Elsőszámú közellenség, méltatlan támadások

Belföld

A biztos pártválasztók között hat százalékponttal vezet a Tisza, és az ellenzéki erő nagyobb eséllyel tudja növelni szavazótáborát, mint a Fidesz. Nagy az elégedetlenség az országban, a fideszesek egy része is valamilyen változást szeretne, derül ki egy friss kutatásból.

Fotó: Bankó Gábor/444

A fideszes propaganda Simonovits András közgazdász, nyugdíjas egyetemi tanár nevét összemossa a Tiszával, arcképét Magyar Péteré mellé teszik, ő az a gonosz, aki szerint túl magasak a nyugdíjak. A Tisza feljelentést tesz a Fidesz által mesterséges intelligenciával készített „hazugságok” miatt. Nem létező tanulmányokra hivatkozik a Tiszának tulajdonított fura dokumentum

Fotó: Németh Dániel/444

Videóval kaptuk el Takács Péter egészségügyi államtitkárt a bazmegelős üzenete után. Szerinte az, hogy milyen visszajelzést kapott a kormánytól az eset után, az csak rá tartozik. Reagált az apa, akinek Takács válaszolt: „Én egy random ember vagyok, aki elvitte a gyerekét egy kórházba.”

Tisza István 1918. őszi meggyilkolása óta hideg polgárháborúban él Magyarország, mondta Hatos Pál történész, aki könyvet írt a témáról. Centrális erőtér már száz évvel ezelőtt is volt, Orbán Viktor mégsem onnan vehette az ellenzéket ellehetetlenítő politikáját; van valamilyen strukturális minta a történelmünkben, amelyben különböző előfeltételek hasonló válaszokat hívnak elő.

Fotó: Bankó Gábor/444

Szexuálisan zaklathatott 14-15 éves fiúkat a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója. Az egyik áldozat Dobrev Klárának mesélte el az esetet, hogy amikor egyszer jelezte a nevelőnőnek, hogy a Szőlő utcai intézet igazgatója megerőszakolta, még aznap este megverték.

Fotó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Hír volt még:

Külföld

A 28 pontos béketerv a realitást tükrözi, az egyre súlyosabb helyzetben lévő Ukrajna csak rossz és rosszabb forgatókönyvek közül választhat. Interjú korrupcióról, Zelenszkij jövőjéről és békekilátásokról Jarábik Balázs Ukrajna-szakértővel. Putyin öt órán át tárgyalt az amerikaiakkal, az orosz elnök tanácsadója szerint „határozottan nem távolabb” került a béke – Putyin csak néhány pontot tart elfogadhatatlannak a béketervből. A háború lezárásáról tárgyalnak a NATO-országok külügyminiszterei is.

Szijjártó Péter: Engem nem érdekel, hogy az oroszok mit gondolnak a magyar álláspontról.

Örök második Fotó: HANDOUT/AFP

Teljes a káosz, egymásnak ellentmondó nyilatkozatok, nyilvánvalóan ellenérdekű felek az amerikai kormányon belül – erre világított rá az, ami a 28 pontos béketerv kiszivárgása óta történt. Mi folyik az amerikai külpolitikában, és miért nem tűnik egységesnek? Trump hulladéknak nevezte a szomáliai bevándorlókat, akiket nem akar látni az Egyesült Államokban.

Eddig nem látott fotókat tettek közzé Jeffrey Epstein karibi magánszigetéről.