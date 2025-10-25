Hétvégi olvasnivalók menetekről, számháborúkról, debilnek nézett választókról és a füstbe ment csúcsról

Szép napot, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, melyben mindig az elmúlt hét fontosabb-érdekesebb nagyobb anyagait szedjük össze, most sem tettünk másként. Hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.
Tömegek vonultak utcára október 23-án Budapesten a két nagy párt hívására, és a NER története során először fordult elő, hogy egy éles politikai helyzetben nem a Fidesz, hanem az ellenzék tudta összehozni a látványosabb tömegrendezvényt. A Békemenetet és a Nemzeti Menetet is bemutató videós nagyriportban foglaltuk össze a nap történéseit, de emellett foglalkoztunk azzal, hogy Orbán beszédében próbált szólni a fiatalokhoz, bár a hangot még nem nagyon találta, és beszéltünk Magyar Péterrel, akit többek között a belengetett nemzeti megbékélési törvényről és az ügynökakták jövőjéről kérdeztünk.
De a nap folyamán egymást érték remek tartalmaink: a Békemenetről jelentkeztünk írott és videós riporttal is, Uj Péter megírta, hogy a napot ugyan egyértelműen Magyar nyerte, de a választásokig még rengeteg erőforrás lesz mocskos trükkökre a kormányoldalon, megindokoltuk, hogy ugyan nehéz nehéz pontos tömegbecslésekkel előállni egy ilyen nap után, viszont az is biztos, hogy a Fidesz által bedobott számok minimum ellentmondásosak, ha pedig valaki az egész nap történéseit szeretné visszanézni, ajánlom a folyamatosan frissülő közvetítésünket. Ott voltunk emellett a Mi Hazánk rendezvényén is, felvezetőként pedig megírtuk, hogy a Fidesz már megint óriásira emelte előzetesen a Békemenet tétjét (vélhetően azért is kell azóta azzal próbálkozniuk, hogy ez volt minden idők legnagyobbika, holott ez nyilvánvalóan nem igaz), és még a beszédek elhangzása előtt kielemeztük a két párt kommunikációs stratégiáját, kinek meglepő, kinek kevésbé meglepő eredményekre jutva.
A hétfő reggeli élő műsorunk, a Helyzet:van! ezen a héten a fideszes nyilvánosságot nyakló és gátlás nélkül elöntő AI-tartalmakról szólt, és ehhez a témához szorosan kapcsolódott cikkünk is, melyben arról írtunk, hogy a mesterséges intelligenciával támadó Fidesz debilként kezeli a választókat. Írtunk továbbá arról is, hogy miért kezdtek el mindenféle fideszes felületek hirdetni a 444-en, és miért nehéz ez ellen fellépni, a Lakmusz pedig megnézte, hogyan áll a fideszes „digitális honfoglalás.”
Emellett bemutattuk Orbán nyári magánrepülős útját, amiről eddig nem lehetett tudni, a Mol százhalombattai finomítójában történt baleset után megírtuk, ez igazán Szerbia számára lehet rossz hír; írtunk emellett arról, hogy megszökött Fürst György a börtön elől, és jogász szakértővel beszélgetve írtunk arról, hogy hiába a kedvező ítéletek, a devizahitelesek 90-95 százalékának nincs túl sok oka az optimizmusra,
A hét nagy fordulata volt, hogy pár nap alatt kiderült, Putyin és Trump egyelőre mégsem fog találkozni Budapesten (bár a magyar kormány ezt nem könnyen ismeri be.) Jójárt Krisztián Oroszország-szakértővel beszélgetve vettük végig, hogy mi vezethetett a csúcstalálkozó tervének villámgyors kisiklásáig. Interjúztunk emellett Julija Pajevszkával, aki már Ukrajna 2022-es lerohanása előtt is éveket töltött a fronton mentősként, Mariupol ostromakor pedig orosz fogságba esett.
A múlt hétvégén hatalmas tüntetések zajlottak Trump ellen az Egyesült Államokban, melyek ugyan látványosak voltak, de jelentős politikai következményekre nem érdemes számítani utánuk. Írtunk az autoriter nepo babyk új generációjáról, megírtuk, hogy András herceg lemondhat ugyan a királyi címeiről, de ettől a botrány nem fog elülni, és követtük persze az egészen elképesztő Louvre-beli rablás legújabb fordulatait is.
Szakolczai Attila történésszel beszélgetve idéztük fel az ötvenhatos győri köztársaság legendáját, amivel kapcsolatban számos kádárista közhely és ferdítés a mai napig eleven él. Rengeteg fotóval illusztrált cikkben idéztük fel, hogy éppen 35 éve volt a taxisblokád, és bemutattuk Rákosi Mátyás száműzetésben követett diétáját is.
