Szőlővész és buheraszag

A Helyzet: van! legújabb élő adásában főként a Szőlő utcai ügyből kinőtt botrányról volt szó. Előtte Orbán Viktor a Harcosok órájában azt mondta: lesz és van haddelhadd, súlyos következmények várhatók. „Önök Majdant akartak csinálni Budapesten” – a Szőlő utcai botrány miatt kiabáltak egymással a politikusok a parlamentben. Semjén Zsolt az ATV-ben arról beszélt, hogy életében nem járt gyerekvédelmi intézményben.
„Felnyílt az emberek szeme” – a fehérgalléros maffiahálózat elleni küzdelemmel magyarázza a Mi Hazánk, hogy behúzta az első városát, Gyömrőt, ahol Kisberk Szabolcsot választották polgármesternek.
A Tisza Párt alelnöke szerint a párt „kevés olyan szereplőt talál, aki hajlandó felvállalni a pártszimpátiáját”, mert aki kiáll, az azonnal célpont lesz. A bíróság szerint véleményt közölt az Index, amikor a Tisza állítólagos adóemelési terveiről írt.
Új szőlővész pusztít Magyarországon, viharos sebességgel terjed a járvány, komplett birtokok semmisülnek meg: hektárok ezrei érintettek, olyan ikonikus bortermő vidékeken is tarol már az aranyszínű sárgaság, mint a Szentgyörgyhegy és a Somló.
Újraszámolták a buheraszagú adatokat, és kiderült, hogy sokkal többen vannak a szegénységi küszöb alatt: a KSH-sok úgy próbálnak kijönni a legsúlyosabb bizalmi válságból, hogy ragaszkodnak hozzá, ők semmiben nem hibáztak – a manipuláció vádját visszautasítják, de továbbra sem világos, miért úgy torzultak az adatok, hogy a kormánynak jó legyen.
Mészáros Lőrincék lezáratnák azt az utat, ahonnan rálátni a hatvanpusztai antilopokra és zebrákra: a kérelmet már augusztus közepén, az első hatvanpusztai Hadházy-tüntetés után megírták, de csak szeptember közepén adták be.
Bármivel foglalkozik egy vállalat, esélyes, hogy a vezetése éppen az AI beépítésén dolgozik: hatalmas pénzek mozdultak meg, kevés eredménnyel – terjed viszont a munkaslop, ami nemcsak költséges, hanem a munkahelyi viszonyokat is alááshatja.
Az Európai Unió és a Nyugat-barát kormánypárt kéz a kézben húzta be a parlamenti választásokat Moldovában.
És kijött a legutóbbi Borízű hang rövidített, de ingyenes verziója is.
Bosszút forral és összeesküvést kiált a Semjén Zsoltot ért vádak miatt a kormány. De ki ellen, és mi történt valójában? Darabokra szedjük a Szőlő utcai ügyet. A stúdióban Rényi Pál Dániel és Plankó Gergő.
A miniszterelnök szerint a megtorlás nem hangzik barátságosan, úgyhogy ő inkább máshogy fogalmazott.
A parlament hétfői ülésén a DK-s Barkóczi Balázs megígérte, hogy újra és újra felteszik a kérdést, ki az a Zsolti bácsi. A fideszes Balla György kiakadt, a kormány pedig kijelentette, hogy az ellenzéki politikusok, az influenszerek és az újságírók együtt rontottak a kormányra. Ezért pedig mindannyian felelni fognak.
A miniszterelnök-helyettes az ellene felhozott vádakat olyan támadásnak tekinti, amibe az egész államszerkezet beleremeghetett volna.
Kisberk Szabolcs, a Mi Hazánk kommunikációs igazgatója nyerte a vasárnapi választást Gyömrőn, aki 2014-ben még az akkori polgármester, Gyenes Levente szexügyeiről forgatott a Hír TV munkatársaként.
