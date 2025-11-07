Szankciós nyomás Moszkván, Orbán Washingtonban

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt 24 óra cikkeivel, híreivel. Például ezzel a néggyel:
Csütörtökön útnak indult Orbán Viktor és méretes delegációja Washingtonba, mi meg megírtuk, hogy értesüléseink szerint kikkel találkoznak majd és milyen körülmények várják ott őket. A kegyencjárat indulásáról külön is beszámoltunk, ahogy kitértünk arra is, hogy az egyik propagandista véletlenül lefilmezte a gépen alvó Orbánt, és hogy feltűnt a fedélzeten Csuhaj Ildikó, akiről csak most derült ki, hogy a közmédiánál kötött ki.
A szerdai, csákberényi tiszás fórumról tegnap kora reggel jelentkeztünk riporttal, napközben pedig megjelent egy ott készült, rövid interjúnk Magyar Péterrrel, aki arról beszélt, hogy szerinte a Fidesznek is érdeke lenne, hogy összejöjjön a vita. A tiszás adatlopással kapcsolatos hír volt, hogy a NAIH szerint jogellenes listázni azokat, akiknek kiszivárogtak az adatai, és kiderült az is, hogy eljárhat a Kúria a Tisza Világ appot letöltő bírókkal szemben, már ha tényleg kiderül valakiről, hogy ezt tette.
Vasárnap időközi lesz Józsefváros egyik választókörzetében, a tét pedig nagy a képviselő-testület jövője szempontjából. Felvezető cikkünkben bemutattuk, hogyan fordulhatott elő, hogy négyen is indulnak a fideszes jelölt ellen. Budapesthez kapcsolódó hír volt, hogy a Kúria a fővárosnak adott igazat az államkincstárral szemben, de az utóbbi közölte, hogy csak azért se fognak pénzt visszafizetni, és hogy 168 órát adott a szakszervezet, hogy újra tárgyaljon a kormány és a főváros, különben sztrájkot szerveznek.
Csütörtökön Virovácz Péter, az ING vezető elemzőjének előadásán jártunk, ahol többek között kifejtette, hogy a gazdaság még mindig stagnál, de hatalmas béremelésre kényszerülhetnek a cégek, aminek rossz vége lehet. Írtunk arról is, hogy rosszul indult az ősz a boltokban, szeptemberben 74 milliárd forinttal kevesebbet költöttünk, mint augusztusban, és beszámoltunk arról is, hogy visszatért a kegyvesztett NER-lovag, Homlok Zsolt.
Hazai és nemzetközi témák is bőven szóba kerültek a remek interjúban, amit Tom Keatinge-gel, a RUSI Pénzügyi és Biztonságpolitikai Központjának alapító igazgatójával készítettünk. Olyan kérdéseket is érintve, hogy mennyire árthatnak Moszkvának az új amerikai szankciók, mi lesz Indiával és Kínával, és persze, hogy miét fontos Putyinnak, hogy Magyarország továbbra is vásároljon orosz olajat.
Hogyan írja felül az alkotás iránti vágy a berögzült társadalmi elvárásokat? Milyen árat kellett megfizetnie annak, aki fiatal nőként úgy döntött, hogy csak azért is művész lesz a századelő Budapestjén? Hét rendkívüli nő történetén keresztül keresi ezekre a kérdésre a választ Koniorczyk Borbála nemrég megjelent könyvében, a Női szörnyetegekben, és ő volt a vendégünk a Nem rossz könyvek legutóbbi részében.
Írtunk emellett Mick Herron remek, ötödik évadánál futó kém-, és a most induló, de nagyon ígéretes detektívsorozatáról, Szily László pedig a napokban kortárs ékszerkiállítást nyitott meg, a megnyitóbeszédét pedig cikkesítette.
Információink szerint Orbán Viktor mellett öt ember vesz részt a magyar delegációból a Trumppal folytatott munkaebéden. A minisztereket és cégvezetőket egyebek mellett a Four Seasonsben, Sofitelben, Waldorf Astoriában szállásolják el.
