Hétvégi olvasnivalók menetekről, számháborúkról, debilnek nézett választókról és a füstbe ment csúcsról

Október 23.

Tömegek vonultak utcára október 23-án Budapesten a két nagy párt hívására, és a NER története során először fordult elő, hogy egy éles politikai helyzetben nem a Fidesz, hanem az ellenzék tudta összehozni a látványosabb tömegrendezvényt. A Békemenetet és a Nemzeti Menetet is bemutató videós nagyriportban foglaltuk össze a nap történéseit, de emellett foglalkoztunk azzal, hogy Orbán beszédében próbált szólni a fiatalokhoz, bár a hangot még nem nagyon találta, és beszéltünk Magyar Péterrel, akit többek között a belengetett nemzeti megbékélési törvényről és az ügynökakták jövőjéről kérdeztünk.

De a nap folyamán egymást érték remek tartalmaink: a Békemenetről jelentkeztünk írott és videós riporttal is, Uj Péter megírta, hogy a napot ugyan egyértelműen Magyar nyerte, de a választásokig még rengeteg erőforrás lesz mocskos trükkökre a kormányoldalon, megindokoltuk, hogy ugyan nehéz nehéz pontos tömegbecslésekkel előállni egy ilyen nap után, viszont az is biztos, hogy a Fidesz által bedobott számok minimum ellentmondásosak, ha pedig valaki az egész nap történéseit szeretné visszanézni, ajánlom a folyamatosan frissülő közvetítésünket. Ott voltunk emellett a Mi Hazánk rendezvényén is, felvezetőként pedig megírtuk, hogy a Fidesz már megint óriásira emelte előzetesen a Békemenet tétjét (vélhetően azért is kell azóta azzal próbálkozniuk, hogy ez volt minden idők legnagyobbika, holott ez nyilvánvalóan nem igaz), és még a beszédek elhangzása előtt kielemeztük a két párt kommunikációs stratégiáját, kinek meglepő, kinek kevésbé meglepő eredményekre jutva.

Az élet itthon

Illusztráció: Kovács Bendegúz/444

A hétfő reggeli élő műsorunk, a Helyzet:van! ezen a héten a fideszes nyilvánosságot nyakló és gátlás nélkül elöntő AI-tartalmakról szólt, és ehhez a témához szorosan kapcsolódott cikkünk is, melyben arról írtunk, hogy a mesterséges intelligenciával támadó Fidesz debilként kezeli a választókat. Írtunk továbbá arról is, hogy miért kezdtek el mindenféle fideszes felületek hirdetni a 444-en, és miért nehéz ez ellen fellépni, a Lakmusz pedig megnézte, hogyan áll a fideszes „digitális honfoglalás.”

Emellett bemutattuk Orbán nyári magánrepülős útját, amiről eddig nem lehetett tudni, a Mol százhalombattai finomítójában történt baleset után megírtuk, ez igazán Szerbia számára lehet rossz hír; írtunk emellett arról, hogy megszökött Fürst György a börtön elől, és jogász szakértővel beszélgetve írtunk arról, hogy hiába a kedvező ítéletek, a devizahitelesek 90-95 százalékának nincs túl sok oka az optimizmusra,

Világ

Fotó: Kevin Lamarque/REUTERS

A hét nagy fordulata volt, hogy pár nap alatt kiderült, Putyin és Trump egyelőre mégsem fog találkozni Budapesten (bár a magyar kormány ezt nem könnyen ismeri be.) Jójárt Krisztián Oroszország-szakértővel beszélgetve vettük végig, hogy mi vezethetett a csúcstalálkozó tervének villámgyors kisiklásáig. Interjúztunk emellett Julija Pajevszkával, aki már Ukrajna 2022-es lerohanása előtt is éveket töltött a fronton mentősként, Mariupol ostromakor pedig orosz fogságba esett.

A múlt hétvégén hatalmas tüntetések zajlottak Trump ellen az Egyesült Államokban, melyek ugyan látványosak voltak, de jelentős politikai következményekre nem érdemes számítani utánuk. Írtunk az autoriter nepo babyk új generációjáról, megírtuk, hogy András herceg lemondhat ugyan a királyi címeiről, de ettől a botrány nem fog elülni, és követtük persze az egészen elképesztő Louvre-beli rablás legújabb fordulatait is.

Múlt

Az Erzsébet híd budai hídfője. #266869 Fotó: Fortepan / Vimola Károly

Szakolczai Attila történésszel beszélgetve idéztük fel az ötvenhatos győri köztársaság legendáját, amivel kapcsolatban számos kádárista közhely és ferdítés a mai napig eleven él. Rengeteg fotóval illusztrált cikkben idéztük fel, hogy éppen 35 éve volt a taxisblokád, és bemutattuk Rákosi Mátyás száműzetésben követett diétáját is.

Jó dolgok

Megnéztük az Árvát, és megírtuk, hogy zavarbaejtő módon látványos, atmoszférateremtésben 10/10-es, közben 3D-s karakterek és igazi konfliktusok nélküli filmet rendezett a Saul fiával Oscar-díjat nyert Nemes László. Dicsértük viszont az HBO idei csúcssorozatát, A megbízást, megírtuk, hogy Kertész Imre után Krasznahorkai László is külföldön helyezte biztonságba irodalmi hagyatékát, és megnéztük Kemény Lili drámáját, Az orosz barátot, ami nem csak a régi világ kulturális nagykutyáit neveti ki, de elképzeli azt is, hogy az értelmiség egyszer a radikális ellenállást választja.