Megnéztük az Árvát, és megírtuk, hogy zavarbaejtő módon látványos, atmoszférateremtésben 10/10-es, közben 3D-s karakterek és igazi konfliktusok nélküli filmet rendezett a Saul fiával Oscar-díjat nyert Nemes László. Dicsértük viszont az HBO idei csúcssorozatát, A megbízást, megírtuk, hogy Kertész Imre után Krasznahorkai László is külföldön helyezte biztonságba irodalmi hagyatékát, és megnéztük Kemény Lili drámáját, Az orosz barátot, ami nem csak a régi világ kulturális nagykutyáit neveti ki, de elképzeli azt is, hogy az értelmiség egyszer a radikális ellenállást választja.
A NER történetében még nem láttunk olyat, hogy éles politikai helyzetben nem a Fidesz, hanem az ellenzék hozza össze a látványosabb tömegrendezvényt. Október 23-án éppen ez sikerült Magyar Péternek. Orbán közben már nyíltan beszél arról: nem elég, ha csak a saját táborukhoz szólnak.
A miniszterelnök a 2002-es TF-beszédét megidézve ünnepi szónoklat helyett toborzót tartott. Erőt akart mutatni, de helyenként bizonytalanságot lehetett érezni rajta.
Magyar Péter azt mondta, a megbékélési törvény nem jelenti majd a fideszes bűnök elfelejtését. Az ügynökaktákat ígérete szerint biztosan nyilvánosságra hozzák, ha kormányra kerülnek. Orbán Viktor az idős Kádár Jánosra, a Fidesz pedig a rendszerváltás előtti MSZMP-re emlékezteti.
Határon túli magyarokkal, olaszokkal, lengyelekkel és németekkel vonultak a fideszesek a Békemeneten. A jászságiak Pócs János-feliratú sapkával érkeztek, a legnagyobb feltűnést azonban a rocksztárként fogadott Lázár János okozta.
Van, aki napi 5-6 órát tölt digitális harccal, más Nobel-békedíjat adna Orbánnak. A Békemeneten vonulók nagyon bíztak benne, hogy ők lesznek többségben, ehhez most először bevetették Lázár Jánost is.
Dübörgő hatalmi gépezet, mozgósítás és lélektelen stadionrock az egyik oldalon, remény, magabiztosság és spontán lelkesedés a másikon. De a választásokig még sok idő van, és rengeteg erőforrás mocskos trükkökre.
Nem, nem, nem jön ki sehogy a matek. Meglepő?
Délelőtt a CÖF hívására vonult fel a Békemenet, egészen Orbán Viktorig, délután Magyar Péter vitte a Hősök terére a híveit. Percről percre követtük az eseményeket.
A Mi Hazánk szerint a Fidesz és a Tisza is a globalista elit szolgálatában áll, a radikális jobboldal azonban a világ legjobb helyévé tenné Magyarországot.
A régi szép időkben még csak az IMF vagy Soros György ármánykodása ellen kellett menetelni. Brüsszel persze örök, de hát van itt egy háború is a szomszédban. Ja, meg jönnek a választások is.
Kielemeztük a Fidesz és a Tisza kommunikációs stratégiáját. Szóhasználat, témaválasztás, keretezés, hatáspiramis. Meglepő dologra jutottunk, a technikákat „Aki mondja másra, az mondja magára”, illetve „Vagy te, szamár létedre” módszereknek neveztük el.
Ukránzászlós Magyar Péter, felpofozott Hadházy Ákos, digitális klónok – gátlás nélkül veti be a kormány a mesterséges intelligenciát. Hogyan tehetünk különbséget valóság és káprázat között? A stúdióban Rényi Pál Dániel és Herczeg Márk.
Olcsó poénok és egybites üzenetek végtelen mennyiségű erőforrásból, amikkel teleszemetelik az életünket. De kinek szólnak ezek a kamuvideók?
Ahogy elkezdett átalakulni az EU-ban a politikai hirdetési piac, úgy lett egyre több a nem kívánt hirdetés a 444-en. Olvasóink joggal lettek idegesek, mi pedig sehogy sem tudtuk magunkról levakarni az állami médiareklám szégyenfoltját. De legalább el tudjuk magyarázni, hogy mi történik.
Ez a választópolgárok 0,7 százaléka. A zebrás és a drogellenes DPK-k mellett elindult egy országos hálózat kiépítése is – mutatjuk, hol a legaktívabbak a csoporttagok, akiknek a fő feladatot jelenleg az október 23-i mozgósítás adja.