Eddig a legtöbb olajjal kapcsolatos szankció az exportinfrastruktúrát érintette, most viszont már a keresleti oldalt szankcionálja az USA. Orbán washingtoni találkozója lakmusztesztje lesz annak, mennyire gondolja komolyan Trump a Kreml elleni nyomásgyakorlást. Interjú Tom Keatinge-gel, a RUSI Pénzügyi és Biztonságpolitikai Központjának alapító igazgatójával.
Lemondott, mégis újraindul a VIII. kerületi időközi választáson a fehérporos videóról elhíresült Horváth Alexander. A papírforma szerint a Fidesznek nem lesz nehéz dolga, mert összesen négy ellenzéki érzelmű kihívója van.
Hogyan írja felül az alkotás iránti vágy a berögzült társadalmi elvárásokat? Milyen árat kellett megfizetnie annak, aki fiatal nőként úgy döntött, hogy csak azért is művész lesz a századelő Budapestjén? Hét rendkívüli nő történetén keresztül keresi ezekre a kérdésre a választ Koniorczyk Borbála nemrég megjelent könyvében, a Női szörnyetegekben.
Az Orbánt kísérő delegációban helyet kapó kormánypárti újságírók és politikai influenszerek elkezdtek posztolni a repülőről.
„Alvó embert lefotózni titokban: a legalja".
Csuhaj ott ül jobbra a harmadik sorban, később ő is kérdezte a miniszterelnököt a Kossuth Rádió számára.
Magyar Péter a Fejér megyei Csákberényben útjára indította a Tisza legújabb országjárását. Elhangoztak újdonságok, de talán még érdekesebb, miket ismétel. Az esemény előtt és közben szimpatizánsokkal beszélgettünk.
A Tisza vezetője szerint Orbán ugyan 19 éve nem volt hajlandó részt venni vitán, de olyan se volt még, hogy az ellenfele „10-15 százalékkal vezetett 158 nappal a választások előtt”.
A Fidesz és a propaganda villámgyorsan elkezdte a saját céljaira használni a tiszások ellopott adatait, miközben amiatt még senkinek nem lehetne nyilvánosságra hozni a személyes adatait, mert egy párt nem tudta biztonságosan megőrizni azokat.
Feltéve, ha van bizonyíték arra, hogy valaki tényleg megtette. A bíróknak ugyanis tilos pártpolitikai tevékenységet folytatniuk.
A Magyar Államkincstár szerint viszont nem kell visszafizetni a pénzt.
Karácsony Gergely levezette, hogy a főváros csak rosszul vagy még rosszabbul tud járni a jelenlegi kilátások alapján.
A főügyészség szóvivője szerint ennél enyhébb büntetés nem jöhet szóba.
Buzás-Hábel Gézát az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésével vádolják.
A kicsit átverős Ma is tanultál valamit és a TZSN kötődik hozzá.
A gazdaság még mindig stagnál, de hatalmas béremelésre kényszerülhetnek a cégek, aminek rossz vége lehet – mondja Virovácz Péter, az ING vezető elemzője. A választási osztogatás miatt viszont nem aggódik.
A kiskereskedelmi forgalom legalább a tavalyi szeptemberihez képest nőtt, igaz, a tavaly szeptemberi adatok nagyon rosszak voltak.
Mészáros Lőrinc exveje hosszú idő után ismét állami közbeszerzést nyert el.
Az Apple TV+ reménybeli csodafegyvere egy brit író: Mick Herron regényfolyama alapján készült a rendkívül sikeres Slow Horses (Utolsó befutók) sorozat, és most egy újabb Herron-regény is a képernyőre került. Mindkettőt megnéztük.
Hogy miért érdemes ékszerkiállításokra járni? Mert itt nemcsak a mester irtó aranyos tyúkos nyakláncát tekintheted meg, hanem élőben megnézheted azt a gumityúkot is, ami alapján öntötték. Most van az ékszerhét, az egyik kiállítást Szily László nyitotta meg.