozdultak meg, kevés eredménnyel – terjed viszont a munkaslop, ami nemcsak költséges, hanem a munkahelyi viszonyokat is alááshatja.

Fotó: AMR BO SHANAB/Connect Images via AFP

Az Európai Unió és a Nyugat-barát kormánypárt kéz a kézben húzta be a parlamenti választásokat Moldovában.

Az Európai Tanács egyelőre okoskodással próbálja megkerülni Orbánt, nem erővel.

Az MI5 korábbi vezetője az egyre fokozódó orosz kibertámadásokra és szabotázsakciókra utalva azt mondta, Oroszország már háborúban állhat Nagy-Britanniával.

Donald Trump 100 százalékos vámot vetne ki a külföldön készült filmekre.

J. D. Vance szerint Trump fontolgatja, hogy nagy hatótávolságú rakétákat adjon Ukrajnának.

Trump bemutatta a béketervét, ami megszüntetné a „Hamász jelentette fenyegetést”.