A miniszterelnöknek volt egy olyan útja magánrepülővel a nyáron, amely különbözik az eddig bemutatott repülős útjaitól. Furcsa trükökket vetettek be azért, hogy ki ne tudódjon ez az út.
Komoly regionális és politikai hatásai is lehetnek a MOL hétfői balesetének. Ha a desztillációs torony is sérült, hosszú hónapokra bezuhanhat a magyar termelés.
A rendőrség elfogatóparancsot adott ki Fürst György ellen, akit május végén ítélt el a bíróság parkolással kapcsolatos bűncselekmények miatt. A volt szocialista politikus információink szerint Izraelbe menekült.
Az elmúlt időszakban kétszer is az adós javára ítélt a bíróság a devizahiteles perben egy uniós ítélet nyomán. Ez nem jelenti azt, hogy megváltozott volna a bírói gyakorlat, de több pénzt kaphat vissza, aki korábban is nyert volna.
A mai tudásunk szerint nem találkozik két héten belül Budapesten Trump és Putyin, sőt, már mindketten arról beszélnek, hogy a budapesti találkozójuk időfecsérlés lett volna. De miért?
Már Ukrajna 2022-es lerohanása előtt is éveket töltött a fronton mentősként, Mariupol ostromakor pedig orosz fogságba esett Julija Pajevszka, Taira. A 444-nek arról is beszélt, mi segítette át a legnehezebb időszakon, elmondta mit üzen a magyar kormánynak, és hogy a tőlünk kitiltott Robert Brovdi mindig azt mondja, ő Magyarországot is védi.
Szombaton az ország történetének egyik legnagyobb tüntetéssorozatát rendezték Amerikában. Trumpékat azonban joggal nem hozta zavarba a 6-7 millió felvonuló.
Bár a dinasztiákat egy olyan korban találták fel, amikor a hatalom még vér szerint öröklődött, a leszármazottak hatalomhoz juttatását a demokráciák sem tudták teljesen felszámolni. A 21. századi autoriter fordulat pedig Izraeltől Brazílián át Amerikáig feltámasztotta a királyi családokat.
A döntés Epstein egyik áldozatának, Virginia Giuffre posztumusz memoárjának megjelenése előtt született. A herceg továbbra is tagadja a vádakat, politikusok és civil szervezetek viszont újabb vizsgálatot és a hercegi cím hivatalos megvonását sürgetik.
Nem volt biztonsági kamera, nem hallatszott idegesítő riasztó, sima ablaküveget kellett betörniük. Majdnem annyit bénáztak, mint 1911-ben, amikor ellopták innen a Mona Lisát és két évig nem találták meg. Nézd meg az összes elrabolt kincset!
A kádárista közhelyek, kitalációk, ferdítések a mai napig elevenen élnek. Ilyen volt az is, hogyha a szovjet csapatok nem avatkoznak be, és nem verik le a győri ellenkormányt, akkor Magyarország is éppen olyan kettéosztott lett volna, mint Korea. Szakolczai Attila történésszel beszélgettünk.
A taxisok úgy gondolták, nekik tetszene forradalmat csinálni – csak már nem Kádárék, hanem az árak és az új rendszer ellen. „Útelzárás = terrorizmus!” „Vajon mikor érti meg, kedves kormány, hogy egész nép ül abban a bizonyos taxiban?”
Az egykori pártvezető műbőr aktatáskába csomagolt személyes iratai egy ciprusi szállodai szobából kerültek elő 2016-ban. A dokumentumokról Ungváry Krisztián és Meruk József írt könyvet, ebben szerepelt a bukott pártvezető 1956 októberében megkezdett kímélő étrendje.
Zavarbaejtő módon látványos, atmoszférateremtésben 10/10-es, közben 3D-s karakterek és igazi konfliktusok nélküli filmet rendezett a Saul fiával Oscar-díjat nyert Nemes László. Kicsit olyan az egész, mint egy csodálatosan megcsinált számítógépes játék demója.
Régen láttunk utoljára emlékezetes HBO-minisorozatot. Annak idején az Easttowni rejtélyek ilyen volt, most pedig az alkotója új sorozattal jelentkezett, ezúttal Mark Ruffalóval a főszerepben. A megbízás hangvétele ismerős lehet, de sok mindenben különbözik is. Kritika.
A két irodalmi Nobel-díjasunk irodalomtörténeti jelentőségű dokumentumaiért külföldre kell menni. Van még két magyar prózaírónk, akik nemzetközi szinten is klasszikusnak számítanak, de ők szintén inkább Berlinbe vitték az örökségüket.
Kemény Lili drámája, Az orosz barát nem csak a régi világ kulturális nagykutyáit neveti ki, de elképzeli azt is, hogy az értelmiség egyszer a radikális ellenállást választja.