„A hatalom azonnal megpróbál kicsinálni valakit, aki kinyitja a száját” – erről is beszélt Forsthoffer Ágnes, aki szerint indokolt minél később közzétenni a tiszás képviselőjelöltek neveit.
A kormányközeli lap azzal érvelt, hogy ők nem a Tisza Pártról írtak, hanem a párt Gazdasági Kabinetjének terveiről. A fejléc és aláírás nélküli A4-es lapra hivatkozva indult a hetek óta tartó kormányzati kampány a Tisza ellen.
„Magyarország a viszonosság elvét követve a mai napon tükörintézkedéseket vezet be ukrán hírportálok ellen.”
A magyar kormány 12 ukrán oldalt blokkolt.
A kiadványra Kocsis Máté hívta fel a figyelmet, aki szerint „Kónya Endrének nem könyv kell, hanem megszégyenítés.”
A kétezres években még alapot hoztak létre az 1975-ban Bejrútnál tengerbe veszett Malév-gép roncsainak felkutatására, a tömegsírba temetett áldozatok azonosítására, hazahozatalára. De nem történt semmi.
A szuverenitás végső tesztje nem az, hogy ki akarja hangosabban megvédeni. Az ukránok ráadásul fegyverrel védik meg.
Hektárok ezrei érintettek, olyan ikonikus bortermő vidékeken is tarol már az aranyszínű sárgaság, mint a Szentgyörgyhegy és a Somló. A szakember szerint nem túlzás mindezt a filoxéra berobbanásához hasonlítani.
A KSH-sok úgy próbálnak kijönni a legsúlyosabb bizalmi válságból, hogy ragaszkodnak hozzá, ők semmiben nem hibáztak. A manipuláció vádját visszautasítják, de továbbra sem világos, miért úgy torzultak az adatok, hogy a kormánynak jó legyen.
A kérelmet már augusztus közepén, az első hatvanpusztai Hadházy-tüntetés után megírták, de csak szeptember közepén adták be.
Három hónapig ki vannak tiltva a vadaskertből, hogy ott a belügyminiszter lányának szállóvendégei nyugodtan lövöldözhessenek.
A 11-15 évesek 6,1 százaléka tanult két vagy több idegen nyelvet, miközben az EU-átlag 60 százalék.
Tavaly még csak 30 millióba került a szolgáltatás.
Bármivel foglalkozik egy vállalat, esélyes, hogy a vezetése éppen az AI beépítésén dolgozik. Hatalmas pénzek mozdultak meg, kevés eredménnyel. Terjed viszont a munkaslop, ami nemcsak költséges, hanem a munkahelyi viszonyokat is alááshatja.
A parlamenti választásokon Moszkvának is volt támogatott pártszövetsége, de az Európai Uniónak is favorizált jelöltje. Úgy tűnik, utóbbi az elemzői várakozásokkal szemben egyedül is kormányt alakíthat. Az oroszbarát ellenzék ebbe még nem nyugodott bele.
Ukrajna uniós csatlakozásának elindítása António Costa egyik fő célja, de ezt (egyelőre) nem Magyarország szavazati jogának felfüggesztésével tervezi elérni a Politico szerint.
Az MI5 korábbi vezetője az egyre fokozódó orosz kibertámadásokra és szabotázsakciókra utalt ezzel.
Egyelőre nem tudni, pontosan mi alapján vetnék ki a vámot, és azt sem, hogy mi számít külföldön készült filmnek.
Az amerikai alelnök hangsúlyozta, hogy a végső döntést az elnök hozza meg.
Hétfő van, szabad a Borízű! Koncepció-világrekord Budapesten! Mozgalom az érintőképernyőmentes közlekedésért. AI-pilótajáték: Tibuszerné a kanyarban sincs. HDMI a Thunderbolthoz, Display port a DVI-hoz. Mikor ér véget az őrület? Semjén elszabadul, ellenzéki pizzagate.